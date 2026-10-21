करवा चौथ पर सबसे खूबसूरत दिखेंगे आपके हाथ, ट्राई करें लाल-गुलाबी चूड़ियों के ये 8 सेट

करवा चौथ का दिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है और इस दिन महिलाएं पूरा श्रृंगार करती हैं। लाल-गुलाबी रंग को सुहाग का खास रंग माना जाता है और इस रंग की साड़ी या चूडि़यां औरतें पहनती हैं। अगर आप लाल-गुलाबी रंग की चूड़ियों का सेट बनवाने जा रही हैं, तो हम आपके लिए कुछ ट्रेंडी और क्लासी चूड़ी सेट के डिजाइन लेकर आए हैं। इन चूड़ी सेट को पहनकर आपके साड़ी, सूट, लहंगा लुक में चार चांद लग जाएंगे और आपके हाथों की भी शोभा बढ़ जाएगी।
लाल रंग का बेहद खूबसूरत और पारंपरिक चूड़ी सेट है जिसमें वेलवेट-सिल्क चूड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। इस सेट के किनारों पर लाल मोतियों और सुनहरे डिजाइन वाले भारी कड़े लगाए गए हैं। बीच-बीच में कुंदन और एम्बॉस्ड गोल्डन नक्काशी वाले कड़ों के साथ इसे रॉयल लुक दिया गया है।
ये चूड़ी सेट लाल रंग की कांच या नग वाली बारीक चूड़ियों को मिलाकर बनाया गया है। इस सेट की खासियत इसके चौड़े कड़े हैं, जिनमें छोटे-छोटे सुनहरे घुंघरू की लटकन लगी हुई है। सेट को अरेंज करने के लिए दोनों तरफ किनारे पर घुंघरू वाले कड़ों को रखें और बीच में 6 से 8 लाल क्रिस्टल चूड़ियों को एक साथ लगाएं। ये सेट आपके हाथों पर सुंदर लगेगा।
ये रेड चूड़ी सेट बेहद क्लासिक और ग्रैंड दिख रहा है। इस सेट को तैयार करने के लिए बीच में टेंपल वाले कड़े, साइड में मोती वाले कड़े और बीच में क्रिस्टल या कांच की चूड़ियों को लगा लें। ये हाथों को भरा और क्लासी लुक देगा।
रेड सिल्क थ्रेड वाली चूड़ियों के साथ कुंदन वाले कड़े लगाए गए हैं। इस तरह के चूड़ी सेट भी हाथों को भरा हुआ लुक देंगे और हर तरह के आउटफिट के साथ अच्छे लगेंगे। लाल रंग में ये सेट ट्राई करें।
यह पिंक कलर का मॉडर्न चूड़ी सेट है। इसमें हल्की बेबी पिंक और गहरी रानी पिंक रंग की वेलवेट और धागे वाली चूड़ियां शामिल हैं। सेट को मिरर वर्क, स्टोन बॉर्डर और गोल्डन बीड्स वाले कंगनों से सजाया गया है। इसमें ऊपर और नीचे हल्की पिंक चूड़ियां और नग वाले पतले कड़े रखें, फिर बीच में गहरी रानी पिंक चूड़ियों का कॉम्बिनेशन बनाएं। अगर मैचिंग सेट पहनना है, तो इस तरह का लें।
यह डार्क प्लम शेड में तैयार किया गया एक रॉयल और ट्रेंडी चूड़ी सेट है। इसमें सिल्क थ्रेड चूड़ियों के ऊपर गोटा, मोतियों और कुंदन पत्ती वाले बारीक काम की नक्काशी है। सेट को अरेंज करने के लिए दोनों बाहरी सिरों पर फ्लोरल कुंदन वाले चौड़े कड़े लगाएं और बीच में सिल्क थ्रेड चूड़ियों को लगा लें। इस तरह का सेट लाल-गुलाबी दोनों कलर्स में अच्छा लगेगा।
वेलवेट पेस्टल पिंक चूड़ियों के साथ सिल्वर स्टोन वाले कड़े और चूड़ियों का सेट तैयार करें। साइड में लगाए हुए कड़ों में लटकन लगी हुई है, जो आपके चूड़ी सेट को रॉयल और हैवी लुक देंगे। इस तरह का सेट भी आपके हाथों पर जचेगा।
कांच की चूड़ियों के साथ टेम्पल पैटर्न वाले कड़ों को सेट करें। इस तरह का सेट आपको हैवी और रॉयल लुक देगा। साथ ही हाथों पर भरा हुआ दिखेगा। अगर गोल्डन-पिंक में आपका आउटफिट है, तो इस तरह का चूड़ी सेट जरूर पहनें।