8 latest fancy modern blouse design stitching ideas for wedding saree शादी-पार्टी की साड़ी संग सिलवा लें ये ब्यूटीफुल डिजाइन के ब्लाउज, मिलेगा ट्रेंडी लुक
शादी-पार्टी की साड़ी संग सिलवा लें ये ब्यूटीफुल डिजाइन के ब्लाउज, मिलेगा ट्रेंडी लुक

शादी-पार्टी की साड़ी संग सिलवा लें ये ब्यूटीफुल डिजाइन के ब्लाउज, मिलेगा ट्रेंडी लुक

Blouse Design Ideas: फेस्टिवल के साथ ही जल्दी ही वेडिंग सीजन भी स्टार्ट होने वाला है। ऐसे में साड़ी के साथ मैचिंग ब्लाउज को डिजाइनर लुक देना चाहती हैं तो इन स्पेशल और मॉडर्न डिजाइन के ब्लाउज को स्टिच करवा सकती हैं।

AparajitaSat, 13 Sep 2025 05:03 PM
1/9

लेटेस्ट ब्लाउज डिजाइन

शादियों का सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में अगर भारी-भरकम हैवी एंब्रायडरी वाली साड़ी के ब्लाउज को कुछ डिजाइन लुक में सिलवाना चाहती हैं। तो बिना देर किए इन ब्यूटीफुल ब्लाउज डिजाइन केनेक्शन को देख लें। जिसमे से आप अपने साड़ी के लिए डिजाइनर ब्लाउज स्टिच कर वा सकती हैं।

2/9

डिजाइनर स्लीव

ब्लाउज की साड़ी अगर हैवी एंब्राटडरी वाली है तो साथ में सिंपल डिजाइन के ब्लाउज लुक को फीका बना देते हैं। ऐसे में देर ना करें और इन डिजाइनर ब्लाउज को सिलवा लें। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

3/9

चोली डिजाइन ब्लाउज

माधुरी दीक्षित की तरह लहंगे पर एलिगंट लुक वाले इन डबल डिजाइन के चोली वाले ब्लाउज को स्टिच करवा लें। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

4/9

एंब्रायडरी वाला गोटा

किसी ब्लाउज के फैब्रिक में गोटे वाली एंब्रायडरी लगी है तो इस तरह की डिजाइन से पूरा ब्लाउज हाईलाइट होगा और ब्यूटीफुल दिखेगा। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

5/9

फुल पफ स्लीव

ब्लाउज में बनी एंब्रायडरी को हाइलाइट करना चाहती हैं तो इस तरह की राउंड वी नेक डिजाइन को स्टिच करवा लें। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

6/9

थ्री फोर्थ स्लीव की डिजाइन

ब्राइडल्स के लिए इस तरह की साड़ी के साथ थ्री फोर्थ डिजाइन की स्लीव वाले ब्लाउज जंचते हैं। सिल्क फैब्रिक के साथ नीचे की तरफ लगा नेट इसे यूनिक लुक दे रहा है। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

7/9

कॉलर ब्लाउज

कॉलर ब्लाउज दिखने में ब्यूटीफुल लगते हैं। आप हैवी एंब्रायडरी डिजाइन को शोल्डर पर बनवाना चाहती हैं तो इस डिजाइन को स्टिच करवा लें। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

8/9

मेपल कॉलर&nbsp;

ईशा अंबानी का ये मेपल कॉलर क्यूट लुक देता है। इस तरह के ब्लाउज को स्टिच करवा लें तो बिल्कुल हटके लुक मिलेगा। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

9/9

पफ स्लीव दिव लैस

पफ स्लीव वाले ब्लाउज के साथ गोटा पट्टी का वर्क ऐड करवा लें ब्लाउज की डिजाइन बिल्कुल यूनिक और ट्रेंडी बनकर तैयार हो जाएगी। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

