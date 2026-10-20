करवा चौथ पर साड़ी का लुक लगेगा सबसे खास, ब्लाउज की ये 8 नेकलाइन करें ट्राई

करवा चौथ का दिन हर महिला के लिए खास होता है। इस दिन ज्यादातर महिलाएं साड़ी पहनना पसंद करती हैं। अगर आप भी करवा चौथ पर साड़ी पहनने का प्लान बना रही हैं और उसके लिए ब्लाउज सिलवाना चाहती हैं, तो उसमें ट्रेंडी नेकलाइन बनवा सकती हैं। गोल और चौकोर नेकलाइन के अलावा भी कई स्टाइलिश डिजाइन हैं, जो आपके लुक को खास बना सकते हैं। अगर आप भी ब्लाउज के लिए लेटेस्ट नेकलाइन डिजाइन तलाश रही हैं, तो यहां देखें कुछ खूबसूरत पैटर्न।
यह बेज और गोल्डन रंग का ब्लाउज बेहद रॉयल लुक देता है। इसमें हाई कॉलर नेकलाइन के साथ ट्रांसपेरेंट नेट फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है। ब्लाउज पर की गई बारीक एम्ब्रॉयडरी और सीक्विन का काम इसे करवा चौथ जैसे खास त्यौहार के लिए बहुत ही सुंदर और रॉयल बनाता है।
मरून रंग का यह ब्लाउज मॉडर्न और ट्रेडिशनल डिजाइन का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। इसके ऊपरी हिस्से और गले पर ट्रांसपेरेंट नेट दिया गया है, जो इल्यूजन नेकलाइन का लुक देता है। साथ ही, इसमें कोहनी तक की पफ स्लीव्स दी गई हैं, जो साड़ी को एक ट्रेंडी और क्लासिक फिनिश लुक देगा।
सफेद रंग का यह एम्ब्रॉयडरी वाला ब्लाउज बहुत ही एलिगेंट दिखता है। इसमें स्वीटहार्ट नेकलाइन के साथ नेट की पफ स्लीव्स दी गई हैं। पूरे ब्लाउज पर कटवर्क और धागे की बारीक कढ़ाई की गई है। लहंगे या हैवी साड़ी के साथ ये नेकलाइन काफी अट्रैक्टिव लगती है।
गहरे लाल रंग का यह ब्लाउज करवा चौथ के पारंपरिक लुक के लिए एकदम परफेक्ट है। इसमें डीप प्लंगिंग स्वीटहार्ट नेकलाइन दी गई है, जिस पर जरी और मिरर गोल्डन वर्क की शानदार बॉर्डर बनी हुई है। इसकी हाफ स्लीव्स पर भी हैवी वर्क है, जो ट्रेडिशनल लुक को बढ़ाता है।
बैंगनी रंग का यह सिल्क ब्लाउज एम्ब्रॉयडरी और जरी वर्क से सजाया गया है। इसमें एक खूबसूरत स्वीटहार्ट नेकलाइन है, जिसके किनारों पर घनी कढ़ाई की गई है। ब्लाउज के फैब्रिक पर छोटी-छोटी बूटियां और स्लीव्स पर हैवी बॉर्डर है। इसे करवा चौथ की साड़ी के साथ पहनने पर रॉयल लुक मिलेगा।
सिल्वर फैब्रिक में बना यह ब्लाउज काफी मॉडर्न और बोल्ड लुक देता है। इसमें हॉल्टर नेकलाइन के साथ वी-कट फ्रंट डिजाइन दिया गया है। जिन महिलाओं को करवा चौथ पर इंडो-वेस्टर्न या ग्लैमरस लुक पसंद है, उनके लिए यह स्टाइल काफी अच्छा लगेगा।
ब्लैक-गोल्ड प्रिंट वाला यह ब्लाउज कट के साथ अच्छा लग रहा है। इसमें सामने की तरफ स्वीटहार्ट जैसा कट है, जिसके साथ पतली स्ट्रैप्स गले से जुड़ी हुई हैं और बाजू पर आधी आस्तीन दी गई है। यह डिजाइन पारंपरिक प्रिंट में भी एक नया और स्टाइलिश ट्विस्ट दे रहा है।
ग्रीन-रेड पट्टियों वाला यह ब्लाउज एक सिंपल और एलिगेंट लुक देता है। इसमें सिंपल वी-नेकलाइन और हाफ स्लीव्स दी गई हैं। यह ब्लाउज उन महिलाओं के लिए एकदम सही है जो करवा चौथ पर हल्का, आरामदायक लेकिन खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक चाहती हैं। ऐसे में आप ये स्टाइल सिलवाएं।