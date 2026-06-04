अमीर बहुएं पहन रही हैं आजकल इस तरह के बिछिया, लेने से पहले आप भी देखें ये 8 डिजाइन

डेली वियर बिछिया के फैंसी डिजाइन

शादीशुदा महिलाओं के शृंगार में बिछिया का खास महत्व माना जाता है। डेली बेसिस में महिलाएं ज्यादा ज्वैलरी बेशक ना पहनें, लेकिन पैरों में बिछिया जरूर पहनती हैं। आजकल ये सिर्फ परंपरा तक ही सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि फैशन का भी हिस्सा बन चुके हैं। इतने सुंदर और ट्रेंडी डिजाइन मार्केट में आने लगे हैं कि बिछिया आप एक फैशन स्टेटमेंट ज्यादा लगते हैं। यहां कुछ ऐसी ही चुनिंदा डिजाइंस हम आपके लिए ले कर आए हैं। आप इन्हें डेली वियर से ले कर किसी खास मौके पर आराम से स्टाइल कर सकती हैं। (All Images Credit- Pinterest)