कुर्ती की बनवा लें ऐसी फैंसी बाजू डिजाइन, सिंपल सा सूट बन जाएगा स्टाइलिश

Stylish sleeves design: कुर्ता बनवाने से पहले ही उसकी नेकलाइन से लेकर स्लीव डिजाइन को डिसाइड कर लें। इससे आपका बोरिंग सा दिखने वाला लुक एकदम से चेंज हो सकता है। जैसे कि इन स्लीव डिजाइन को सिलवाकर फैशनेबल लुक पाया जा सकता है।

AparajitaFri, 29 Aug 2025 05:24 PM
1/9

स्लीव डिजाइन

कुर्ता पायजामा पहनकर भी स्टाइलिश और ट्रेंडी लुक पाना चाहती हैं तो बस थोड़े सी बनावट में चेंज कर लें। जैसे कि फिटिंग के साथ ही कुर्ते की स्लीव, नेकलाइन और लेंथ। साथ ही बॉटम वियर अगर फैंसी हो तो साधारण सा दिखने वाला सूट सेट भी फैशनेबल लुक देने लगता है। अगर अपने कुर्ते को स्टाइलिश बनाना चाहती हैं तो इन डिजाइन की स्लीव कुर्ते में सिलवा लें।

2/9

अटैच हाफ नेट विद बिशप स्लीव

हाफ स्लीव के बाद नेट की स्लीव अटैच करवाएं और साथ ही उसमे बिशप स्लीव बनवाएं। ये काफी ट्रेंडी दिखेगी। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

3/9

नेट फैब्रिक की बेल स्लीव

सिंपल से कुर्ते पर मैचिंग के नेट फैब्रिक की मदद से बेल स्लीव स्टिच करवाएं और उसमे कुर्ते से मिलता-जुलता रफल लगवाएं। ये लुक दिखेगा इंटरेस्टिंग। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

4/9

लूज बेल डिजाइन स्लीव

वैसे तो बेल स्लीव ऊपरी बाजुओं पर फिटिंग होती है लेकिन इस तरह की बाजू बनवाने के शोल्डर से ही ढीली फिटिंग दी जाती है। जो ब्यूटीफुल लगती है। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

5/9

फ्रिल बेल स्लीव

कुर्ते की हाफ स्लीव के बाद बाजू पर फ्रिल स्टाइल में बेल स्लीव को स्टिच करवाएं। ये क्लासिक डिजाइन है जो हमेशा फैशनेबल दिखती है। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

6/9

बटनअप डिटेलिंग

कुर्ती की स्लीव को स्टाइलिश बनवाना है तो इस तरह की बाजू को सिलवाएं इसमे बाजू को कट कर खोल दिया जाता है और बटन से फिक्स किया जाता है। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

7/9

बिशप स्लीव

बाजू पर लगी कफ के साथ बिशप स्लीव काफी एलिगेंट और क्लासी दिखती है। खासतौर पर रेगुलर बेसिस पर इस तरह की जिदाइन ्बयूटीफुल दिखती है। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

8/9

डायमंड कट

कुर्त की स्लीव को फुल बनवाएं और उसमे पूरे में डायमंड शेप के कट लगवाएं। ये लुक सुंदर दिखेगा। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

9/9

पफ स्लीव विद स्मार्ट लुक

काफी सारी लड़कियों की शिकायत रहती है कि पफ स्लीव स्मार्ट नहीं दिखती। ऐसे में ये डिजाइन स्टिच करवाएं और ब्यूटीफुल एंड स्मार्ट लुक पाएं। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

