8 देसी सब्जियां जो शुगर लेवल करती हैं कम, डायबिटीज पेशेंट जरूर खाएं

डायबिटीज तब होती है जब खून में शुगर का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है। इसका असर सीधा हृदय, किडनी, आंखें और नसों को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में डायबिटीज पेशेंट को अपने खानपान का खास ख्याल रखना होता है। डायट में हमेशा उन सब्जियों को शामिल करना चाहिए जो शुगर लेवल मैनेज करने में आपकी मदद कर सकें। यहां जानिए 8 देसी सब्जियां जो डायबिटीज पेशेंट के लिए बेस्ट हैं।
परवल एक बेहद फायदेमंद सब्जी है जिसमें विटामिन ए, सी, फाइबर, और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। शुगर मरीजों के लिए भी परवल बेहतरीन साबित हो सकती है क्योंकि ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में सुधार करने में मदद करता है।
करेला स्वाद में भले ही पसंद न आए लेकिन इसके ढेरों फायदे हैं। इसमें पाए जाने वाले यौगिक शरीर में इंसुलिन की तरह काम करते हैं, जो ब्लड शुगर को कम कर सकते हैं।
भिंडी में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है इसलिए यह ब्लड शुगर के लेवल को नियंत्रित करने इंसुलिन सेंसटिविटी में सुधार करने में मदद करती है।
तोरई गर्मियों में आने वाली सबसे हेल्दी सब्जियों में से एक है। ये सब्जी वजन कंट्रोल करने के अलावा ब्लड शुगर को भी कम रखती है।
ग्वार फली का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और इसमें मौजूद टैनिन और फ्लेवोनोइड्स ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखते हैं।
पपीता में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, यह ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद करता है।
सहजन की फली इंसुलिन सेंसटिविटी को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। ऐसे में ये भी ब्लड शुगर को कम कर सकती है।
कुंदरू खाने से ग्लूकोज अवशोषण स्लो हो जाता है, जिससे ब्लड शुगर स्पाइक होने का खतरा कम होता है।