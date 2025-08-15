ब्लाउज के बैक पर बनवा लें ये ब्यूटीफुल सी डिजाइन, साड़ी-लहंगा दोनों के साथ जंचेगा

ब्लाउज बैक डिजाइन

साड़ी हो या लहंगा दोनों के साथ ही ब्लाउज की डिजाइन की स्टिचिंग में काफी सोचना पड़ता है। अगर ब्लाउज को यूनिक तरीके से सिलवाना चाहती हैं तो बैक ने पर ये डिजाइन बनवा सकती हैं। ये साड़ी के साथ ही लहंगे के ब्लाउज पर भी पूरी तरह से फिट बैठेगी। देख लें ऐसी ही सुंदर 8 ब्लाउज बैक की डिजाइन।