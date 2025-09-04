8 fancy latest suit set design pattern to look beautiful for party wear to daily wear डेलीवियर से लेकर पार्टीवियर में कुर्ते की ऐसी डिजाइन स्टिच करा लें, दिखेंगी ब्यूटीफुल
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलडेलीवियर से लेकर पार्टीवियर में कुर्ते की ऐसी डिजाइन स्टिच करा लें, दिखेंगी ब्यूटीफुल

डेलीवियर से लेकर पार्टीवियर में कुर्ते की ऐसी डिजाइन स्टिच करा लें, दिखेंगी ब्यूटीफुल

Suit Set Design: कुर्ते का कपड़ा खरीदकर स्टिच करवाना पसंद करती हैं तो अलग-अलग डिजाइन के सूट सेट देख लें। जिसे आप हर मौके के हिसाब से सिलवाएं। तो पार्टी से लेकर डेली वियर में कंंफर्टेबल और अट्रैक्टिव लुक मिलेगा। 

AparajitaThu, 4 Sep 2025 04:32 PM
1/9

सूट सेट स्टिचिंग आइडिया

कुर्ते का कपड़ा मार्केट से खरीदकर लाने के बाद काफी बार कंफ्यूजन हो जाता है। कौन सा डिजाइन स्टिच करवाया जाए। जो लेटेस्ट ट्रेंड में भी हो और मौके के हिसाब से हो। ऐसे में ये 8 ब्यूटीफुल सूट सेट की डिजाइन को सेव कर लें। फैब्रिक देखकर पार्टीवियर से लेकर डेलीवियर के लिए इन डिजाइन के सूट स्टिच करवाएंगी तो ब्यूटीफुल लुक मिलेगा।

2/9

ओवरसाइज कुर्ती विद टाइट पैंट्स

अगर आप वर्किंग वुमन हैं तो इस तरह के कुर्ते और पैंट का सेट वर्क वियर में ब्यूटीफुल दिखेगा। इसके अलावा गेट-टुगेदर जैसे मौकों के लिए इस तरह के कुर्ते और पैंट स्टिच करवाना स्मार्ट लुक देगा। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

3/9

लांग लेंथ कुर्ता

आमतौर पर पार्टीवियर सूट के फैब्रिक में एंब्रायडरी ज्यादा होती है। तो इस तरह के कुर्ते को लांग लेंथ और फुल बेल स्लीव पाकिस्तानी डिजाइन में सिलवा सकती हैं। साथ ही नैरो फिट पैंट गॉर्जियस लुक देगा। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

4/9

लांग कुर्ता विद लूज पैंट&nbsp;

कई बार लूज फिटिंग पैंट के साथ लांग लेंथ कुर्ते भी ब्यूटीफुल दिखते हैं। इस तरह के कुर्ते डेलीवियर में कंफर्टेबल लुक देते हैं और ब्यूटीफुल भी लगते हैं। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

5/9

ए लाइन कुर्ता&nbsp;

डेली वियर में कंफर्ट और स्टाइल चाहती हैं तो इस तरह के कॉलर वाले ए लाइन कुर्ते और लूज पलाजो पैंट सिलवाएं। ये स्मार्ट लुक देते हैं और दुपट्टे की जरूरत नहीं पड़ती। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

6/9

अंगरखा कुर्ता

अंगरखा कुर्ता डिजाइन पार्टीवियर या फेस्टिव वियर में ब्यूटीफुल दिखते हैं। अगर लूज फिटिंग पैंट या पलाजो के साथ स्टिच करवाएं तो कंफर्टेबल भी रहेंगे। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

7/9

फ्रंट कट कुर्ता

ऑफिस वियर में कुछ स्मार्ट लुक वाला कुर्ता स्टिच करवाना चाहती हैं तो इस डिजाइन के फ्रंट कट कुर्ते स्टिच करवा लें। ये ब्यूटीफुल दिखेंगे। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

8/9

वी नेक फ्रॉक सूट&nbsp;

त्योहारों के सीजन में फ्रॉक सूट पहनना पसंद है तो इस तरह के कुर्ते की डिजाइन को स्टिच करवाएं। ये अट्रैक्टिव और ट्रेडिशनल लुक देगा। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

9/9

सलवार डिजाइन

सिंपल लूज फिटिंग के कुर्ते के साथ मोहरी पर कफलिंग और चुन्नट डलवाकर सलवार सिलवाती हैं तो ये डिजाइनर भी दिखेगा और डेलीवियर के लिए कंफर्टेबल भी रहेगा। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

kurti Design