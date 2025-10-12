Hindustan Hindi News
ब्लाउज की बैक पर स्टनिंग दिख रहीं ये 8 डिजाइन स्टिच करवा लें, देखती रह जाएंगी सहेलियां

Blouse Back Design: साड़ी पहनकर मॉडर्न और ट्रेंडी लुक चाहिए तो इन डिजाइन के ब्लाउज सिलवा लें। जिनकी बैक पर ऐसी बैकलाइन काफी गॉर्जियस दिखेगी और आपको आसानी से मॉडर्न लुक देने में मदद करेगी। यहां देख लें 8 फोटोज।

AparajitaSun, 12 Oct 2025 03:26 PM
1/9

बैकसाइड ब्लाउज डिजाइन

सिंपल सी साड़ी को गॉर्जियस और स्टनिंग बनाना चाहती हैं तो फोकस ब्लाउज पर करें। ब्लाउज की डिजाइन से आप लुक को क्लासी तो कभी ग्लैमरस बना सकती हैं। यहां पर देख लें ब्लाउज सिलवाने के लिए 8 बिल्कुल लेटेस्ट, ट्रेंडी और मॉडर्न दिखने वाले ब्लाउज डिजाइन। जिनमे से कुछ आपको क्लासी और एलिगेंट लुक भी देंगे। देख लें फोटोज.. ( सभी फोटो क्रेडिट-Pintrest)

2/9

एलिगेंट बैकसाइड ब्लाउज डिजाइन

ब्लाउज के बैक पर एलिगेंट डिजाइन बनवानी है तो इस तरह के पैटर्न को स्टिच करवाएं। ये सिंपली लुक को गॉर्जियस बनाने में मदद करेंगे और आपके लुक की तारीफ भी होगी।

3/9

डीप वी बैकसाइड

बैकलेस ब्लाउज पहनना है लेकिन अनकंफर्ट फील होता है तो इस तरह से डिजाइन स्टिच करवाएं। डीप वी नेकलाइन के साथ शियर फैब्रिक को स्टिच करवाएं। ये ब्लाउज डिजाइन ब्यूटीफुल दिखेगी।

4/9

शियर फैब्रिक वाली बैकसाइड

ब्लाउज को पूरा बैकलेस बनवाने की बजाय शियर फैब्रिक स्टिच करवाएं और उस पर इस तरह की लैस को स्टिच करवाएं। ये डिजाइन क्लासी एंड मॉडर्न लुक देगी।

5/9

एलिगेंट बैकसाइड डिजाइन

ब्लाउज में एलिगेंट बैकसाइड डिजाइन चाहिए तो इस तरह के वी नेकलाइन को स्टिच करवा सकती हैं। ऐसा डिजाइन हमेशा तारीफ दिलाएगा।

6/9

मल्टीकट ब्लाउज डिजाइन

इन दिनों ब्लाउज की बैक पर इस तरह के कट वाली डिजाइन खूब ट्रेंड में है। लेकिन आप इसे एलिगेंट के साथ इस तरह स्टिच करवाकर पहन सकती हैं। पूरा लुक ब्यूटीफुल दिखेगा।

7/9

साड़ी के ब्लाउज में शिमर ऐड करवाएं

साड़ी का ब्लाउज अपोजिट सिलवाना है और साथ में साड़ी का एलिमेंट ऐड करवाना चाहती हैं तो इस तरह के बैकसाइड को स्टिच करवा लें। ये ब्लाउज देख सहेलियां बस तारीफ ही करेंगी।

8/9

पर्ल ही पर्ल

ब्लाउज की बैक पर पूरा पर्ल की लड़ियों को स्टिच करवा लें और इस तरह का ड्रामेटिक ब्लाउज बनवाएं। वेडिंग में हर किसी की निगाहें आप पर ही होंगी।

9/9

पट्टियों वाला ब्लाउज

ब्लाउज को बैकलेस या पतली डोरियों वाला बनवाने का फैशन पुराना हो चुका है। अब बैकलेस ब्लाउज भी पूरे एलिगेंट के साथ दिखेंगे, जब इस तरह के पट्टियों वाले ब्लाउज सिलवाएंगे।

