बैंगल्स के 8 ट्रेंडी डिजाइन, कलाइयों की खूबसूरती में लगा देंगे चार चांद!

भारतीय महिलाएं अपने हाथों में बैंगल्स पहनती हैं। ये बैंगल्स मौके के हिसाब से बदलते रहते हैं जैसे, कहीं आने-जाने के लिए भारी जड़ाऊ बैंगल्स तो वहीं डेली वियर के लिए सिंपल कड़े। फैशन के हिसाब से भी बैंगल्स के डिजाइन चेंज होते रहता है। हाथों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए आप भी अपने पास बैंगल्स का कलेक्शन रख सकती हैं। यहां हम आपके लिए कुछ फैंसी डिजाइन ले कर आए हैं, जो हर मौके पर बढ़िया लगेंगे। ( All Images Credit: Pinterest)
हेवी गोल्डन कड़े आपके कलेक्शन में जरूर होने चाहिए। ये हर रंग की चूड़ियों के साथ मैच हो जाते हैं। बीच-बीच में नगों वाले कड़े भी शामिल कर सकती हैं। ऐसा सेट बनाकर आप किसी खास मौके पर पहन सकती हैं।
मिनिमल कड़े डेली वियर के लिए बेस्ट रहते हैं। इनका डिजाइन देखने में भी बहुत प्यारा है। आप हरी, लाल या किसी और रंग की चूड़ियां पहन सकती हैं और आगे-पीछे या बीच में लगाकर पहन सकती हैं। ऐसे सेम डिजाइन में आप सिल्वर रंग के कड़े भी ले सकती हैं।
सिल्वर घुंघरू वाले कड़े आप अपने कलेक्शन में शामिल कर सकती हैं। ये भी हर रंग की चूड़ियों के साथ चल जाएंगे और डिजाइन भी काफी गर्लिश है। इन बैंगल्स की आवाज इतनी प्यारी लगती है कि आप इन्हें बार-बार पहनना पसंद करेंगी।
फॉर्मल लुक के लिए आप इस तरह के फैंसी बैंगल्स वियर कर सकती हैं। ऑफिस या कहीं आने जाने के लिए ये परफेक्ट रहेंगे। खासतौर से कॉटन की साड़ी या सूट के साथ लुक बहुत ही सुंदर आता है। इन्हें आप चूड़ियों के साथ या फिर सिंपल भी पहन सकती हैं।
मिरर वर्क वाले बैंगल्स भी काफी ट्रेंड में हैं। ये भी देखने में काफी सुंदर लगते हैं और परफेक्ट ट्रेडिशनल लुक देते हैं। मल्टीकलर चूड़ियों के साथ ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। आप बीच-बीच में सिंपल सिल्वर या गोल्डन कड़ा लगाकर पहन सकती हैं।
कमल के फूल के डिजाइन वाले सुंदर बैंगल्स भी आप अपने कलेक्शन में शामिल कर सकती हैं। ये परफेक्ट पेस्टल शेड्स वाले बैंगल देखने में बहुत सुंदर लगते हैं और हर आउटफिट के साथ मैच होते हैं। आप इन्हें बिना चूड़ियों के साथ वियर कर सकती हैं।
लाल और हरे नग वाले गोल्डन कड़े सदाबहार हैं। ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। साड़ी या लहंगे के साथ हेवी लुक चाहती हैं, तो चूड़ियों के आगे-पीछे इन्हें लगाकर वियर कर सकती हैं। ज्यादा चूड़ियां पहन रही हैं, तो बीच-बीच में सिंपल गोल्डन कड़े भी लगा सकती हैं।
घुंघरू वाले बैंगल्स आजकल ट्रेंड में बने हुए हैं। इनकी आवाज भी बड़ी मन को मोहने वाली होती है। पूरी तरह ट्रेडिशनल लुक कैरी कर रही हैं, तो घुंघरू वाले बैंगल्स पहन सकती हैं।