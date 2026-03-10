Hindustan Hindi News
रेलवे के 8 ऐसे नियम जिनको लेकर कंफ्यूज होते हैं लोग, क्या आपको पता हैं?

ट्रेन का सफर बहुत लोग करते हैं लेकिन अक्सर रेलवे के कुछ नियमों को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं जैसे टिकट कैंसिल करने  पर पैसा आएगा या नहीं, टिकट पर नाम कैसे बदलें, टिकट ट्रांसफर, बोर्डिंग कैसे बदलें वगैराह। ऐसे में यहां जानिए 8 नियम जो हर यात्री को पता होने चाहिए।

Avantika JainMar 10, 2026 09:28 pm IST
1/9

रेलवे के 8 नियम

भारतीय रेल न केवल भारत की परिवहन व्यवस्था की रीढ़ है, बल्कि यह दुनिया के सबसे बड़े और व्यस्त रेल नेटवर्कों में से एक है। वैसे तो भारतीय रेलवे में सफर करने के कई नियम हैं लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोजाना ट्रेवल करते हैं लेकिन इसके बावजूद रेलवे के रूल्स को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे में हम 8 ऐसे नियमों के बारे में बता रहे हैं जो हर यात्री को पता होने चाहिए।

2/9

नाम बदलना

अगर आपकी टिकट पर कोई और ट्रैवल कर रहा है तो ध्यान रखें कि केवल परिवार के सदस्य ही टिकट पर नाम बदलवा सकते हैं। ऐसा करने के लिए भी आधिकारिक डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं। इसके अलावा अगर ट्रेन टिकट पर नाम गलत हो गया है तो चार्ट तैयार होने से पहले रिजर्वेशन सेंटर में रिक्वेस्ट देकर आप नाम सही करवा सकते हैं।

3/9

एक महीने में कितनी टिकट कर सकते हैं बुक

टिकट कितनी बुक कर सकते हैं इसे लेकर भी कंफ्यूजन रहती है। अगर आईटी से आधार लिंक नहीं है तो आप एक महीने में 12 टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आपका IRCTC अकाउंट आधार से लिंक है तो आप एक महीने में 24 टिकट तक बुक कर सकते हैं।

4/9

एक बार में कितनी तत्काल टिकट

तत्काल टिकट में एक पीएनआर पर 4 पैसेंजर की ही बुकिंग की जा सकती है। हालांकि अब इसके लिए भी आधार ओटीपी वेरिफिकेशन जरूरी है।

5/9

तारीख बदलने का नियम

कन्फर्म ई-टिकट वाले यात्री बिना किसी कैंसलेशन चार्ज के अपनी यात्रा की तारीख बदल सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको सिर्फ किराया का अंतर देना होगा।

6/9

टिकट चेकिंग का समय

टिकट चेक करने को लिए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच टीटीई आपका टिकट चेक नहीं कर सकता। हालांकि अगर आपने रात 10 बजे के बाद बोर्डिंग की है तो टीटीई टिकट चेकिंग के लिए आ सकता है।

7/9

मिडल बर्थ खोलने का नियम

मिडल बर्थ को सोने के लिए केवल रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही खोला जा सकता है। बाकी समय इसे बंद रखना होता है ताकि यात्री बैठ सकें।

8/9

बोर्डिंग स्टेशन

अगर आप अपनी बोर्डिंग स्टेशन पर नहीं पहुंचते, तो अब टीटीई अगले स्टेशन तक इंतजार नहीं करेगा। वह तुरंत अपने टैबलेट पर सीट को एबसेंट मार्क कर वेटिंग लिस्ट वाले को दे सकता है।

9/9

कब बदल सकते हैं बोर्डिंग स्टेशन

आप अपनी यात्रा से 24 घंटे पहले तक ही ऑनलाइन बोर्डिंग पॉइंट बदल सकते हैं। चार्ट बनने के बाद यह संभव नहीं है। अगर करंट अवेलेबल टिकट की है तो इसमें बोर्डिंग स्टेशन चेंज नहीं कर पाएंगे।

