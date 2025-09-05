8 fancy trendy stylish bottom wear for suits pants palazzo salwar stitching ideas सिंपल प्लाजो पैंट छोड़िए, सूट के साथ सिलवाएं ये 8 फैंसी बॉटम वियर, मिलेगा डिजाइनर लुक
सिंपल प्लाजो पैंट छोड़िए, सूट के साथ सिलवाएं ये 8 फैंसी बॉटम वियर, मिलेगा डिजाइनर लुक

Bottom wear for suits: पैंट, प्लाजो और सिंपल सलवार की जगह आजकल कुछ अलग बॉटम वियर भी ट्रेंड कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अपने सूट को स्टाइलिश लुक देने के लिए आप क्या नया ट्राई कर सकती हैं।

Anmol ChauhanFri, 5 Sep 2025 07:17 PM
सूट के साथ बॉटम वियर

सूट सिलवाने की बात हो, तो कई कन्फ्यूजन होती हैं। पहले तो कुर्ते का डिजाइन और फिर सही बॉटम चूज करना काफी मुश्किल होता है। दरअसल सूट का लुक कहीं ना कहीं बॉटम पर काफी डिपेंड करता है। वैसे भी पैंट, प्लाजो और सिंपल सलवार की जगह आजकल कुछ अलग बॉटम वियर भी ट्रेंड कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अपने सूट को स्टाइलिश लुक देने के लिए आप क्या नया ट्राई कर सकती हैं। (All Images Credit-Pinterest)

चौड़ी मोहरी वाली सलवार

आमतौर पर सलवार की मोहरी ज्यादा वाइड नहीं होती है। लेकिन इसे थोड़ा ट्रेंडी ट्विस्ट देने के लिए आप चौड़ी मोहरी स्टिच करा सकती हैं। ये देखने में बहुत फैंसी लगती है और नॉर्मल सलवार से अलग भी दिखती है।

स्ट्रेट फिट प्लाजो

आजकल स्ट्रेट फिट प्लाजो काफी ट्रेंड में हैं। ये देखने में बेहद स्टाइलिश लगते हैं। खासतौर से अगर आपके प्लाजो के बॉर्डर पर हेवी एंब्रॉयडरी है, तो फिर स्ट्रेट फिट प्लाजो ही स्टिच कराएं। ये आपको काफी फैंसी लुक देंगे।

कट वर्क मोहरी

प्लाजो की मोहरी पर आप ये सुंदर कट वर्क भी करा सकती हैं। ये भी देखने में काफी फैंसी लगेगा। खासतौर से अगर आपका बॉटम वियर फैब्रिक एकदम सिंपल है, तो इस तरह का कट वर्क आपको जरूर ट्राई करना चाहिए।

स्टाइलिश पैंट डिजाइन

नॉर्मल पेंट की जगह आप ये स्टाइलिश पैंट ट्राई कर सकती हैं। इसमें पैंट की मोहरी पर बहुत ही सुंदर पैटर्न बनाया गया है। आगे से ये थोड़ी ऊंची है, जो शॉर्ट कुर्ती या नॉर्मल लेंथ कुर्ती के साथ भी बेहद स्टाइलिश लगेगी।

मोहरी पर बनवाएं फैंसी डिजाइन

पैंट की मोहरी पर आप ये फैंसी डिजाइन भी बनवा सकती हैं। इसमें सुंदर कट वर्क के साथ पट्टीदार डिजाइन बनाया गया है, जो काफी फैंसी टच दे रहा है। आप ऐसे डिजाइन आने डेली वियर सूटों में बनवा सकती हैं।

फैंसी लेस अटैच कराएं

पैंट या प्लाजो को स्टाइलिश लुक देने का सबसे अच्छा तरीका है, लेस वर्क। आप मैचिंग या कॉन्ट्रास्ट शेड की लेस को मोहरी पर अटैच करा सकती हैं। ये सिंगल, डबल या ट्रिपल लेयर भी हो सकती है, ये पूरी तरह आपकी चॉइस पर डिपेंड है।

बिना घेरे वाली सलवार

बिना प्लीट्स वाली सलवार भी काफी ट्रेंडी लगती है। ये बहुत कंफर्टेबल भी है इसलिए आप डेली वियर में ये पहन सकती हैं। इसमें बिल्कुल भी घेर नहीं होता है लेकिन ये फिटेड भी नहीं होती है। कॉटन के सूट के साथ एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन लगेगा।

स्टाइलिश कट वर्क

प्लाजो या पैंट की मोहरी पर आप ये डिजाइन भी बनवा सकती हैं। ये बेहद फैंसी लगेगा और आपके बोरिंग प्लाजो में जान डाल देगा। आप मैचिंग नेट या शिफॉन का फैब्रिक ले सकती हैं और उससे डिजाइन स्टिच करा सकती हैं।

