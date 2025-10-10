8 latest designer trendy stylish ethnic suit designs for festivals and wedding season आने वाले त्योहार-शादियों में सबसे सुंदर दिखेंगी आप, जब पहनेंगी ये 8 डिजाइनर सूट!
Suit designs: आने वाले त्योहारों और शादियों के लिए सूटों की शॉपिंग करने जा रही हैं, तो ये लेटेस्ट ट्रेंड्स देखना ना भूलें। यकीन मानिए ऐसे सूट पहनेंगी तो हर कोई आपकी तारीफों के कसीदे पढ़ेगा।

Anmol ChauhanFri, 10 Oct 2025 12:17 PM
लेटेस्ट डिजाइनर सूट

फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो गई है और कुछ दिनों बाद शादियां भी शुरू हो जाएंगी। यानी एक के बाद एक फंक्शन, गेट टुगेदर और भी बहुत मौके आएंगे जब आपको नए-नए आउटफिट्स पहनकर तैयार होना पड़ेगा। ऐसे मौकों के लिए सूट एकदम परफेक्ट रहते हैं। देखने में भी स्टाइलिश और पहनने में भी कंफर्टेबल। ऐसे में यहां हम आपके लिए ट्रेंडी डिजाइन ले कर आए हैं, शॉपिंग के वक्त आप कुछ ऐसा ही अपने लिए सिलेक्ट कर सकती हैं। (All Images Credit-Pinterest)

फारसी सलवार सूट

फारसी सलवार सूट का क्रेज तो आपने देखा ही होगा। तो क्यों ना इस शादी और फेस्टिव सीजन आप भी एक फारसी और सलवार सेट ले लें। ये सिंपल होते हैं और इनका ढीला फिट काफी कंफर्टेबल होता है। स्टाइलिश ऑप्शन चाहती हैं, तो ये आपके लिए परफेक्ट चॉइस है।

हेवी शरारा सूट

शरारा सूट का फैशन अभी भी आउटडेटेड नहीं होता। स्पेशल मौकों पर ये और सुंदर लगते हैं। कोई खास शादी अटैंड करनी है या दिवाली जैसा बड़ा त्योहार, तो एक हेवी शरारा सूट अपने वॉर्डरोब में इस बार जरूर एड कर लें।

गोटा पट्टी अनारकली

अनाकरली सूट में जो रॉयल लुक आता है, उसकी बात ही अलग है। कन्फ्यूज हैं कि क्या पहनें, तो एक अनारकली सूट ले लें, ये हमेशा ही अच्छा लगता है। ट्रेंडी डिजाइन की बात करें तो आजकल सिंपल सूट ट्रेंड में हैं, जिनके दुपट्टे पर हेवी वर्क होता है। गोटा-पट्टी या लेस वर्क वाला दुपट्टा सूट में जान डाल देता है।

सिल्क सूट सेट

सिल्क के सूट काफी रॉयल और क्लासी लुक देते हैं। खासतौर से फेस्टिवल और वेडिंग फंक्शन अटेंड करने के लिए इनसे बेस्ट चॉइस कुछ नहीं। आप अलग से सिल्क का फैब्रिक ला कर भी सूट स्टिच करा सकती हैं। बाकी मार्केट में आपको कई रेडीमेड ऑप्शन भी मिल जाएंगे।

क्लासिक रेड सूट

कलर को ले कर कन्फ्यूज हैं, तो क्लासिक रेड चूज कर लें। ये हर स्किन टोन पर सुंदर लगता है। मौका जरा खास है, तो इसके साथ गोल्डन का कॉम्बिनेशन ट्राई करें। बहुत ही क्लासी और एलिगेंट लुक आएगा।

थ्रेड वर्क शरारा सूट

थ्रेड वर्क वाला ये सुंदर सा शरारा सूट भी पार्टी फंक्शन के लिए बेस्ट रहेगा। इसका ब्राइट येलो कलर आपको भीड़ में सबसे अलग दिखाएगा। इसका दुपट्टा सबसे आई कैचिंग है क्योंकि कलर कॉन्ट्रास्ट में है। आप भी सूट की शॉपिंग करते हुए, कॉन्ट्रास्ट दुपट्टा पिक कर सकती हैं।

लहंगा सूट

लहंगा ज्यादा हेवी हो जाता है और सूट थोड़ा लाइट। अगर बीच का कुछ पहनना चाहती हैं, तो लहंगा सूट परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। ब्राइट शेड में सुंदर सा लहंगा सूट पिक करें, ये आपको एकदम अलग हटकर लुक देगा।

घेरदार प्लाजो सूट

घेरदार प्लाजो भी वेडिंग और फेस्टिव वाइब के लिए परफेक्ट है। ये काफी कंफर्टेबल भी होता है और ओवर भी नहीं लगता। थोड़ा लाइट लुक चाहती हैं, तो हल्की एंब्रॉयडरी चुन सकती हैं। कलर की बात करें तो मेंहदी ग्रीन आजकल काफी ट्रेंड में बना हुआ है। इसके आपका रंग काफी ब्राइट लगेगा।

