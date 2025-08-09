लहंगे का ब्लाउज बन जाएगा स्पेशल जब लगवाएंगी ऐसी सुंदर लटकन

लहंगे पर लगवाएं लटकन

लहंगे का ब्लाउज आमतौर पर एंब्रायडरी वाला तो रहता है। लेकिन लहंगे के कारीगरी की तुलना में थोड़ा फीका दिखता है। अगर आपके लहंगे का ब्लाउज भी थोड़ा कम डिजाइनर दिख रहा तो उसकी हेमलाइन पर सी सुंदर लटकन लगवाकर उसे और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बना सकती हैं। देखें फोटोज।