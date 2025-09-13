शादी-पार्टी की साड़ी संग सिलवा लें ये ब्यूटीफुल डिजाइन के ब्लाउज, मिलेगा ट्रेंडी लुक

शादियों का सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में अगर भारी-भरकम हैवी एंब्रायडरी वाली साड़ी के ब्लाउज को कुछ डिजाइन लुक में सिलवाना चाहती हैं। तो बिना देर किए इन ब्यूटीफुल ब्लाउज डिजाइन केनेक्शन को देख लें। जिसमे से आप अपने साड़ी के लिए डिजाइनर ब्लाउज स्टिच कर वा सकती हैं।
ब्लाउज की साड़ी अगर हैवी एंब्राटडरी वाली है तो साथ में सिंपल डिजाइन के ब्लाउज लुक को फीका बना देते हैं। ऐसे में देर ना करें और इन डिजाइनर ब्लाउज को सिलवा लें। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)
माधुरी दीक्षित की तरह लहंगे पर एलिगंट लुक वाले इन डबल डिजाइन के चोली वाले ब्लाउज को स्टिच करवा लें। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)
किसी ब्लाउज के फैब्रिक में गोटे वाली एंब्रायडरी लगी है तो इस तरह की डिजाइन से पूरा ब्लाउज हाईलाइट होगा और ब्यूटीफुल दिखेगा। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)
ब्लाउज में बनी एंब्रायडरी को हाइलाइट करना चाहती हैं तो इस तरह की राउंड वी नेक डिजाइन को स्टिच करवा लें। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)
ब्राइडल्स के लिए इस तरह की साड़ी के साथ थ्री फोर्थ डिजाइन की स्लीव वाले ब्लाउज जंचते हैं। सिल्क फैब्रिक के साथ नीचे की तरफ लगा नेट इसे यूनिक लुक दे रहा है। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)
कॉलर ब्लाउज दिखने में ब्यूटीफुल लगते हैं। आप हैवी एंब्रायडरी डिजाइन को शोल्डर पर बनवाना चाहती हैं तो इस डिजाइन को स्टिच करवा लें। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)
ईशा अंबानी का ये मेपल कॉलर क्यूट लुक देता है। इस तरह के ब्लाउज को स्टिच करवा लें तो बिल्कुल हटके लुक मिलेगा। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)
पफ स्लीव वाले ब्लाउज के साथ गोटा पट्टी का वर्क ऐड करवा लें ब्लाउज की डिजाइन बिल्कुल यूनिक और ट्रेंडी बनकर तैयार हो जाएगी। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)