प्रिंटेड कपड़ा ले कर सिलवाएं ये 8 फैंसी सूट, हर एक डिजाइन कॉपी करेंगी सहेलियां

फ्लोरल प्रिंट सूट सिलवाएं

समर्स में फ्लोरल प्रिंट वाले सूट काफी ट्रेंड में रहते हैं। एक तो इनका रंग-बिरंगा पैटर्न देखने में काफी खूबसूरत लगता है और ये एक फ्रेश और वाइब्रेंट लुक देते हैं। आप मार्केट से फ्लोरल प्रिंट वाला फैब्रिक ला सकती हैं और कुछ सूट स्टिच करा कर रख सकती हैं। यहां हम आपके लिए कुछ फैंसी डिजाइन ले कर आए हैं, जो आपको जरूर ट्राई करने चाहिए। (All Images Credit-Pinterest)