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अमीर बहुएं पहन रही हैं आजकल इस तरह के बिछिया, लेने से पहले आप भी देखें ये 8 डिजाइन

Silver Bichhiya Designs: चांदी के बिछिया ज्यादातर महिलाएं डेली वियर में पहनती हैं। इनके डिजाइन भी तेजी से बदलते रहते हैं। आप भी ट्रेंड के साथ चलना चाहती हैं, तो देख लें आजकल कैसे डिजाइन मॉडर्न बहुएं की पसंद बन रहे हैं।

Anmol ChauhanJun 04, 2026 06:44 pm IST
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डेली वियर बिछिया के फैंसी डिजाइन

शादीशुदा महिलाओं के शृंगार में बिछिया का खास महत्व माना जाता है। डेली बेसिस में महिलाएं ज्यादा ज्वैलरी बेशक ना पहनें, लेकिन पैरों में बिछिया जरूर पहनती हैं। आजकल ये सिर्फ परंपरा तक ही सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि फैशन का भी हिस्सा बन चुके हैं। इतने सुंदर और ट्रेंडी डिजाइन मार्केट में आने लगे हैं कि बिछिया आप एक फैशन स्टेटमेंट ज्यादा लगते हैं। यहां कुछ ऐसी ही चुनिंदा डिजाइंस हम आपके लिए ले कर आए हैं। आप इन्हें डेली वियर से ले कर किसी खास मौके पर आराम से स्टाइल कर सकती हैं। (All Images Credit- Pinterest)

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नग वाली यूनिक बिछिया

स्टोन वर्क वाली बिछिया पैरों में काफी सुंदर लगती है। इससे पैर नेचुरली ज्यादा ब्राइट और ब्यूटीफुल लगते हैं। आप ये वाला यूनिक डिजाइन ले सकती हैं। डेली वियर के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। ऑफिस वगैरह जाती हैं तो भी इस तरह की मिनिमल बिछिया एक परफेक्ट ऑप्शन रहेगी।

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डेली वियर के लिए मिनिमल डिजाइन

इस तरह के बिछिया आजकल काफी ट्रेंड में हैं। इन्हें पहनना भी आसान होता है और देखने में भी ये काफी यूनिक और मॉडर्न लगते हैं। ये बिल्कुल लाइटवेट और मिनिमल डिजाइन है, जिसे आप ट्रेडिशनल के अलावा वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ भी आराम से पहन सकती हैं।

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डबल बैंड वाली फ्लॉवर बिछिया

इस तरह की डबल बैंड वाली बिछिया भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। अगर आप पैरों में सिर्फ एक एक बिछिया ही पहनती हैं, तो ये परफेक्ट डिजाइन है। फ्लॉवर शेप काफी सुंदर है, जो आपके पैरों की ब्यूटी में चार चांद लगा देगी।

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चांद वाली सुंदर बिछिया

ये चांद शेप वाली सुंदर से बिछिया आपके ज्वैलरी कलेक्शन में होनी ही चाहिए। डेली वियर ही नहीं, किसी खास फंक्शन में जा रही हैं तो भी साड़ी-सूट के साथ ये बहुत ही प्यारा लुक देंगी। इनमें स्टोन वर्क है, जिस वजह से बिछिया और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं।

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स्टोन वर्क मिनिमल बिछिया डिजाइन

स्टोन वर्क वाली इस तरह की मिनिमल बिछिया काफी ज्यादा सुंदर लगती हैं। डेली वियर में आप ऐसी बिछिया पहन सकती हैं, बहुत ही सुंदर पैर लगेंगे। खासकर अगर आप ज्यादातर ट्रेडिशनल कपड़े ही पहनती हैं, तो कुछ इस तरह की बिछिया आपको जरूर ले लेनी चाहिए।

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नई बहुओं के लिए स्टेटमेंट बिछिया

नई-नवेली बहू हैं तो इस तरह की स्टेटमेंट बिछिया आपके ज्वैलरी कलेक्शन में जरूर होनी चाहिए। शुरुआत में ज्यादातर हेवी लुक ही कैरी किया जाता है, उसके साथ ये बिछिया परफेक्ट बैठेंगी। देखने में ये काफी ज्यादा सुंदर लगती हैं। एक-एक बिछिया पहन लेंगी तो पैरों की खूबसूरती देखने लायक होगी।

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सिंपल एडजस्टेबल बिछिया डिजाइन

आजकल इस तरह की सिंपल बिछिया महिलाओं को काफी पसंद आ रही हैं। एक तो ये काफी स्टाइलिश लगती हैं और बहुत हल्की, पहनने में आसान और देखने में सुंदर भी लगती हैं। ऑफिस जाती हैं तो ये डिजाइन आपके लिए परफेक्ट है। फॉर्मल लुक के साथ भी परफेक्टली फिट होगा।

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कलरफुल स्टोन वर्क बिछिया

आप इस तरह की कलरफुल स्टोन वर्क वाली बिछिया भी ले सकती हैं। ये काफी वाइब्रेंट लुक देती हैं। खासकर किसी फंक्शन या त्यौहार के लिए तैयार हो रही हैं, तो आपके ट्रेडिशनल लुक में ये चार चांद लग देंगी। स्टेटमेंट बिछिया हैं इसलिए सारा ध्यान इन्हीं की तरह जाता है।

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