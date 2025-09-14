लहंगा हो या ब्लाउज दोनों की सुंदरता में चार चांद लगा देंगे ये ब्यूटीफुल लटकन, सेव कर लें फोटोज

ब्लाउज लटकन डिजाइन

ब्लाउज की बैक पर लगी लटकन सुंदरता बढ़ा देती है। लेकिन इन दिनों काफी नया ट्रेंड चल गया है। जिसमे लटकन की बजाय लोग टेसल्स और मोतियों के बनी पतली पट्टियों को ब्लाउज में अटैच करवा रहे। लेकिन फिर भी लटकन की अपनी जगह है। लहंगे की किनारी हो या फिर ब्लाउज की बैक, खासतौर पर दुल्हन के लिबास पर अगर ये लटकन नहीं रहती तो पूरा लुक अधूरा लगता है। तो वेडिंग फंक्शन के लिए रेडी हो रही तो लहंगे से लेकर ब्लाउज में इस यूनिक डिजाइन के लटकन को लगवा सकती हैं।