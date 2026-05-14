Vat Savitri Puja पर पहनें लाल-मरून रंग के चूड़ी सेट, हर साड़ी पर खूबसूरत लगेंगे बैंगल्स के ये 8 फैंसी डिजाइन

चूड़ियों के खूबसूरत फैंसी डिजाइन्स

हाथों में चूड़ियां-कड़े पहनना हर महिला को पसंद होता है और खासतौर पर कोई तीज-त्योहार हो तब साड़ी के साथ मैचिंग चूड़ियां ही अच्छी लगती हैं। वट सावित्री का व्रत इस बार 16 मई को पड़ रहा है और इसे सुहागिन महिलाएं करती हैं। ये व्रत पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है, जिसमें महिलाएं पूरा 16 श्रृंगार करती हैं। आप भी वट सावित्री का व्रत करने वाली हैं, तो अपनी साड़ी के हिसाब से लाल और मरून रंग की चूड़ियों के कुछ सेट देख लें। ये चूड़ियां हर कलर की साड़ियों पर खिलेंगी और आपको पूरा सुहागिन वाला लुक भी देंगी।