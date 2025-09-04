8 fancy stylish trendy georgette suit designs daily wear party wear stitching ideas डेली वियर से ले कर पार्टी वियर तक, जॉर्जेट के ये 8 फैंसी सूट रहेंगे हर मौके लिए हैं परफेक्ट
डेली वियर के लिए या आने वाले फेस्टिव सीजन के लिए सूट ले रही हैं, तो जॉर्जेट फैब्रिक ऑप्ट कर सकती हैं। यहां हम आपके लिए कुछ ट्रेंडी डिजाइन ले कर आए हैं, जिन्हें आप स्टिच करा सकती हैं।

Anmol ChauhanThu, 4 Sep 2025 05:30 PM
1/9

जॉर्जेट के फैंसी सूट

एथनिक फैशन में जॉर्जेट ऐसा फैब्रिक है, जिसका ट्रेंड कभी नहीं जातम ये फैब्रिक हमेशा ही काफी एलिगेंट और ग्रेसफुल लगता है। खासतौर से अगर जॉर्जेट के सूटों की बात करें, तो उनका कोई मुकाबला नहीं। डेली वियर के लिए या आने वाले फेस्टिव सीजन के लिए सूट ले रही हैं, तो जॉर्जेट फैब्रिक ऑप्ट कर सकती हैं। यहां हम आपके लिए कुछ ट्रेंडी डिजाइन ले कर आए हैं, जिन्हें आप स्टिच करा सकती हैं। रेडीमेड सूट की शॉपिंग में भी ये आपकी काफी मदद करेंगे। (All Images Credit-Pinterest)

2/9

हैवी शरारा सूट

जॉर्जेट का शरारा बहुत ही सुंदर लगता है। इसमें घेर भी काफी अच्छा आता है और फ्लोई लुक की वजह से शरारा का ढाल भी सुंदर लगता है। स्लीवलेस शॉर्ट कुर्ती के साथ हेवी घेरदार शरारा का कॉम्बिनेशन, आने पर फेस्टिव सीजन के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा।

3/9

स्टोन वर्क वाला सूट

जॉर्जेट के फैब्रिक पर स्टोन वर्क बेहद ही प्यारा लगता है। आप किसी भी लाइट शेड का सूट ले सकती हैं। उसपर सिल्वर स्टोन का वर्क बहुत खूबसूरत लगता है। ऐसे सूट बहुत हेवी भी नहीं लगते लेकिन खास मौकों पर पहनने के लिए परफेक्ट रहते हैं।

4/9

सिंपल ए लाइन कुर्ता सेट

ए लाइन कुर्ता सेट देखने में भी स्टाइलिश लगते हैं और पहनने में भी कंफर्टेबल होते हैं। डेली वियर के लिए आप कुछ इस तरह का सिंपल ए लाइन कुर्ता ले सकती हैं या स्टिच करा सकती हैं। इसके साथ प्रिंटेड दुपट्टा आपके पूरे लुक में जान डाल देगा।

5/9

स्टेटमेंट स्लीव्स कुर्ता सेट

जॉर्जेट के फ्लोई फैब्रिक के साथ आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकती हैं। इस तरह से अपनी स्लीव्स को फैंसी लुक दे सकती हैं, ये पूरे सूट को डिजाइनर लुक देगा। घेरदार शरारा, पेप्पलम स्टाइल कुर्ती और स्टेटमेंट स्लीव्स, इससे बेहतर कॉम्बो भला क्या होगा।

6/9

फैंसी लहंगा सूट

जॉर्जेट का लहंगा बड़ा ही सुंदर लगेगा। तो क्यों ना आप जॉर्जेट का लहंगा सूट ही बनवा लें। आने वाले फेस्टिव सीजन में ये एकदम परफेक्ट रहेगा। आप शॉर्ट कुर्ती के सतह घेरदार लहंगा बनवा सकती हैं, ये बहुत ही प्यारा लुक देता है।

7/9

पेप्पलम स्टाइल सूट सेट

फैंसी लुक के लिए आप पेप्पलम स्टाइल कुर्ता सेट ले सकती हैं। ऐसा प्रिंटेड सूट देखने में काफी फैंसी लगेगा। फुल स्लीव्स के साथ बहुत ही क्लासी और ग्रेसफुल लुक आता है। इसके साथ कॉन्ट्रास्ट शेड का दुपट्टा बहुत ही यूनिक और प्यारा लुक देगा।

8/9

क्लासी सूट सेट

इस तरह का क्लासी सूट भी आप अपने वॉर्डरोब में शामिल जरूर करें। आने वाले फेस्टिव सीजन के लिए कुछ ऐसे सूट होने भी चाहिए। ओवरऑल सूट सिंपल है, जो काफी क्लासी लगता है। इसपर हल्की गोल्डन एंब्रॉयडरी का वर्क है, जो बहुत सुंदर लगेगा।

9/9

पाकिस्तानी फिट सूट

मिनिमल लुक पसंद करती हैं, तो पाकिस्तानी फिट वाला ऐसा सूट सेट ले सकती हैं। इसकी नेकलाइन, स्लीव्स और बॉर्डर पर लेस अटैच है, जो काफी ग्लैमरस लुक दे रही है। ये सूट काफी शिमरी है, जो किसी पार्टी-फंक्शन में अलग ही शाइन करेगा।

