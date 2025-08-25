8 latest fancy designer stylish palazzo suit sets designs daily wear party wear kurta sets प्लाजो-सूट के 8 फैंसी डिजाइन, डेली वियर से ले कर स्पेशल मौकों के लिए हैं बेस्ट
प्लाजो-सूट के 8 फैंसी डिजाइन, डेली वियर से ले कर स्पेशल मौकों के लिए हैं बेस्ट

Palazzo suit Designs: हम आपके लिए प्लाजो सूट के कुछ लेटेस्ट, फैंसी और ट्रेंडी डिजाइन ले कर आए हैं। सूट की शॉपिंग से ले कर स्टिचिंग तक, यहां से आप आइडियाज ले सकती हैं।

Anmol ChauhanMon, 25 Aug 2025 09:34 AM
1/9

प्लाजो सूट के फैंसी डिजाइन

प्लाजो सूट आजकल लड़कियों का फेवरिट एथनिक आउटफिट बन गया है। सिंपल सा कारण ये है कि प्लाजो देखने में जितने स्टाइलिश लगते हैं, पहनने में उतने ही कंफर्टेबल भी रहते हैं। ज्यादातर महिलाएं डेली वियर के लिए भी आजकल प्लाजो स्टिच कराना ही पसंद करती हैं। यहां हम आपके लिए प्लाजो सूट के कुछ लेटेस्ट, फैंसी और ट्रेंडी डिजाइन ले कर आए हैं। सूट की शॉपिंग से ले कर स्टिचिंग तक, यहां से आप आइडियाज ले सकती हैं। (All Images Credit-Pinterest)

2/9

पेस्टल शेड में लें सूट

आजकल पेस्टल शेड्स ट्रेंड में हैं और ये काफी क्लासी भी लगते हैं। ऐसे में आप पेस्टल शेड के सूट की शॉपिंग कर सकती हैं। ये सॉफ्ट पीच पिंक कलर भी काफी प्यारा लगेगा। ये सूट आप कहीं बाहर जाने में पहन सकती हैं।

3/9

फ्लोरल प्रिंट सूट

फ्लोरल प्रिंट काफी ट्रेंडी है। खासतौर से समर्स के लिए पेस्टल शेड और फ्लोरल प्रिंट का कॉम्बिनेशन जबरदस्त रहेगा। इसका प्लाजो भी काफी घेरदार है और सिंपल भी है, ताकि लुक ओवर ना हो। ऐसे सूट डेली वियर से ले कर खास मौके पर पहनने के लिए परफेक्ट रहते हैं।

4/9

कॉटन प्लाजो सूट

कॉटन का प्लाजो सूट सेट होना मस्ट है। डेली वियर में, ऑफिस या कॉलेज जाने के लिए ये सूट परफेक्ट रहते हैं। देखने में भी बेहद क्लासी लगते हैं और आरामदायक तो होते ही हैं।

5/9

चिकनकारी प्लाजो सूट

लखनऊ की नवाबी चिकनकारी वर्क वाले सूट, गर्ल्स के बीच पिछले कुछ समय से काफी ट्रेंड में रहे हैं। प्लाजो के साथ चिकनकारी वर्क वाला लॉन्ग कुर्ता और घेरदार प्लाजो, एकदम परफेक्ट रहेगा। कहीं आना-जाना हो या घर पर ही खास लुक कैरी करना हो, इससे बेहतरीन कुछ नहीं।

6/9

जॉर्जेट प्लाजो सूट

जॉर्जेट फैब्रिक का प्लाजो सूट सेट आपके वॉर्डरोब में जरूर होना चाहिए। जॉर्जेट के फ्लोई फैब्रिक पर प्लाजो काफी खूबसूरत लगता है। इसपर बारीक एंब्रॉयडरी का वर्क है और ओवरऑल सूट काफी सिंपल है। कॉन्ट्रास्ट दुपट्टा सूट में अलग ही शाइन एड कर रहा है।

7/9

एंकल लैंग्थ प्लाजो

एंकल लैंग्थ प्लाजो भी एक ट्रेंडी चॉइस रहेगी। खासतौर से अगर आपके प्लाजो पर एंब्रॉयडरी वर्क है या बॉर्डर है, तो उसे हाइलाइट करने के लिए एंकल लैंग्थ मोहरी रखें। ये देखने में काफी स्टाइलिश लगता है।

8/9

प्रिंटेड सूट

वर्टिकल प्रिंट वाला ये प्लाजो सूट डेली वियर के लिए परफेक्ट चॉइस है। अगर आप सूट में लंबा और स्लिम दिखना चाहती हैं, तो वर्टिकल स्ट्राइप्स वाला पैटर्न चुनें। ये मल्टीकलर सूट आपके ऑफिस या कॉलेज के फॉर्मल लुक्स के लिए बेस्ट रहेगा।

9/9

पाकिस्तानी फिट प्लाजो सूट

अगर आपको पाकिस्तानी ड्रामा वाले सूट पसंद आते हैं, तो ये प्रिंटेड प्लाजो सूट आपके लिए है। आप कोई भी कॉटन फैब्रिक ले कर ये ढीले फिट वाला प्लाजो सूट स्टिच करा सकती हैं। ये देखने में काफी फैंसी लगेगा।

