8 देसी सब्जियां जो शुगर लेवल करती हैं कम, डायबिटीज पेशेंट जरूर खाएं

डायबिटीज पेशेंट के लिए बेस्ट सब्जियां

डायबिटीज तब होती है जब खून में शुगर का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है। इसका असर सीधा हृदय, किडनी, आंखें और नसों को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में डायबिटीज पेशेंट को अपने खानपान का खास ख्याल रखना होता है। डायट में हमेशा उन सब्जियों को शामिल करना चाहिए जो शुगर लेवल मैनेज करने में आपकी मदद कर सकें। यहां जानिए 8 देसी सब्जियां जो डायबिटीज पेशेंट के लिए बेस्ट हैं।