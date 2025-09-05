सिंपल प्लाजो पैंट छोड़िए, सूट के साथ सिलवाएं ये 8 फैंसी बॉटम वियर, मिलेगा डिजाइनर लुक

सूट के साथ बॉटम वियर

सूट सिलवाने की बात हो, तो कई कन्फ्यूजन होती हैं। पहले तो कुर्ते का डिजाइन और फिर सही बॉटम चूज करना काफी मुश्किल होता है। दरअसल सूट का लुक कहीं ना कहीं बॉटम पर काफी डिपेंड करता है। वैसे भी पैंट, प्लाजो और सिंपल सलवार की जगह आजकल कुछ अलग बॉटम वियर भी ट्रेंड कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अपने सूट को स्टाइलिश लुक देने के लिए आप क्या नया ट्राई कर सकती हैं। (All Images Credit-Pinterest)