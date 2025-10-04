ब्लाउज के गले और बाजू के 8 फैंसी डिजाइन, त्योहारों की साड़ी के लिए रहेंगे बेस्ट!

ब्लाउज स्लीव्स और नेकलाइन

ब्लाउज पीस के ऊपर साड़ी का लुक बहुत डिपेंड करता है। इसलिए बेशक आपने करवाचौथ के लिए सुंदर सी साड़ी ले ली हो, लेकिन उसका ब्लाउज भी थोड़ा सोच-समझकर ही स्टिच कराएं। छोटी-छोटी डिटेलिंग जैसे ब्लाउज की नेकलाइन और स्लीव्स, उसे डिजाइनर लुक देती हैं। आपका काम आसान बनाने के लिए यहां हम कुछ ट्रेंडी डिजाइन ले कर आए हैं, जिनमें आप अपने ब्लाउज के लिए स्लीव्स और नेकलाइन तय कर सकती हैं। (All Images Credit-Pinterest)