लहंगा हो या ब्लाउज दोनों की सुंदरता में चार चांद लगा देंगे ये ब्यूटीफुल लटकन, सेव कर लें फोटोज

Latkan Design: ब्लाउज की डोरी पर लगी लटकन सिंपल ब्लाउज को भी डिजाइनर बना देती है। वेडिंग फंक्शन के मौके पर पहन रहे लहंगे और ब्लाउज दोनों पर यूनिक डिजाइन के लटकन अट्रैक्टिव दिखते हैं। पिनटरेस्ट पर मौजूद इन हटके डिजाइन को आप भी सेव कर लें।

AparajitaSun, 14 Sep 2025 03:57 PM
1/9

ब्लाउज लटकन डिजाइन

ब्लाउज की बैक पर लगी लटकन सुंदरता बढ़ा देती है। लेकिन इन दिनों काफी नया ट्रेंड चल गया है। जिसमे लटकन की बजाय लोग टेसल्स और मोतियों के बनी पतली पट्टियों को ब्लाउज में अटैच करवा रहे। लेकिन फिर भी लटकन की अपनी जगह है। लहंगे की किनारी हो या फिर ब्लाउज की बैक, खासतौर पर दुल्हन के लिबास पर अगर ये लटकन नहीं रहती तो पूरा लुक अधूरा लगता है। तो वेडिंग फंक्शन के लिए रेडी हो रही तो लहंगे से लेकर ब्लाउज में इस यूनिक डिजाइन के लटकन को लगवा सकती हैं।

2/9

धागों से बनी लटकन

धागों से बनी ये लटकन ब्लाउज को सटल लुक देती हैं। वहीं हैवी लंहगे के साथ इस तरह पेस्टल कलर के धागों से तैयार ये लटकन ब्यूटीफुल दिखेगी। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

3/9

कलरफुल पॉम पॉम स्टाइल लटकन

सॉलिड कलर के ब्लाउज या लहंगे को कलरफुल बनाना है तो इस तरह के कलरफुल पॉम पॉम लटकन लगवा सकती हैं। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

4/9

मोतियों वाले लटकन

मोतियों वाले लटकन रॉयल लुक देते हैं। इन्हें आप ब्लाउज या लहंगा किसी पर भी लटकवा सकती हैं। ये ब्यूटीफुल दिखेंगे। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

5/9

लोटस डिजाइन

लहंगे के साथ ब्लाउज पर भी लोटस डिजाइन के लटकन सुंदर दिखेंगे। साथ ही वेडिंग के टाइम ये शुभ लुक भी देंगे। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

6/9

मिनमल डिजाइन के लटकन

ब्लाउज में लटकन लगवानी है लेकिन वो यूनिक डिजाइन की हो तो कमल के फूल वाले लटकन स्टिच करवा लें। इस फोटो में लगी लटकन ब्लाउज की खूबसूरती बढ़ा रही है। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

7/9

बटरफ्लाई लटकन

यूनिक डिजाइन की लटकन लहंगे या फिर ब्लाउज में लगवानी है तो कलरफुल या फिर मोनोक्रोम लुक में बनी बटरफ्लाई को सेलेक्ट करें। ये यूनिक लुक देंगी। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

8/9

ब्यूटीफुल लटकन

लहंगे पर अगर ब्यूटीफुल लटकन चाहिए तो ये सिंपल लेकिन अट्रैक्टिव डिजाइन को चुन सकती हैं। जो आसानी से कपड़ों के साथ मैच कर जाती है। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

9/9

हैवी लटकन

बैकलेस डिजाइन के ब्लाउज स्टिच करवा रही हैं तो उसमे हैवी डिजाइन के लटकन लगवा सकती हैं। गोटे से बने फूलों वाली ये लटकन ब्यूटीफुल दिख रही है। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

