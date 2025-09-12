टेलर से बनवाएं ब्लाउज की स्लीव्स के ये 8 फैंसी पैटर्न, डेली वियर साड़ी भी लगेगी डिजाइनर

ब्लाउज का डिजाइन अच्छा हो, तो सस्ती सिंपल साड़ी भी डिजाइनर लगती है। ब्लाउज की नेकलाइन से ले कर स्लीव्स तक, छोटी-छोटी डिटेलिंग तक ही ब्लाउज को स्टाइलिश लुक देती हैं। आजकल स्टेटमेंट स्लीव्स का ट्रेंड है, जो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। यहां हम आपके लिए कुछ ट्रेंडी डिजाइन ले कर आए हैं, जो आपकी सिंपल साड़ी को भी डिजाइनर लुक देंगी। (All Images Credit-Pinterest)
लेयर्ड स्लीव्स डिजाइन काफी ट्रेंडी लगता है। साड़ी को थोड़ा हेवी और स्टाइलिश लुक देना चाहती हैं, तो ये पैटर्न ट्राई कर सकती हैं। लेस और मैचिंग नेट फैब्रिक अटैच करा कर, आप ब्लाउज को एलिगेंट लुक दे सकती हैं।
ब्लाउज के लिए पफ स्लीव्स भी काफी फैंसी लगती है। आप चाहें तो अलग से मैचिंग नेट फैब्रिक ले सकती हैं, इसके साथ बहुत ही अच्छी स्लीव्स बनती हैं। अगर आपकी साड़ी पर बॉर्डर है, तो स्लीव्स में अटैच करा सकती हैं, बहुत ही फैंसी लुक आएगा।
समर्स के लिए आप ये फैंसी स्लीव्स स्टिच करा सकती हैं। ये स्ट्रेच्टेड स्लीव्स बहुत ही सुंदर लगती हैं। खासतौर से अगर आपकी साड़ी सिंपल है, तो डेली वियर के लिए आप ऐसी स्लीव्स स्टिच करा सकती हैं।
स्लीव्स का ये डिजाइन भी काफी फैंसी है। फ्रिल्ड कट वाला लेयर्ड डिजाइन आप समर्स में स्टिच करा सकती हैं। अगर आपको थोड़ा सिंपल और मिनिमल पैटर्न पसंद है, तो ये डिजाइन आपके लिए बेस्ट रहेगा।
स्लीव्स पर आप ये फैंसी कट वर्क डिजाइन करा सकती हैं। इसमें बो अटैच है, जो बहुत ही क्यूट लुक देता है। डेली वियर के लिए ऐसे डिजाइन परफेक्ट लगते हैं। फैंसी लेस और लटकन अटैच करा कर, आप स्लीव्स को फैंसी लुक दे सकती हैं।
नेट की बैलून स्लीव्स भी आजकल काफी ट्रेंड में हैं। आप मैचिंग नेट ले कर अपने लिए सेम स्लीव्स स्टिच करा सकती हैं। स्लीव्स की लैंथ आप अपने स्टाइल हिसाब से स्टिच करा सकती हैं। एल्बो लेंथ या फुल स्लीव्स डिजाइन, आपके लिए बेस्ट रहेगी।
कुछ अलग हटकर चाहती हैं, तो ये डिजाइन आपके लिए परफेक्ट रहेगा। ढेर सारे प्लीट्स और बो का क्यूट डिजाइन, आपकी साड़ी को मॉडर्न लुक देगा। खासतौर से सिल्क और कॉटन फैब्रिक के ब्लाउज में ये पैटर्न काफी निखर कर आता है।
अगर आपको थोड़ा डिटेलिंग वाला ब्लाउज पीस पसंद है, तो ये फ्लॉवर पैटर्न ट्राई कर सकती हैं। इसमें हैंडमेड फ्लॉवर अटैच है, जो देखने में बहुत फैंसी लगेंगे। साथ ही गोल्डन लेस का वर्क आपके ब्लाउज में चार चांद लगा देगा।