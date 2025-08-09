8 latest fancy beads tassels design ideas to stitch on lehenga blouse लहंगे का ब्लाउज बन जाएगा स्पेशल जब लगवाएंगी ऐसी सुंदर लटकन
लहंगे का ब्लाउज बन जाएगा स्पेशल जब लगवाएंगी ऐसी सुंदर लटकन

Lehenga Blouse Design: लहंगे का ब्लाउज डिजाइनर और फैंसी नजर नहीं आ रहा तो उसकी हेमलाइन पर ऐसे सुंदर टेसल्स और लटकन सिलवा लें। पूरा ब्लाउज बिल्कुल फैंसी और डिजाइनर नजर आने लगेगा। देख लें ये 8 नई फोटोज।

लहंगे पर लगवाएं लटकन

लहंगे का ब्लाउज आमतौर पर एंब्रायडरी वाला तो रहता है। लेकिन लहंगे के कारीगरी की तुलना में थोड़ा फीका दिखता है। अगर आपके लहंगे का ब्लाउज भी थोड़ा कम डिजाइनर दिख रहा तो उसकी हेमलाइन पर सी सुंदर लटकन लगवाकर उसे और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बना सकती हैं। देखें फोटोज।

मैचिंग लटकन

हैवी एंब्रायडरी वाला ब्लाउज है तो उस पर छोटे महीन ट्रांसपैरेंट बीड्स वाले लटकन को लगवा सकती हैं। ये ब्यूटीफुल लुक देंगे। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

कौड़ी को बनाएं लटकन

ब्लाउज की डिजाइन को थोड़ा हटके चाहते हैं तो कौड़ी से बनी लटकन को ब्लाउज के किनारों पर लगवाएं। इससे ब्यूटीफुल यूनिक लुक मिलेगा। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

कलरफुल लटकन

ब्लाउज पर बनी एंब्रायडरी के हिसाब से कलर लटकन भी ब्लाउज पर सुंदर दिखेगी। हेमलाइन पर लटकन लगवाने से पहले ब्लाउज की डिजाइन स्ट्रेट ना रखकर थोड़ा इनफिनिटी लुक दें। जिससे लटकन ब्यूटीफुल दिखे। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

वन कलर की लटनक

अगर कई कलर की एंब्रायडरी ब्लाउज के ऊपर बनी है और आप उसे न्यूट्रल टोन में शिफ्ट करना चाहती हैं तो किसी एक कूल कलर की लटकन लगवाएं। जिससे ब्लाउज का वाइब्रेंट कलर सटल हो जाए। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

पर्ल लटनक

ब्लाउज पर पर्ल की एंब्रायडरी ऊपर से करवा रही हैं तो कुछ मोतियों की लड़ियों को ब्लाउज की हेमलाइन तक लटकने दें। ये लटकन ब्यूटीफुल दिखेगी। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

वन बाई वन लटकन

बड़ी या लंबी साइज की मोतियों को थोड़ा दूर-दूर पर स्टिच करवाएं। जिससे ब्लाउज की एंब्रायडरी ज्यादा हाईलाइट हो सके। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

बैक पर टैसल्स

ब्लाउज की बैक पर आप इस तरह की नेकलाइन स्टिच करवा लें और ब्यूटीफुल पर्ल लटकन लगवाएं। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

प्लेन ब्लाउज पर लटकन

ब्लाउज का फैब्रिक लाइटवेट है तो बैक पर इस तरह की लटकन लगवाकर उसे ब्यूटीफुल बनाया जा सकता है। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

