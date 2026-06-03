गोल्डन बैंगल्स के साथ कांच की चूड़ियों का 8 तरह से सेट बनाकर पहनें, सूट-साड़ी पर खूब जंचेंगे हाथ!

गोल्डन बैंगल्स के साथ बनाएं चूड़ियों का सेट

हाथों को एलिगेंट और रॉयल लुक देना है तो कांच की चूड़ियों के साथ गोल्डन बैंगल्स का कॉम्बिनेशन हमेशा ही क्लासी लगता है। सिर्फ कांच की चूड़ियां पहनने के बजाए अगर आप साथ में गोल्डन बैंगल्स को भी पेयर कर लें, तो ट्रेडिशनल लुक में चार चांद लग जाते हैं। खास बात ये हैं कि आप सूट पहन रही हों या साड़ी, ये बैंगल सेट हर एथनिक आउटफिट के साथ अच्छा लगता है। अगर आप भी कांच की चूड़ियां के साथ गोल्डन बैंगल्स का सेट बनाने की सोच रही हैं, तो ये आइडियाज आपके काम आ सकते हैं। (All Images Credit- Pinterest)