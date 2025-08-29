कुर्ती की बनवा लें ऐसी फैंसी बाजू डिजाइन, सिंपल सा सूट बन जाएगा स्टाइलिश

स्लीव डिजाइन

कुर्ता पायजामा पहनकर भी स्टाइलिश और ट्रेंडी लुक पाना चाहती हैं तो बस थोड़े सी बनावट में चेंज कर लें। जैसे कि फिटिंग के साथ ही कुर्ते की स्लीव, नेकलाइन और लेंथ। साथ ही बॉटम वियर अगर फैंसी हो तो साधारण सा दिखने वाला सूट सेट भी फैशनेबल लुक देने लगता है। अगर अपने कुर्ते को स्टाइलिश बनाना चाहती हैं तो इन डिजाइन की स्लीव कुर्ते में सिलवा लें।