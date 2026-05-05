कांच की चूड़ियां भी लगेंगी महंगी! बैंगल्स के साथ ऐसे सेट बनाकर पहनें, देखें 8 फैंसी डिजाइन

चूड़ियों के साथ बैंगल्स का परफेक्ट सेट कैसे बनाएं

हाथों में चूड़ियां और बैंगल्स पहनना हर महिला को पसंद होता है। खासतौर से इनका सही सेट बनाकर पहना जाए तो हाथों की सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। डेली वियर से ले कर किसी भी खास मौके पर बैंगल्स के सुंदर कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा सुंदर लगते हैं। आजकल मार्केट में भी काफी अलग-अलग डिजाइन आ गए हैं, ऐसे में सही बैंगल्स चुनना थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है। इसलिए हम आपके लिए कुछ ट्रेंडिंग बैंगल्स डिजाइन ले कर आए हैं, साथ में चूड़ियों के सेट बनाने के कुछ कॉम्बिनेशन भी। ये आइडियाज आपके लुक को अपग्रेड करने में मदद करेंगे। (All Images Credit- Pinterest)