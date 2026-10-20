करवा चौथ पर साड़ी का लुक लगेगा सबसे खास, ब्लाउज की ये 8 नेकलाइन करें ट्राई

करवा चौथ के लिए सिलवाएं ब्लाउज नेकलाइन के ये डिजाइन

करवा चौथ का दिन हर महिला के लिए खास होता है। इस दिन ज्यादातर महिलाएं साड़ी पहनना पसंद करती हैं। अगर आप भी करवा चौथ पर साड़ी पहनने का प्लान बना रही हैं और उसके लिए ब्लाउज सिलवाना चाहती हैं, तो उसमें ट्रेंडी नेकलाइन बनवा सकती हैं। गोल और चौकोर नेकलाइन के अलावा भी कई स्टाइलिश डिजाइन हैं, जो आपके लुक को खास बना सकते हैं। अगर आप भी ब्लाउज के लिए लेटेस्ट नेकलाइन डिजाइन तलाश रही हैं, तो यहां देखें कुछ खूबसूरत पैटर्न।