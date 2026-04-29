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Gold Flower Ring Design: हाथों की शोभा बढ़ा देंगी सोने की फूल वाली अंगूठियां, यहां देखें 8 सबसे खूबसूरत डिजाइन्स

सिंपल से थोड़ा हटकर आजकल फूल वाली सोने की अंगूठियों के डिजाइन ट्रेंड में चल रहे हैं। अगर आप सोने की अंगूठी लेने का प्लान कर रही हैं, तो ये पैटर्न जरूर देख लें। ये मॉडर्न के साथ रॉयल टच भी देंगे।

Deepali SrivastavaApr 29, 2026 11:10 am IST
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सोने की फूल वाली अंगूठियों के लेटेस्ट डिजाइन

सोने की फ्लावर रिंग्स आजकल ज्वेलरी ट्रेंड में खास जगह बना चुकी हैं। फूलों से प्रेरित ये डिजाइन न सिर्फ देखने में खूबसूरत लगते हैं, बल्कि हर आउटफिट को एक सॉफ्ट और एलिगेंट टच भी देते हैं। चाहे आप डेली वियर के लिए कुछ सिंपल खोज रही हों या किसी खास मौके के लिए स्टेटमेंट पीस, फ्लोरल गोल्ड रिंग्स हर स्टाइल में आसानी से फिट हो जाती हैं। इनकी खास बात यह है कि ये ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों लुक के साथ बेहतरीन लगती हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं सोने की फूल वाली अंगूठियों के 8 लेटेस्ट और ट्रेंडी डिजाइन, जो आपके हाथों की खूबसूरती को और भी निखार देंगे।

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फोल्डेड फ्लॉवर रिंग

गुलाब के पैटर्न में फोल्डेड फ्लॉवर वाली ये गोल्ड रिंग देखने में सुंदर लग रही है। इसकी डिजाइन जाली वाली स्टाइल में है, जो हाथों पर रॉयल दिखेगी।

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स्टोन फ्लॉवर-लीफ डिजाइन

अगर अट्रैक्टिव रिंग खोज रही हैं, तो स्टोन और गोल्ड मिक्स रिंग चुनें। इसमें डायमंड स्टोन से फूल बना है और साइड में गोल्ड लीफ बनी हुई है, जो सुंदर लग रही है।

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ब्लॉसम गोल्ड रिंग

खिले हुए गोल फूल की तरह इस अंगूठी की डिजाइन है, इसलिए इसे ब्लॉसम कहा जाता है। इस तरह की रिंग पैटर्न बड़ी डिजाइन पहनने वाले लोगों के लिए परफेक्ट रहेगी।

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मीना फ्लॉवर रिंग

बड़े फूल वाली अंगूठी में बीच में मीना स्टोन लगाए हैं, जो इसे और सुंदर लुक दे रहे हैं। इस तरह की अंगूठी भी आप ले सकती हैं, जो हर स्टाइल के साथ अच्छी लगेगी।

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स्टोन फ्लॉवर रिंग

सिंपल पैटर्न वाली रिंग पहनना पसंद करती हैं, तो इस टाइप की डिजाइन चुनें। इसमें हल्की डिजाइन में फूल बना हुआ है, जिसमें बीच में स्टोन लगा है। ये हाथों पर अच्छी लगेगी

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फैंसी रिंग डिजाइन

फैंसी फ्लॉवर रिंग की तलाश है, तो इस तरह की डिजाइन बेस्ट रहेगी। इसमें छोटा सा फूल बना है और उसे काफी स्टाइलिश तरीके से डिजाइन किया गया है। ये रिंग मॉडर्न टच दे रही है।

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गुलाब वाली अंगूठी

गुलाबों से बनी ये अंगूठी बेहद सुंदर दिख रही हैं और ये हैवी पैटर्न में भी होगी। अगर आप उंगलियों पर हैवी स्टाइल वाली अंगूठी पहनना पसंद करती हैं, तो फ्लॉवर रिंग की ये डिजाइन थोड़ी हटके लगेगी।

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जैस्मीन फ्लोरल रिंग

जैस्मीन फ्लोरल रिंग हैवी डिजाइन और डिटेल के साथ खूबसूरत दिख रही है। इसकी कटिंग में काफी महीन काम किया गया है, जो इसे आकर्षक बना रहा है। हैवी रिंग खोज रही हैं, तो ये भी बढ़िया ऑप्शन है। ट्रेडिशनल लुक के साथ ये खूब जचेगी।

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