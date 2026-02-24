इन 8 इंडियन ब्रेकफास्ट में अंडे से भी ज्यादा प्रोटीन है! नाश्ते में कुछ हेल्दी और टेस्टी खाना है तो देखें

प्रोटीन से भरपूर हैं ये ब्रेकफास्ट ऑप्शन

सुबह का नाश्ता दिन भर की सबसे जरूरी मील होता है। इसलिए एक्सपर्ट्स के मुताबिक आपका नाश्ता प्रोटीन से भरपूर होना चाहिए। अब जो लोग एग खाते हैं, उनके लिए तो ये एक अच्छा और सस्ता प्रोटीन सोर्स मिल जाता है। लेकिन रोज-रोज अंडे भी नहीं खा सकते और फिर शाकाहारी लोगों के लिए भी तो प्रोटीन के गिने-चुने सोर्स ही नजर आते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ ऐसी भी वेजिटेरियन फूड ऑप्शन हैं, जिनमें अंडे से भी ज्यादा प्रोटीन है। यहां हम आपके लिए ऐसे ही 8 इंडियन ब्रेकफास्ट ऑप्शन ले कर आए हैं, जिन्हें आप हफ्तेभर के अपने मेन्यू में शामिल कर सकते हैं।