ब्लाउज के बैक पर स्टिच करवा लें ये सुंदर डिजाइन, साड़ी बन जाएगी अट्रैक्टिव

साड़ी पहनने पर उसकी खूबसूरती को बढ़ाने का काम करते हैं ब्लाउज। अगर ब्लाउज की फिटिंग खराब हो तो सारा लुक ही बिगड़ जाता है। लेकिन वहीं बढ़िया और न्यू डिजाइन में बने ब्लाउज से सस्ती साड़ी भी स्टाइलिश दिखने लगती है। तो अगर आप अपनी साड़ी के साथ एक जैसे डिजाइन के ब्लाउज पहनकर बोर हो चुकी हैं तो बनवा लें ये डिजाइन, पार्टीवियर साड़ी पूरी तरह से स्टाइलिश दिखेगी।
ब्लाउज की बैक पर ऊपर की तरफ डोरी लगाने का ट्रेंड पुराना हो गया है। अब स्टाइलिश लुक चाहती हैं तो ब्लाउज के नीचे हेमलाइन पर डोरी लगवाएं। गले के बैक पर बनी ये डिजाइन अट्रैक्टिव लुक देगी। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)
ब्लाउज पर बनी एंब्रायडरी को हाईलाइट करना चाहती हैं तो इस तरह से दोनों पोर्शन पर बनवाकर बीच में कट के साथ डिजाइन बनवाएं। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)
ब्लाउज का फैब्रिक अगर प्रिंटेड हो तो इस तरह के फुल स्लीव के साथ बैक पर पूरे राउंड शेप के साथ ऊपर और नीचे दोनों तरफ से हुक लगवाएं। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)
डायमंड शेप बैक नेक डिजाइन तो कई बार स्टिच करवाई होगी। लेकिन कंप्लीट बैकलेस लुक चाहिए तो डायमंड शेप को इस तरह से स्ट्रेच करके बनवाएं। गजब बैकलेस ब्लाउज का लुक मिलेगा। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)
ब्लाउज के बैक पर गले को राउंड शेप में या बैकलेस डिजाइन का बनवाएं और इस तरह के हैवी लटकन के साथ कंप्लीट करें। ब्यूटीफुल नजर आएंगी। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)
अगर आपके टेलर भईया को गले की कटिंग का अच्छा बारीक काम आता है तो इस तरह की बैक नेक पर कटिंग के बाद स्टिचिंग करवाएं। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)
गले में स्क्वेअर शेप बैक बनवाने के बाद नीचे की तरफ इनवर्टेड वी शेप और साथ में लटकन बनवाएं। कौड़ियों की लटकन सुंदर दिखेगी। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)
ब्लाउज के बैक पर केप स्लीव के साथ वी शेप नेकलाइन ब्यूटीफुल दिखेगी। साड़ी और लहंगे दोनों पर इस तरह की डिजाइन को ट्राई किया जा सकता है। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)