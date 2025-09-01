बैंगल्स के 8 ट्रेंडी डिजाइन, कलाइयों की खूबसूरती में लगा देंगे चार चांद!

बैंगल्स के फैंसी डिजाइन

भारतीय महिलाएं अपने हाथों में बैंगल्स पहनती हैं। ये बैंगल्स मौके के हिसाब से बदलते रहते हैं जैसे, कहीं आने-जाने के लिए भारी जड़ाऊ बैंगल्स तो वहीं डेली वियर के लिए सिंपल कड़े। फैशन के हिसाब से भी बैंगल्स के डिजाइन चेंज होते रहता है। हाथों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए आप भी अपने पास बैंगल्स का कलेक्शन रख सकती हैं। यहां हम आपके लिए कुछ फैंसी डिजाइन ले कर आए हैं, जो हर मौके पर बढ़िया लगेंगे। ( All Images Credit: Pinterest)