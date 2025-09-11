ब्लाउज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए सिलवाएं ये नेकलाइन, सेव कर लें फोटोज

आजकल की मॉडर्न वुमन ट्रेडिनल लुक को भी स्टाइलिश बना लेती हैं। जैसे सिंपल सी साड़ी को ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसके ब्लाउज की सिलाई डिफरेंट तरीके से करवाना। जिससे पूरा लुक चेंज हो जाता है। अगर ये 8 नये डिजाइन की नेकलाइन ब्लाउज में स्टिच करवा लेंगी तो सिंपल लुक आपका भी स्टाइलिश हो जाएगा।
सिल्क के बॉर्डर को हाईलाइट करना है तो प्रिंसेज कट नेकलाइन स्टिच करवाएं। ये लुक ब्यूटीफुल दिखता है। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)
ब्लाउज की नेकलाइन पर पाइपिंग डलवाने के साथ इस तरह की नेकलाइन स्टिच करवाएं। ये बिल्कुल हटके न्यू डिजाइन दिखेगी। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)
एंब्रायडरी वाला ब्लाउज है तो नेकलाइन को सिंपल और अट्रैक्टिव इस तरह की होल वाला बनवाएं। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)
ब्लाउज की यूनिक और हटके डिजाइन चाहती हैं तो एआई जनरेटेड ये डिजाइन स्टिच करवा सकती है। ब्लाउज की नेकलाइन अट्रैक्टिव बन जाएगी। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)
ब्लाउज की नेकलाइन पर कॉलर के साथ पतली स्ट्रिप को जोड़कर डिजाइन बनवाएं। ये लुक सुंदर दिखेगा। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)
ब्लाउज के फैब्रिक में अगर एंब्रायडरी बनी है तो उसे हाईलाइट करने के लिए मेपल कॉलर स्टिच करवा लें। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)
ब्लाउज का फैब्रिक सिंपल है तो इस तरह फ्लावर कट स्क्वेअर शेप में नेकलाइन बनवाएं। ये डिजाइन ब्यूटीफुल दिखेगा। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)
ब्लाउज में सिंपल राउंड नेक स्टिच करवाने की बजाय थोड़ा सा जिग-जैग पैटर्न देकर स्टिच करवाएं। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)