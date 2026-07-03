हर बार पैंट-प्लाजो छोड़िए! सूट के साथ स्टाइलिश लगेंगी पंजाबी सलवार, देखें 8 ट्रेंडी डिजाइन

पंजाबी सूट का फैशन कभी पुराना नहीं होता। इन्हें खास बनाती है पंजाबी सलवार; जो सिंपल से सूट को भी इतना स्टाइलिश बना देती है कि वो डेली वियर से ले कर किसी भी दूसरे मौके पर पहना जा सकता है। इनका फ्लोई लुक कंफर्टेबल भी होता है,साथ ही हर ओकेजन के लिए परफेक्ट रहता है। गर्मियों में आप कुछ आरामदायक सा पहनना चाहती हैं तो प्रिंटेड कॉटन का फैब्रिक ले कर पंजाबी सलवार सिलवा सकती हैं, साथ में एक स्टाइलिश सा कुर्ता; आपका पूरा लुक बदल देगा। यहां हम पंजाबी सलवार के कुछ डिजाइन्स ले कर आए हैं, जिनमें से आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी सिलेक्ट कर सकती हैं। (All Images Credit- Pinterest)
अगर आपको ट्रेडिशनल पंजाबी लुक पसंद है, तो हेवी घेर वाली सलवार आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकती है। इसमें खूब सारी प्लीट्स होती हैं, जिससे ओवरऑल लुक काफी देसी और अट्रैक्टिव लगता है। गर्मियों के लिए आप प्रिंटेड फैब्रिक ले कर हेवी घेर वाली सलवार और कुर्ता सिलवा सकती हैं, डेली वियर में काफी स्टाइलिश लुक मिलेगा।
डेली वियर के लिए कम प्लीट्स वाली सलवार भी परफेक्ट रहती है। हल्की होने की वजह से ये काफी आरामदायक होती है और इसे संभालना भी ईजी होता है। अगर आप ऑफिस, कॉलेज जाती हैं या रोज पहनने के लिए सूट सिलवा रही हैं, तो ये सलवार बनवा सकती हैं। इसमें पंजाबी लुक भी मिलेगा और कंफर्ट भी।
आजकल चौड़ी मोहरी वाली फर्शी सलवार का ट्रेंड है। कॉलेज गर्ल्स के बीच ये खासतौर से ये डिजाइन काफी पॉपुलर हो रहा है। इसका फ्लोई लुक इसे डेली वियर के लिए भी परफेक्ट बनाता है और किसी स्पेशल ओकेजन के लिए भी। इसके साथ शॉर्ट कुर्ती पेयर करें, बहुत ही स्टाइलिश और क्लासी लुक आएगा।
अगर आप अपने ट्रेडिशनल सूट लुक में थोड़ा सा मॉडर्न ट्विस्ट एड करना चाहती हैं, तो बैलून सलवार भी एक अच्छा विकल्प है। ये पहनने में काफी आरामदायक होती है और चलते समय खूबसूरत फ्लो भी देती है। इसे आप स्ट्रेट कट कुर्ती, शॉर्ट कुर्ती या ए लाइन कुर्ती के साथ स्टाइल कर सकती हैं।
सलवार की मोहरी पर आप कुछ इस तरह से लेस भी लगवा सकती हैं। आजकल टैसल्स वाली लेस काफी पॉपुलर है, आप उसे भी ट्राई कर सकती हैं। इस तरह की सलवार आपके सूट में एक डिजाइनर एलिमेंट एड करती है, जिससे पूरे सूट का लुक एन्हांस हो जाता है।
आप थोड़ी टाइट मोहरी वाली पंजाबी सलवार भी स्टिच करा सकती हैं। इस डिजाइन में सलवार की प्लीट्स काफी अच्छे से हाइलाइट होती हैं, जिससे ओवरऑल सलवार काफी हेवी और स्टाइलिश लगती है। किसी शादी फंक्शन जैसी स्पेशल मौके के लिए सूट सिलवा रही हैं, तो टाइट मोहरी वाली पंजाबी सलवार बेस्ट ऑप्शन हो सकती है।
थोड़ा हटकर और ट्रेंडी लुक चाहिए तो अफगानी सलवार भी एक अच्छा विकल्प है। ये टखनों के पास से फिटेड होती है, इसलिए डेली वियर में संभालना भी काफी आसान होता है। इसका फ्लोई लुक इसे काफी कंफर्टेबल बनाता है, साथ ही देखने में भी ये काफी अट्रैक्टिव लगती है।
आप सलवार को स्टाइलिश लुक देने के लिए ये डिजाइनर मोहरी ट्राई कर सकती हैं। इसमें आपको कुर्ते की मैचिंग का फैब्रिक सलवार की मोहरी पर कुछ इस तरह अटैच करा लेना है। सिंपल सूटों में खासतौर से ऐसी छोटी-छोटी डिटेलिंग काफी एलिगेंट लुक देती हैं।