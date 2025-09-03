कुर्ता सिलवाने से पहले ही देख लें पलाजो-सलवार की ये डिजाइन, पूरा सूट दिखेगा सुंदर

पैंट-पलाजो डिजाइन

पूरा सूट सिलवाने के लिए कुर्ते के साथ ही बॉटम वियर की डिजाइन और फिटिंग का भी खास ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि गलत डिजाइन पूरे सूट के साथ ही लुक को भी बिगाड़ देती है। ट्रेंडी डिजाइन के पैंट, पलाजो और सलवार पहनने की शौकीन हैं तो इन लेटेस्ट पैटर्न को देखकर सिलवाएं। पूरा सूट सुंदर नजर आएगा।