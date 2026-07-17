सूट का कपड़ा ले लिया है तो गले के ये 8 डिजाइन भी सेव कर लें, टेलर को दिखाने के काम आएंगे!

सूट के लिए सेव कर लें बैक और फ्रंट नेकलाइन

सूट का असली लुक तो उसकी नेकलाइन से ही आता है। इसलिए अक्सर महिलाएं सूट सिलवाने से पहले बैक और फ्रंट की नेकलाइन के डिजाइन डिसाइड कर लेती हैं। डिजाइनर नेकलाइन का फायदा ये है कि ओवरऑल सूट सिंपल भी है, तो भी नेकलाइन की वजह से स्टाइलिश लगने लगता है। हालांकि एक परफेक्ट नेकलाइन चुनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनका फैशन बदलता ही रहता है। ऐसे में यहां हम ने आपके किसी काम को आसान करने की कोशिश की है। (All Images Credit- Pinterest)