ब्लाउज के बैक पर बनवा लें ये ब्यूटीफुल सी डिजाइन, साड़ी-लहंगा दोनों के साथ जंचेगा

साड़ी हो या लहंगा दोनों के साथ ही ब्लाउज की डिजाइन की स्टिचिंग में काफी सोचना पड़ता है। अगर ब्लाउज को यूनिक तरीके से सिलवाना चाहती हैं तो बैक ने पर ये डिजाइन बनवा सकती हैं। ये साड़ी के साथ ही लहंगे के ब्लाउज पर भी पूरी तरह से फिट बैठेगी। देख लें ऐसी ही सुंदर 8 ब्लाउज बैक की डिजाइन।
ब्लाउज के प्लेन फैब्रिक को डिजाइनर लुक देना है तो कमल के फूल की डिजाइन को बैक पर स्टिच करवाएं। गोल्डन लाइन से डिवाइड किए गए पेटल्स का लुक ब्यूटीफुल दिखेगा। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)
ब्लाउज के बैक पर इस तरह के फ्लावर कट डिजाइन को भी स्टिच करवा सकती हैं। साथ ही एलिगेंट लुक के लिए शियर फैब्रिक को स्टिच करवाएं। जिससे ब्लाउज का कंफर्ट बना रहे। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)
साल 2025 के ट्रेंडी ब्लाउज में से एक है ये लोटस फ्लावर बैक डिजाइन। जिसे आप बैक के साथ ही स्लीव पर भी कट करवा कर स्टिच करवा सकती हैं। ये दिखने में ब्यूटीफुल लगेगा। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)
ब्लाउज को बैकलेस बनवाने के साथ ही इस तरह कपड़ों से जालीनुमा कटिंग करवाएं। साथ ही बैक पर नीचे की तरफ लटकन लगवाएं। ये क्यूट डिजाइन दिखेगी। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)
ब्लाउज की बैक को बिल्कुल हटके बनावाना है तो बैकलेस डिजाइन पर जालीनुमा पैटर्न स्टिच करवाएं और साथ ही स्लीव और ब्लाउज की हेमलाइन पर फ्रिल लगवाएं। ये डिजाइन ब्लाउज को बिल्कुल यूनिक बना दे रही है। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)
आजकल एआई का जमाना है। ब्लाउज की इस डिजाइन को एआई ने डिजाइन किया है। जिसे आप साड़ी या लहंगे के ब्लाउज पर बैक में स्टिच करवा सकती हैं। ये ब्यूटीफुल दिखेगा। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)
लहंगा पर ब्लाउज डिजाइनर होने के साथ ही सिंपल डिजाइन का स्टिच करवाना चाहती हैं तो बर्फी या डायमंड शेप की नेकलाइन बनवाएं। ये ब्यूटीफुल दिखेगी। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)
आजकल रेडीमेड डिजाइन वाले ब्लाउज का ट्रेंड है। तो लहंगे या साड़ी के लिए कॉर्सेट या फिर इस तरह के बटरफ्लाइ डिजाइन के ब्लाउज को पहन सकती हैं। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)