4-6 ग्राम गोल्ड में बनवाएं सोने के टॉप्स, सूट-साड़ी के साथ खूब फैंसी लगेंगे ये 8 डिजाइन!

डेली वियर के लिए गोल्ड के ईयरिंग्स डिजाइन

डेली वियर में पहनने के लिए इयररिंग्स तलाश रही हैं, तो गोल्ड के टॉप्स एकदम परफेक्ट ऑप्शन हैं। ये लाइटवेट भी रहते हैं और देखने में भी काफी एलिगेंट लगते हैं। सबसे अच्छी बात है कि बजट के अंदर ही आपको कई डिजाइन मिल जाएंगे, जो काफी फैंसी लगते हैं। साड़ी-सूट जैसे एथनिक आउटफिट हों या वेस्टर्न आउटफिट, इनमें से कई डिजाइंस आप हर तरह के कपड़ों के साथ स्टाइल कर सकती हैं। आइए कुछ फैंसी गोल्ड ईयरिंग्स के डिजाइन देख लेते हैं, जो शॉपिंग के वक्त आपके बड़े काम आएंगे। (All Images Credit- Pinterest)