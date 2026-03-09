Hindustan Hindi News
8 देसी सब्जियां जो शुगर लेवल करती हैं कम, डायबिटीज पेशेंट जरूर खाएं

 डायबिटीज होने पर खाने को कम करने के साथ ही सही खाने का चुनाव करना जरूरी है। यहां पर कुछ देसी सब्जियों के बारे में बता रहे हैं जो डायबिटीज पेशेंट के लिए बेस्ट हैं। 

Avantika JainMar 09, 2026 05:59 pm IST
डायबिटीज पेशेंट के लिए बेस्ट सब्जियां

डायबिटीज तब होती है जब खून में शुगर का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है। इसका असर सीधा हृदय, किडनी, आंखें और नसों को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में डायबिटीज पेशेंट को अपने खानपान का खास ख्याल रखना होता है। डायट में हमेशा उन सब्जियों को शामिल करना चाहिए जो शुगर लेवल मैनेज करने में आपकी मदद कर सकें। यहां जानिए 8 देसी सब्जियां जो डायबिटीज पेशेंट के लिए बेस्ट हैं।

परवल

परवल एक बेहद फायदेमंद सब्जी है जिसमें विटामिन ए, सी, फाइबर, और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। शुगर मरीजों के लिए भी परवल बेहतरीन साबित हो सकती है क्योंकि ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में सुधार करने में मदद करता है।

करेला

करेला स्वाद में भले ही पसंद न आए लेकिन इसके ढेरों फायदे हैं। इसमें पाए जाने वाले यौगिक शरीर में इंसुलिन की तरह काम करते हैं, जो ब्लड शुगर को कम कर सकते हैं।

भिंडी

भिंडी में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है इसलिए यह ब्लड शुगर के लेवल को नियंत्रित करने इंसुलिन सेंसटिविटी में सुधार करने में मदद करती है।

तोरई

तोरई गर्मियों में आने वाली सबसे हेल्दी सब्जियों में से एक है। ये सब्जी वजन कंट्रोल करने के अलावा ब्लड शुगर को भी कम रखती है।

ग्वार फली

ग्वार फली का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और इसमें मौजूद टैनिन और फ्लेवोनोइड्स ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखते हैं।

कच्चा पपीता

पपीता में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, यह ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद करता है।

सहजन की फली

सहजन की फली इंसुलिन सेंसटिविटी को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। ऐसे में ये भी ब्लड शुगर को कम कर सकती है।

कुंदरू

कुंदरू खाने से ग्लूकोज अवशोषण स्लो हो जाता है, जिससे ब्लड शुगर स्पाइक होने का खतरा कम होता है।

