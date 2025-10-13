प्लाजो-सूट के 8 फैंसी डिजाइन देख लें, डेली वियर से ले कर त्योहारों के लिए बेस्ट रहेंगे!

प्लाजो-सूट आजकल ज्यादातर महिलाएं प्रिफर करती हैं। कारण है इनका सुंदर फ्लोई डिजाइन और कंफर्टेबल फिट। तभी तो डेली वियर हो या कोई खास मौका, ये हमेशा ही अच्छे लगते हैं। अगर आप भी सूट सिलवाने की सोच रही हैं, तो प्लाजो एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यहां हम आपके लिए कुछ फैंसी डिजाइन ले कर आए हैं, जो एक स्टाइलिश सूट खरीदने में आपकी मदद करेंगे। सूट की स्टिचिंग के लिए भी आप यहां से आइडियाज ले सकती हैं। (All Images Credit-Pinterest)
रेड सूट हर लेडीज की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। आने वाले त्योहारों के लिए आप एक रेड रंग का सिंपल फैब्रिक के कर प्लाजो सूट स्टिच करा सकती हैं। डिजाइनर लुक के लिए लटकन, लेस जैसे विकल्पों का इस्तेमाल करें। सूट बहुत ही ज्यादा क्लासी और एलिगेंट लुक देगा।
डेली वियर के लिए या फिर कुछ हल्का-फुल्का पहनना है, तो जॉर्जेट का सूट स्टिच करा लें। इस तरह का प्लेन वाइट सूट विद थ्रेड एंब्रॉयड्री वर्क, देखने में बहुत सुंदर लगेगा। आप प्लेन फैब्रिक और मैचिंग लेस ले कर भी इस तरह का फ्लोई और क्लासी सूट स्टिच करा सकती हैं।
घेरदार प्लाजो एकदम फेस्टिव परफेक्ट लुक देता है। सूट को थोड़ा है हेवी दिखाना चाहती हैं, तो घेरदार प्लाजो रखें। ये एकदम लहंगे वाला लुक देगा। लुक बैलेंस रहे, इसके लिए ध्यान रखें कि प्लाजो सिंपल हो। अगर सूट और प्लाजो दोनों की हेवी एंब्रॉयडरी वाले होंगे, तो लुक थोड़ा आउटडेटेड लग सकता है।
आजकल शॉर्ट कुर्ती के साथ घेरदार प्लाजो काफी ट्रेंड में है। ये काफी मॉडर्न लुक देते हैं और पहनने में भी कंफर्टेबल रहते हैं। गर्ल्स के लिए खासतौर से ये स्टाइल परफेक्ट रहेगा। आप फैब्रिक ले कर भी कुछ इस तरह का सूट सेट स्टिच करा सकती हैं।
आजकल नैरो प्लाजो भी खूब चलन में है। स्टाइलिश लुक चाहती हैं, तो इस तरह का प्लाजो स्टिच करा लें। साथ में सूट की लैंथ थोड़ी कम ही रखें, ताकि प्लाजो हाइलाइट हो सके। फेस्टिव सीजन के लिए आप इस तरह का सूट सिलवा सकती हैं, एकदम अलग हटकर लुक मिलेगा।
डिजाइनर सूट वाला लुक चाहिए, तो इस तरह नेट और मैचिंग लेस लगवाकर सूट स्टिच करा सकती हैं। ये बहुत ही फैंसी लुक देगा। सूट की स्लीव्स और प्लाजो पर नेट फैब्रिक अटैच कराएं। इससे आपके सूट में डिटेलिंग एड होगी, जो देखने में काफी एलिगेंट और स्टाइलिश लगती है।
हेवी कढ़ाई वाला एक सूट आपके वॉर्डरोब में जरूर होना चाहिए। ये देखने में बेहद सुंदर लगता है और इसे पहनने के बाद यकीनन पूरे फंक्शन की जान आप ही बन जाएंगी। दो कॉन्ट्रास्ट रंगों वाला सूट चुनें, जिसपर हेवी गोल्डन एंब्रॉयडरी हो; इससे एकदम परफेक्ट फेस्टिव वाइब आएगी।
कहते हैं ना सूट जितना सिंपल होगा, उतना ही क्लासी लगेगा। बात बिल्कुल सच है। फेस्टिव सीजन के लिए आप कुछ इस तरह का सिंपल सूट स्टिच करा सकती हैं। प्लेन फैब्रिक ले कर भी ये बनवाया जा सकता है। इसके साथ कॉन्ट्रास्ट शेड का दुपट्टा रखें। स्लीव्स चाहें तो जॉर्जेट या शिफॉन फैब्रिक की बनवा लें, सूट में और जान आ जाएगी।