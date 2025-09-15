पैंट-प्लाजो नहीं, सिगरेट पैंट-सूट की फैन हो रही लड़कियां, यहां देखें 8 फैंसी डिजाइन

समय के साथ-साथ फैशन में भी बदलाव आता है, फिर चाहे वो सूट जैसे एथनिक वियर ही क्यों ना हों। सूट की स्लीव्स, नेकलाइन और बॉटम तक समय के साथ बदलते रहते हैं। आजकल ट्रेंड है सिगरेट पैंट सूट का, जो गर्ल्स के बीच काफी पॉपुलर हैं। ये एंकल लैंथ पैंट काफी ट्रेंडी लगती हैं और सूट को मॉडर्न और स्टाइलिश लुक देती हैं। यहां हम आपके लिए सिगरेट पैंट सूट के कुछ फैंसी डिजाइन ले कर आए हैं, जो आप ट्राई कर सकती हैं। डेली वियर से ले कर किसी खास मौके के लिए भी ये बेस्ट रहेंगे। (All Images Credit-Pinterest)
आप जैकेट स्टाइल कुर्ती के साथ सिगरेट पैंट स्टिच करा सकती हैं। ये काफी फैंसी लगेगी। सिंपल पैंट को थोड़ा हेवी लुक देना चाहती हैं, तो लेस और टैसल्स अटैच करा सकती हैं। बहुत ही स्टाइलिश लुक आएगा।
सिंपल सूट है तो पैंट पर फैंसी कट वर्क करा सकती हैं। एंकल लैंथ पैंट पर इस तरह के डिजाइन बहुत निखर कर आते हैं। कुर्ता सिंपल है तो स्लीव्स पर भी कट वर्क करा सकती हैं। डेली वियर के ये सूट परफेक्ट रहते हैं।
आने वाले फेस्टिव सीजन पर कुछ हल्का लेकिन स्टाइलिश पहनना चाहती हैं, तो ऐसे सूट आपके पास होने चाहिए। हल्की एंब्रॉयडरी और ब्राइट शेड्स, फेस्टिवल्स के लिए परफेक्ट हैं। स्टोन वर्क से बेहद ही प्यारा लुक आता है।
आजकल ढीले फिट वाले कुर्ता सेट्स काफी पॉपुलर हैं। सिगरेट पैंट के साथ तो इनका लुक और भी ज्यादा अच्छा लगता है। आप ऑकेजन के हिसाब से डिजाइन और कलर के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं।
इस बार आप कुछ इस तरह का ड्रेस स्टाइल सूट ट्राई कर सकती हैं। ये मॉडर्न और ट्रेडिशनल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आप कुछ अलग हटकर पहनना चाहती हैं, जो मॉडर्न भी लगे और फेस्टिवल्स पर आपको देसी लुक भी दे तो ऐसा सूट जरूर ले लें।
लेस वर्क सूट काफी फैंसी लगते हैं। आप शिफॉन या जॉर्जेट का सूट ले सकती हैं, जिसपर सुंदर लेस वर्क हो। डेली वियर या कहीं बाहर आने-जाने के लिए ये एकदम बेस्ट रहते हैं। फेस्टिव सीजन आने वाला है, तो थोड़े ब्राइट शेड खरीद सकती हैं।
स्टाइलिश लुक के लिए आप हॉल्टर नेकलाइन वाला कुर्ता सेट ले सकती हैं। इसके साथ बेसिक सिगरेट पैंट काफी स्टाइलिश लुक देगी। गर्ल्स के लिए ऐसे डिजाइन एकदम परफेक्ट रहते हैं। अगर आपका सूट बिल्कुल बेसिक सा है, तो ये स्टाइलिश डिजाइन आपको जरूर ट्राई करना चाहिए।
शॉर्ट कुर्ती और कॉलर नेकलाइन के साथ एंकल लैंथ सिगरेट पैंट काफी फैंसी लगेंगी। आजकल कॉन्ट्रास्ट शेड का जमाना है, तो आप कुर्ता, बॉटम और दुपट्टा तीनों के अलग-अलग रंग मिक्स एंड मैच कर सकती हैं।