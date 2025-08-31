8 latest fancy blouse back neck design to make perfect partywear saree look ब्लाउज के बैक पर स्टिच करवा लें ये सुंदर डिजाइन, साड़ी बन जाएगी अट्रैक्टिव
ब्लाउज के बैक पर स्टिच करवा लें ये सुंदर डिजाइन, साड़ी बन जाएगी अट्रैक्टिव

ब्लाउज के बैक पर स्टिच करवा लें ये सुंदर डिजाइन, साड़ी बन जाएगी अट्रैक्टिव

Blouse Back Neck Design: ब्लाउज के बैक पर स्टिच करवा लें ऐसी सुंदर डिजाइन। आपकी पार्टीवियर साड़ी को मिल जाएगा अट्रैक्टिव लुक। तो सेव कर लें ये ब्यूटीफुल ब्लाउज के बैक पर बनी डिजाइन।

AparajitaSun, 31 Aug 2025 04:31 PM
1/9

ब्लाउज बैक नेक डिजाइन

साड़ी पहनने पर उसकी खूबसूरती को बढ़ाने का काम करते हैं ब्लाउज। अगर ब्लाउज की फिटिंग खराब हो तो सारा लुक ही बिगड़ जाता है। लेकिन वहीं बढ़िया और न्यू डिजाइन में बने ब्लाउज से सस्ती साड़ी भी स्टाइलिश दिखने लगती है। तो अगर आप अपनी साड़ी के साथ एक जैसे डिजाइन के ब्लाउज पहनकर बोर हो चुकी हैं तो बनवा लें ये डिजाइन, पार्टीवियर साड़ी पूरी तरह से स्टाइलिश दिखेगी।

2/9

बैक पर डोरी वाला ब्लाउज

ब्लाउज की बैक पर ऊपर की तरफ डोरी लगाने का ट्रेंड पुराना हो गया है। अब स्टाइलिश लुक चाहती हैं तो ब्लाउज के नीचे हेमलाइन पर डोरी लगवाएं। गले के बैक पर बनी ये डिजाइन अट्रैक्टिव लुक देगी। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

3/9

बनवाएं ये डिजाइन

ब्लाउज पर बनी एंब्रायडरी को हाईलाइट करना चाहती हैं तो इस तरह से दोनों पोर्शन पर बनवाकर बीच में कट के साथ डिजाइन बनवाएं। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

4/9

राउंड बैक नेक विद फुल स्लीव

ब्लाउज का फैब्रिक अगर प्रिंटेड हो तो इस तरह के फुल स्लीव के साथ बैक पर पूरे राउंड शेप के साथ ऊपर और नीचे दोनों तरफ से हुक लगवाएं। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

5/9

डीप बैक नेक

डायमंड शेप बैक नेक डिजाइन तो कई बार स्टिच करवाई होगी। लेकिन कंप्लीट बैकलेस लुक चाहिए तो डायमंड शेप को इस तरह से स्ट्रेच करके बनवाएं। गजब बैकलेस ब्लाउज का लुक मिलेगा। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

6/9

लंबी लटकन

ब्लाउज के बैक पर गले को राउंड शेप में या बैकलेस डिजाइन का बनवाएं और इस तरह के हैवी लटकन के साथ कंप्लीट करें। ब्यूटीफुल नजर आएंगी। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

7/9

डिजाइनर गला

अगर आपके टेलर भईया को गले की कटिंग का अच्छा बारीक काम आता है तो इस तरह की बैक नेक पर कटिंग के बाद स्टिचिंग करवाएं। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

8/9

इनवर्टेड वी शेप के साथ लटकन

गले में स्क्वेअर शेप बैक बनवाने के बाद नीचे की तरफ इनवर्टेड वी शेप और साथ में लटकन बनवाएं। कौड़ियों की लटकन सुंदर दिखेगी। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

9/9

केप स्लीव

ब्लाउज के बैक पर केप स्लीव के साथ वी शेप नेकलाइन ब्यूटीफुल दिखेगी। साड़ी और लहंगे दोनों पर इस तरह की डिजाइन को ट्राई किया जा सकता है। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

