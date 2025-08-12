8 fancy latest stylish trendy floral print suit designs summers special stitching ideas प्रिंटेड कपड़ा ले कर सिलवाएं ये 8 फैंसी सूट, हर एक डिजाइन कॉपी करेंगी सहेलियां
प्रिंटेड कपड़ा ले कर सिलवाएं ये 8 फैंसी सूट, हर एक डिजाइन कॉपी करेंगी सहेलियां

प्रिंटेड कपड़ा ले कर सिलवाएं ये 8 फैंसी सूट, हर एक डिजाइन कॉपी करेंगी सहेलियां

समर्स में फ्लोरल प्रिंट वाले सूट काफी ट्रेंड में रहते हैं। एक तो इनका रंग-बिरंगा पैटर्न देखने में काफी खूबसूरत लगता है और ये एक फ्रेश और वाइब्रेंट लुक देते हैं। यहां हम आपके लिए कुछ फैंसी डिजाइन ले कर आए हैं, जो आपको जरूर ट्राई करने चाहिए।

Anmol ChauhanTue, 12 Aug 2025 10:32 AM
1/9

फ्लोरल प्रिंट सूट सिलवाएं

समर्स में फ्लोरल प्रिंट वाले सूट काफी ट्रेंड में रहते हैं। एक तो इनका रंग-बिरंगा पैटर्न देखने में काफी खूबसूरत लगता है और ये एक फ्रेश और वाइब्रेंट लुक देते हैं। आप मार्केट से फ्लोरल प्रिंट वाला फैब्रिक ला सकती हैं और कुछ सूट स्टिच करा कर रख सकती हैं। यहां हम आपके लिए कुछ फैंसी डिजाइन ले कर आए हैं, जो आपको जरूर ट्राई करने चाहिए। (All Images Credit-Pinterest)

2/9

जॉर्जेट सूट सेट

जॉर्जेट का फैब्रिक ले कर आप इस तरह का सिंपल प्लाजो सूट सेट स्टिच करा सकती हैं। इसके कुर्ते के बॉर्डर पर फ्लोरल प्रिंट है और प्लाजो की मोहरी पर भी खूबसूरत कट वर्क किया गया है। आप अपने मनपसंद रंग का फैब्रिक ले सकती हैं और उसपर फ्लोरल लेस भी स्टिच करा सकती हैं।

3/9

घेरदार प्लाजो सेट

फ्लोरल प्रिंट वाला फैब्रिक ले कर आप हेवी घेरदार प्लाजो सेट भी स्टिच करा सकती हैं। ये स्कर्ट वाला हेवी लुक देता है और किसी खास मौके पर पहनने के लिए भी परफेक्ट है। समर्स के फंक्शन अटेंड करने के लिए तो एक-दो इस तरह के सूट आपके पास होने ही चाहिए।

4/9

शॉर्ट कुर्ती विद एंकल लैंग्थ पैंट्स

कॉटन का प्रिंटेड फैब्रिक है, तो कुछ इस तरह की शॉर्ट कुर्ती स्टिच कराना बेस्ट रहेगा। इसकी फुल स्लीव्स बहुत ही क्लासी और एलिगेंट लुक देंगी। इसके साथ एंकल लैंग्थ पैंट्स हैं, जो देखने में बेहद स्टाइलिश है और काफी कंफर्टेबल भी रहेंगी।

5/9

सलवार सूट सेट

समर्स के लिए सलवार भी बेस्ट रहती है। ये काफी कंफर्टेबल भी होती है और देखने में भी बेहद सुंदर लगती है। आप कॉटन का फ्लोरल प्रिंटेड फैब्रिक ले कर कुछ इस तरह का सूट सेट स्टिच करा सकती हैं। इसके साथ मैचिंग दुपट्टा बेहद ही प्यारा लगेगा।

6/9

पाकिस्तानी फिट सूट

पाकिस्तानी सूटों का ढीला फिट, स्टाइलिश और कंफर्ट का शानदार कॉम्बिनेशन है। अगर आपके वॉर्डरोब में भी ऐसा सूट नहीं है, तो ये डिजाइन सेव कर लें और मास्टर जी से स्टिच करा लें। ये देखने में बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश और मॉडर्न लगेगा।

7/9

सूट पर कराएं फैंसी कट वर्क

सूट की स्लीव्स और बॉर्डर पर कुछ इस तरह का कट वर्क भी आप ट्राई कर सकती हैं। ये देखने में बहुत स्टाइलिश लगेगा। फ्लोरल प्रिंट वाले सूटों के साथ इस तरह के फ्लोरल प्रिंट काफी सुंदर लगते हैं। आपके डेली वियर सूट को स्पेशल लुक देने के लिए ये डिजाइन एकदम परफेक्ट है।

8/9

डबल शेड सूट सेट

आप दो रंगों के कॉम्बिनेशन वाला सुंदर सूट भी स्टिच करा सकती हैं। इस सूट की स्लीव्स पिंक रंग की है, बाकी सारा सूट पेस्टल ग्रीन शेड का है। इसका बॉटम भी बिल्कुल अलग रंग का है। इस तरह अलग अलग रंगों के कॉम्बिनेशन वाले सूट सेट बहुत ही ज्यादा फैंसी लगते हैं।

9/9

कफ स्लीव्स डिजाइन

कफ स्लीव्स वाला सूट आपको काफी फॉर्मल और स्टाइलिश लुक देगा। इसकी लंबाई भी काफी ज्यादा है और ये देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। अगर आप सूट में स्लिम और टॉल लगना चाहती हैं, तो कुछ इस तरह के सूट आपको स्टिच कराने चाहिए।

