टेलर से बनवाएं ब्लाउज की स्लीव्स के ये 8 फैंसी पैटर्न, डेली वियर साड़ी भी लगेगी डिजाइनर

ब्लाउज स्लीव्स के डिजाइन

ब्लाउज का डिजाइन अच्छा हो, तो सस्ती सिंपल साड़ी भी डिजाइनर लगती है। ब्लाउज की नेकलाइन से ले कर स्लीव्स तक, छोटी-छोटी डिटेलिंग तक ही ब्लाउज को स्टाइलिश लुक देती हैं। आजकल स्टेटमेंट स्लीव्स का ट्रेंड है, जो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। यहां हम आपके लिए कुछ ट्रेंडी डिजाइन ले कर आए हैं, जो आपकी सिंपल साड़ी को भी डिजाइनर लुक देंगी। (All Images Credit-Pinterest)