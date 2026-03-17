पहाड़ और पानी के बीच बने हुए हैं भारत के ये अनोखे मंदिर, मन मोह लेगी सुंदरता, दर्शन के लिए दूर-दूर से आते हैं लोग

भारत के खूबसूरत मंदिर

भारत में ऐसी कई खूबसूरत जगह और ऐतिहासिक इमारतें मौजूद हैं, जिन्हें देखना किसी अजूबे से कम नहीं है। ऐसे ही यहां कुछ मंदिर भी बने हुए हैं, जिनकी भव्यता देखने लोग दूर-दूर से आते हैं। कुछ मंदिरों की मान्यता है कि वहां हर मन्नत पूरी हो जाती है, तो वही कुछ अपनी खूबसूरती को लेकर मशहूर हैं। लेकिन आज हम जिन मंदिरों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, वो सभी पहाड़ों और नदियों के बीच बने हुए हैं। इन मंदिरों की सुंदरता देखने लायक है, चलिए आपको इनके बारे में बताते हैं।