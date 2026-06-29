चांदी के ब्रेसलेट से बढ़ जाएगी कलाई की खूबसूरती, देखें सिल्वर ब्रेसलेट के 8 लेटेस्ट डिजाइन

सोने की तरह ही चांदी के ब्रेसलेट पहनने का ट्रेंड इन दिनों चल रहा है। लड़कियां नए पैटर्न वाले सिल्वर ब्रेसलेट कैरी करना पसंद कर रही हैं। चांदी ब्रेसलेट में कई नई डिजाइन आने लगी है, जिसमें कड़ा, चेन, फूल वाले पैटर्न बने होते हैं। अगर आप चांदी पहनने का शौक रखती हैं, तो कुछ ट्रेंडी स्टाइल वाले सिल्वर ब्रेसलेट कैरी कर सकती हैं। साथ ही भाई अपनी बहनों को चांदी के ब्रेसलेट गिफ्ट में दे सकते हैं। चलिए आपको कुछ खूबसूरत डिजाइन दिखाते हैं।
स्टाइलिश और ट्रेंडी डिजाइन वाला ब्रेसलेट पहनना है, तो डेजी फ्लोरल पैटर्न वाला चांदी का ब्रेसलेट चुनें। ये कलाई को फ्रेश और क्यूट लुक देगा। कैजुअल आउटफिट हो या डेली वियर लुक दोनों के साथ ये जचेगा।
फ्लोरल चेन स्टाइल में भी आप चांदी के ब्रेसलेट पहन सकती हैं। इस तरह का डिजाइन हाथों पर खूबसूरत लगेगा और ट्रेडिशनल-एलिगेंट लुक देगा। ये पैटर्न एथनिक और फ्यूजन दोनों आउटफिट के साथ फिट बैठेगा।
सिंपल चेन और छोटे सिल्वर बीड्स वाला ये डिजाइन भी हाथों पर सुंदर लगेगा। अगर आप हल्का ब्रेसलेट पहनना पसंद करती हैं, तो इस तरह का पैटर्न चुनें। यह रोजाना पहनने के लिए भी परफेक्ट लगता है।
ओपन कफ स्टाइल और सेंटर मून-स्टोन वाला यह ब्रेसलेट क्लासी लुक देगा। वेस्टर्न लुक्स के साथ इस तरह का ब्रेसलेट खूब जचेगा। आप लाइट और मिनिमल लुक चाहती हैं, तो ये चुनें।
ब्रेसलेट+कड़ा पैटर्न वाला ये डिजाइन भी हाथों पर जचेगा। ये थोड़ी हैवी डिजाइन में रहेगा और इसमें एक दो बीड्स वाली डिजाइन बनी होगी। रोजाना पहनने के लिए ये भी परफेक्ट डिजाइन है।
इस ब्रेसलेट में ट्विस्टेड वेव और इन्फिनिटी स्टाइल डिजाइन दिया गया है, जो बेहद एलिगेंट और मॉडर्न लुक दे रहा है। हल्की ज्वेलरी कैरी करना पसंद करती हैं, तो इस तरह का डिजाइन आपके लिए बेस्ट रहेगा। डेली वियर के लिए भी ये ब्रेसलेट पैटर्न परफेक्ट रहेगा।
इस ब्रेसलेट में मिनिमल आईडी प्लेट के साथ छोटा हार्ट चार्म दिया गया है, जो इसे स्टाइलिश लुक दे रहा है। डेली वियर से लेकर किसी खास फंक्शन तक के लिए ये चांदी का ब्रेसलेट परफेक्ट रहेगा। आप इसे आराम से पहन सकती हैं।
ओपन कफ स्टाइल में फ्लॉवर डिजाइन वाला सिल्वर ब्रेसलेट भी हाथों की खूबसूरती में चार चांद लगा देगा। वेस्टर्न लुक के साथ और डेली वियर के लिए इस तरह का डिजाइन हाथों पर सुंदर लगेगा।