आने वाले त्योहार-शादियों में सबसे सुंदर दिखेंगी आप, जब पहनेंगी ये 8 डिजाइनर सूट!

फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो गई है और कुछ दिनों बाद शादियां भी शुरू हो जाएंगी। यानी एक के बाद एक फंक्शन, गेट टुगेदर और भी बहुत मौके आएंगे जब आपको नए-नए आउटफिट्स पहनकर तैयार होना पड़ेगा। ऐसे मौकों के लिए सूट एकदम परफेक्ट रहते हैं। देखने में भी स्टाइलिश और पहनने में भी कंफर्टेबल। ऐसे में यहां हम आपके लिए ट्रेंडी डिजाइन ले कर आए हैं, शॉपिंग के वक्त आप कुछ ऐसा ही अपने लिए सिलेक्ट कर सकती हैं। (All Images Credit-Pinterest)
फारसी सलवार सूट का क्रेज तो आपने देखा ही होगा। तो क्यों ना इस शादी और फेस्टिव सीजन आप भी एक फारसी और सलवार सेट ले लें। ये सिंपल होते हैं और इनका ढीला फिट काफी कंफर्टेबल होता है। स्टाइलिश ऑप्शन चाहती हैं, तो ये आपके लिए परफेक्ट चॉइस है।
शरारा सूट का फैशन अभी भी आउटडेटेड नहीं होता। स्पेशल मौकों पर ये और सुंदर लगते हैं। कोई खास शादी अटैंड करनी है या दिवाली जैसा बड़ा त्योहार, तो एक हेवी शरारा सूट अपने वॉर्डरोब में इस बार जरूर एड कर लें।
अनाकरली सूट में जो रॉयल लुक आता है, उसकी बात ही अलग है। कन्फ्यूज हैं कि क्या पहनें, तो एक अनारकली सूट ले लें, ये हमेशा ही अच्छा लगता है। ट्रेंडी डिजाइन की बात करें तो आजकल सिंपल सूट ट्रेंड में हैं, जिनके दुपट्टे पर हेवी वर्क होता है। गोटा-पट्टी या लेस वर्क वाला दुपट्टा सूट में जान डाल देता है।
सिल्क के सूट काफी रॉयल और क्लासी लुक देते हैं। खासतौर से फेस्टिवल और वेडिंग फंक्शन अटेंड करने के लिए इनसे बेस्ट चॉइस कुछ नहीं। आप अलग से सिल्क का फैब्रिक ला कर भी सूट स्टिच करा सकती हैं। बाकी मार्केट में आपको कई रेडीमेड ऑप्शन भी मिल जाएंगे।
कलर को ले कर कन्फ्यूज हैं, तो क्लासिक रेड चूज कर लें। ये हर स्किन टोन पर सुंदर लगता है। मौका जरा खास है, तो इसके साथ गोल्डन का कॉम्बिनेशन ट्राई करें। बहुत ही क्लासी और एलिगेंट लुक आएगा।
थ्रेड वर्क वाला ये सुंदर सा शरारा सूट भी पार्टी फंक्शन के लिए बेस्ट रहेगा। इसका ब्राइट येलो कलर आपको भीड़ में सबसे अलग दिखाएगा। इसका दुपट्टा सबसे आई कैचिंग है क्योंकि कलर कॉन्ट्रास्ट में है। आप भी सूट की शॉपिंग करते हुए, कॉन्ट्रास्ट दुपट्टा पिक कर सकती हैं।
लहंगा ज्यादा हेवी हो जाता है और सूट थोड़ा लाइट। अगर बीच का कुछ पहनना चाहती हैं, तो लहंगा सूट परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। ब्राइट शेड में सुंदर सा लहंगा सूट पिक करें, ये आपको एकदम अलग हटकर लुक देगा।
घेरदार प्लाजो भी वेडिंग और फेस्टिव वाइब के लिए परफेक्ट है। ये काफी कंफर्टेबल भी होता है और ओवर भी नहीं लगता। थोड़ा लाइट लुक चाहती हैं, तो हल्की एंब्रॉयडरी चुन सकती हैं। कलर की बात करें तो मेंहदी ग्रीन आजकल काफी ट्रेंड में बना हुआ है। इसके आपका रंग काफी ब्राइट लगेगा।