ग्रीन फ्लैग लड़कों में होती हैं ये 8 अच्छी आदतें, रिलेशनशिप कोच ने गिनाईं खूबियां, आप भी कर लें पहचान

ग्रीन फ्लैग पार्टनर

हर लड़की चाहती है कि उसका पार्टनर प्यार करने और अच्छी सोच वाला हो। साथ ही उसकी इज्जत भी करें। आजकल रिलेशनशिप ट्रेंड्स में ऐसे लड़कों को ग्रीन फ्लैग का टैग दिया जा रहा है। जो लड़के अपनी गर्लफ्रेंड का खूब ख्याल रखते हैं, उनकी छोटी-बड़ी बातें सुनते-समझते हैं, रोमांटिक-प्यार भरे अंदाज में रहते हैं, सम्मान करते हैं और हर तरह से केयर करते हैं, उन्हें ही ग्रीन फ्लैग कहा जाता है। ऐसे लड़कों को लड़कियां काफी पसंद करती हैं। क्या आपके पार्टनर में ग्रीन फ्लैग वाली आदतें मौजूद हैं। ये समझने के लिए रिलेशनशिप कोच ऋतिक सिंह की बताई कुछ बातों पर गौर करें।