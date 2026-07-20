ब्लाउज के 8 लेटेस्ट डिजाइन, सावन में हरी साड़ी पर खूब खिलेंगे

लेटेस्ट ब्लाउज डिजाइन कलेक्शन

सावन का महीना शुरू होने वाला है। लेडीज ज्यादातर ग्रीन साड़ी की शॉपिंग हर सावन में कर ही लेती हैं। इस बार भी साड़ी संग ब्लाउज बनवाना हो तो इन लेटेस्ट ब्लाउज के बैक नेक को सेव कर लें। जिसे बनवाकर पहना तो पूजा में देवरानी-जेठानी, ननद से लेकर किटी पार्टी में सहेलियां तक पूछना शुरू कर देंगी टेलर का पता। (सभी फोटो साभार-Pintrest)