गर्मियों में दिखना है पंजाबी कुड़ी? ट्राई करें ये 8 फैंसी सूट डिजाइन, मुड़-मुड़कर देखेंगे लोग!

पंजाबी सूटों का ट्रेंड कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता, बस समय के साथ इनके डिजाइन और स्टाइल बदलते जरूर रहते हैं। सलवार, प्लाजो, पैंट के साथ डिजाइनर स्लीव्स और नेकलाइन इनकी खासियत है। सबसे बड़ी बात, ये काफी कंफर्टेबल होते हैं इसलिए गर्मियों में आप कॉटन का कपड़ा ले कर स्टिच भी करा सकती हैं। कोई फंक्शन अटेंड करना हो, तो उसके लिए डिजाइनर पंजाबी सूट एक परफेक्ट ऑप्शन हैं। यहां हम आपके लिए कुछ फैंसी डिजाइन ले कर आए हैं, जो काफी स्टाइलिश हैं और समर्स 2026 के बेस्ट रहेंगे। (All Images Credit- Pinterest)
समर्स में डेली वियर के लिए आप कॉटन का फ्लोरल प्रिंटेड फैब्रिक ले सकती हैं और ऐसा सूट स्टिच करा सकती हैं। ये काफी कंफर्टेबल है और देखने में बेहद ही स्टाइलिश। आप ऑफिस-कॉलेज जाती हैं तो भी इस तरह का सूट स्टाइल करने के लिए परफेक्ट हैं।
पटियाला सलवार देखने में तो स्टाइलिश लगती ही है, साथ ही काफी कंफर्टेबल भी रहती है। गर्मियों के लिए ये एकदम परफेक्ट रहेगी। आप सिंपल फैब्रिक ले कर इस तरह का सूट स्टिच करा सकती हैं, डेली वियर के लिए बढ़िया आउटफिट हो जाएगा।
आजकल शॉर्ट कुर्ती गर्ल्स के बीच काफी पॉपुलर हैं। ये देखने में काफी ज्यादा स्टाइलिश लगती हैं और कंफर्टेबल भी रहती हैं। साथ में आप ढीली सलवार भी पेयर कर सकती हैं, काफी सुंदर लुक आएगा।
सिंपल फैब्रिक ले कर इस तरह की लॉन्ग कुर्ती स्टिच करा लें, काफी ज्यादा फैंसी लगती है। साथ में आप सिगरेट पैंट स्टिच करा सकती हैं, काफी फॉर्मल लुक आता है। दुपट्टा आप थोड़ा डिजाइनर और प्रिंटेड ले सकती हैं, पूरा सूट काफी स्टाइलिश लगेगा।
प्लाजो समर्स में काफी पॉपुलर रहते हैं। क्योंकि इनका कंफर्टेबल फिट और फ्लोई लुक काफी ज्यादा स्टाइलिश लगता है। आप चाहें तो सिंपल फैब्रिक ले सकती हैं, जो डेली वियर के लिए परफेक्ट है। वहीं, स्पेशल ओकेजन के लिए एंब्रॉयडरी वाला फैब्रिक और लेस लगवाकर सूट सिलवा सकती हैं।
फर्शी सलवार भी इन दिनों काफी ट्रेंड में है। ये भी समर्स के लिए एकदम परफेक्ट है। इसके साथ आप थोड़े लूज फिट में कुर्ता स्टिच करा सकती हैं। इससे ओवरऑल लुक काफी ज्यादा एलिगेंट लगता है।
गर्मियों में स्लीवलेस सूट काफी ट्रेंड करते हैं। ऐसे में आप भी प्रिंटेड कपड़ा ले कर कुछ इस तरह का सूट स्टिच करा सकती हैं। ये काफी ज्यादा फैंसी लगेगा। डेली वियर के लिए तो ऐसे ऑप्शन परफेक्ट हैं ही, कहीं आने जाने के लिए भी ये लुक आप ट्राई कर सकती हैं।
सूट सिंपल है तो उसे फैंसी लुक देने के लिए आप हेवी घेरदार सलवार स्टिच करा सकती हैं। ये सूट इतना सुंदर बनेगा कि आप इसे किसी भी फंक्शन में स्टाइल कर सकती हैं। इसके साथ जूतियां काफी ज्यादा स्टाइलिश लगती हैं। पंजाबी कुड़ी लुक के लिए ये आउटफिट परफेक्ट रहेगा।