कुर्ता सिलवाने से पहले ही देख लें पलाजो-सलवार की ये डिजाइन, पूरा सूट दिखेगा सुंदर

पूरा सूट सिलवाने के लिए कुर्ते के साथ ही बॉटम वियर की डिजाइन और फिटिंग का भी खास ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि गलत डिजाइन पूरे सूट के साथ ही लुक को भी बिगाड़ देती है। ट्रेंडी डिजाइन के पैंट, पलाजो और सलवार पहनने की शौकीन हैं तो इन लेटेस्ट पैटर्न को देखकर सिलवाएं। पूरा सूट सुंदर नजर आएगा।
ट्यूलिप पैंट की डिजाइन काफी लड़कियों को पसंद आती है। अगर आप शार्ट कुर्ती के साथ इस तरह की पैंट को सिलवाने की सोच रही हैं। लेकिन कपड़ा बिल्कुल प्लेन है तो इस तरह पूरी मोहरी पर मोतियों की लैस लगवा लें। ये डिजाइन सुंदर दिखेगी। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)
फिटेड पैंट सिलवा रही है तो साथ में इस तरह के डिजाइन को स्टिच करवाएं। इससे सिंपल दिख रहे पैंट को भी स्पेशल लुक मिल जाएगा। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)
अगर आपकी बुटीक वाली आंटी को डिजाइन बनाना पसंद है तो अपने पैंट पर इस तरह की डिजाइन को कटिंग के जरिए बनवाएं। ये लुक अट्रैक्टिव दिखेगा। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)
सलवार की मोहरी पर फूलों की पंखुड़ियों की जैसी कटिंग करवाएं और स्टिच करवाएं। ये लुक सबसे सुंदर दिखेगा और सिंपल सलवार को डिजाइनर बना देगा। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)
पैंट की मोहरी पर फूलों की डिजाइन वाली लैस को सिलवाएं। ये लुक अट्रैक्टिव दिखेगा और सिंपल डिजाइन के पैंट को भी फैंसी बना देगा। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)
शार्ट कुर्ती हो या फिर लांग कुर्ती इस तरह के फ्लेयल वाले पलाजो हर तरह के सूट पर सुंदर दिखते हैं और पूरी तरह से ट्रेडिशनल लुक देते हैं। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)
ट्यूलिप पैंट और धोती पैट में प्लीट्स तो होती है लेकिन इतनी फाइन नहीं होती। तो इस तरह के फाइन प्लीट्स वाले पैंट सिलवाएं। ये फ्रॉक से लेकर अंगरखा, जैकेट स्टाइल की कुर्ती के साथ सुंदर दिखेंगे। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)
लांग कुर्ते के साथ इस तरह के झीने फैब्रिक वाली लैस को पलाजो के नीचे की तरफ स्टिच करवाएं। ये लुक सुंदर दिखेगा और सीमलेस लुक क्रिएट करेगा। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)