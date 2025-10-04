ब्लाउज के गले और बाजू के 8 फैंसी डिजाइन, त्योहारों की साड़ी के लिए रहेंगे बेस्ट!

ब्लाउज पीस के ऊपर साड़ी का लुक बहुत डिपेंड करता है। इसलिए बेशक आपने करवाचौथ के लिए सुंदर सी साड़ी ले ली हो, लेकिन उसका ब्लाउज भी थोड़ा सोच-समझकर ही स्टिच कराएं। छोटी-छोटी डिटेलिंग जैसे ब्लाउज की नेकलाइन और स्लीव्स, उसे डिजाइनर लुक देती हैं। आपका काम आसान बनाने के लिए यहां हम कुछ ट्रेंडी डिजाइन ले कर आए हैं, जिनमें आप अपने ब्लाउज के लिए स्लीव्स और नेकलाइन तय कर सकती हैं। (All Images Credit-Pinterest)
ग्लैमरस लुक के लिए आप ये बैकलेस ब्लाउज ट्राई कर सकती हैं। इसमें खूबसूरत कट वर्क के साथ डबल डोरी डिजाइन है, जो काफी ट्रेंडी लगता है। हेवी लुक के लिए आप ढेर सारी हैंडमेड लटकन भी लगवा सकती हैं।
ब्लाउज की बैक के लिए ये फैंसी कट वर्क डिजाइन भी बढ़िया रहेगा। आपके ब्लाउज पीस पर एंब्रॉयडरी वर्क है, तो इसी तरह के डिजाइन सुंदर लगते हैं। बैक में आप खूबसूरत लटकन भी अटैच करा सकती हैं।
सिल्क या बनारसी साड़ी है, तो ये पफ स्लीव्स वाला क्लासिक ब्लाउज डिजाइन ट्राई करें। इसमें बहुत ही प्यारा लुक आता है। करवाचौथ जैसे त्यौहारों के मौके पर ऐसे ट्रेडिशनल टच वाले ब्लाउज अलग ही लुक देते हैं।
ब्लाउज की स्लीव्स सिंपल रखने के बजाए आप कुछ इस तरह की लेस अटैच करा सकते हैं। ये लटकन वाली लेस देखने में बहुत प्यारी लगेगी। आप इसे सिंपल बॉर्डर पर भी लगवा सकते हैं या कुछ इस तरह लेयरिंग वाले अंदाज में भी।
ब्लाउज की बैक के लिए वी शेप नेकलाइन भी परफेक्ट रहेगी। खासतौर से अगर आपकी साड़ी में बॉर्डर है, तो इस तरह अटैच करा के वी नेकलाइन डिजाइन कराएं। इसके अलावा आप लटकन और छोटी डिटेलिंग से भी लुक को और स्पेशल बना सकती हैं।
ब्लाउज पीस सिंपल है, तो बैक पर इस तरह का बटरफ्लाई शेप बनवा लें। ये खूबसूरत कट वर्क बहुत ही फैंसी लुक देगा। ऐसा लुक चाहती हैं, जो स्टैंड आउट करे तो ये परफेक्ट डिजाइन है। ज्यादा हेवी लुक के लिए आप बटन, बीड्स और लेस वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकती हैं।
ब्लाउज को सिंपल लेकिन स्टाइलिश लुक देने के लिए आप स्वीटहार्ट नेकलाइन बनवा सकती हैं। एक काम जो आपके ब्लाउज को और सुंदर बना देगा, वो है इसकी नेट वाली स्लीव्स। मैचिंग नेट फैब्रिक ला कर आप अलग से स्लीव्स डिजाइन करा सकती हैं, बहुत ही प्यारा लुक आएगा।
ये फैंसी नेकलाइन भी आपके ब्लाउज पीस को अलग हटकर लुक देगी। इसकी स्लीव्स और नेकलाइन का खूबसूरत कट वर्क, आपकी सिंपल साड़ी को भी एलिगेंट लुक देगा। सिल्क साड़ी पर तो ये डिजाइन और भी ज्यादा निखर कर आएगा।