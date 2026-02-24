इन 8 इंडियन ब्रेकफास्ट में अंडे से भी ज्यादा प्रोटीन है! नाश्ते में कुछ हेल्दी और टेस्टी खाना है तो देखें

सुबह का नाश्ता दिन भर की सबसे जरूरी मील होता है। इसलिए एक्सपर्ट्स के मुताबिक आपका नाश्ता प्रोटीन से भरपूर होना चाहिए। अब जो लोग एग खाते हैं, उनके लिए तो ये एक अच्छा और सस्ता प्रोटीन सोर्स मिल जाता है। लेकिन रोज-रोज अंडे भी नहीं खा सकते और फिर शाकाहारी लोगों के लिए भी तो प्रोटीन के गिने-चुने सोर्स ही नजर आते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ ऐसी भी वेजिटेरियन फूड ऑप्शन हैं, जिनमें अंडे से भी ज्यादा प्रोटीन है। यहां हम आपके लिए ऐसे ही 8 इंडियन ब्रेकफास्ट ऑप्शन ले कर आए हैं, जिन्हें आप हफ्तेभर के अपने मेन्यू में शामिल कर सकते हैं।
बेसन का चीला फटाफट बन भी जाता है और प्रोटीन से भरपूर होता है। एक चीले में लगभग 9-10 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है। बेसन में खूब सारी सब्जियां डालकर कम तेल में चीला बनाएं। इससे कम कैलोरी में अच्छा ब्रेकफास्ट तैयार हो जाएगा। आप चीले में फिलिंग के तौर पर पनीर भी एड कर सकते हैं, इससे प्रोटीन की मात्रा और बढ़ जाएगी।
मूंग दाल का चीला एक पॉपुलर इंडियन ब्रेकफास्ट है, जो हाई प्रोटीन है और खाने में काफी टेस्टी भी लगता है। अगर आप दो चीले खाते हैं तो आराम से 15-17 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है। इसके लिए मूंग की पीली दाल को भिगोकर रखें, फिर उसमें अदरक, हरी मिर्च और पानी डालकर एक बैटर बना लें। बैटर में थोड़ी सी प्याज और हरा धनिया मिलाएं और हल्के तेल में क्रिस्पी होने तक पका लें।
पनीर भुर्जी फटाफट बन भी जाती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। लगभग 100 ग्राम पनीर भुर्जी में आपको 18-20 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है। इसके लिए तेल में जीरा, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और बेसिक मसाले मिलाकर तड़का तैयार कर लें। फिर इसमें पनीर को क्रम्बल कर के एड करें और थोड़ी देर कुक कर लें। भुर्जी को आप मल्टीग्रेन ब्रेड, रोटी या चीले के साथ सर्व कर सकते हैं।
कभी-कभी आप नाश्ते में सत्तू के पराठे भी खा सकते हैं। इसके एक पराठे में लगभग 11-12 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। इसे बनाने के लिए सत्तू में प्याज, मसाले, नींबू का रस, हरी मिर्च, लहसुन-अदरक डालकर स्टफिंग बनाएं और पराठा सेंक लें। इसमें कैलोरी थोड़ी ज्यादा हो सकती है, इसलिए कम घी में बनाएं और मात्रा का ध्यान रखें।
कुछ टेस्टी और सुपर हेल्दी खाना है तो पनीर भुर्जी के साथ रागी डोसा जरूर ट्राई करें। इसकी एक सर्विंग में आपको 18-20 ग्राम प्रोटीन आराम से मिल सकता है। इसे बनाने के लिए रागी के आटे में सूजी, चावल का आटा, जीरा, काली मिर्च, अदरक, हरी मिर्च, नमक और पानी डालकर एक घोल बना लें और 10 मिनट रख दें। इसमें प्याज मिलाएं और घी डालकर तवे पर डोसा बना लें। इसे पनीर भुर्जी के साथ सर्व करें।
पनीर के पराठे में आपको अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाता है। एक कटोरी दही के साथ एक पराठा लगभग 18-20 ग्राम प्रोटीन दे सकता है। बनाने के लिए पनीर को कद्दूकस कर लें, इसमें हल्दी, नमक, लाल मिर्च मिलाएं, फिर कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया डालकर स्टफिंग बना लें। कम तेल या घी में पराठे बनाएं और दही के साथ सर्व करें।
ये सबसे सिंपल और सुपर हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन है। एक कटोरी स्प्राउटेड मूंग दाल सलाद में आपको 14-15 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है। इसके लिए हरी साबुत मूंग को रातभर भिगोकर रखें, फिर एक दिन उसे अंकुरित होने दें। आप इन्हें हल्का भाप लगाकर पका सकते हैं या कच्चे में ही प्याज, टमाटर, नींबू का रस और चाट मसाला मिलाकर खा सकते हैं।
पनीर चीला यूनिक रेसिपी है, जो टेस्टी भी है और प्रोटीन रिच भी। इसके लिए पनीर को ग्रेट करें और तवे पर स्प्रेड कर लें। अब इसे गैस पर चढ़ाए और धीमी आंच पर कुक करें, जब तक ये नीचे से गोल्डन ना हो जाए। इसके लिए एक स्टफिंग तैयार करें, जिसमें एवोकाडो को उबली मटर, काली मिर्च और नमक के साथ पीस लें। इसे चीले के ऊपर स्प्रेड करें, साथ में चीज एड करें और कटे हुए टमाटर भी। इस एक चीले में आपको लगभग 17-19 ग्राम तक प्रोटीन मिल सकता है।