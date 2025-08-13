8 fancy latest stylish new palazzo designs you can try stitching patterns प्लाजो के ये 8 नए डिजाइन खूब सिलवा रहीं लड़कियां, आप भी देख लें क्या है लेटेस्ट ट्रेंड
प्लाजो के ये 8 नए डिजाइन खूब सिलवा रहीं लड़कियां, आप भी देख लें क्या है लेटेस्ट ट्रेंड

Latest Palazzo Designs: आजकल प्लाजो के कई लेटेस्ट डिजाइन आने लगे हैं।अगर आप अभी तक वही बेसिक सिंपल प्लाजो बनवाती आ रही हैं, तो ये लेटेस्ट डिजाइन आपको जरूर देख लेने चाहिए।

Anmol ChauhanWed, 13 Aug 2025 10:12 AM
1/9

प्लाजो के लेटेस्ट डिजाइन

कई सालों से प्लाजो ट्रेंड में बना हुआ है। ज्यादातर महिलाएं या लड़कियां सलवार की जगह आजकल प्लाजो पहनना पसंद करती हैं। अपने वाइड लेग डिजाइन और हल्के, ब्रीदेबल फैब्रिक की वजह से ये हर बॉडी पर खूब फबते भी हैं। आजकल तो प्लाजो के कई लेटेस्ट डिजाइन आने लगे हैं। हल्का सा कट वर्क हो या नेट फैब्रिक का इस्तेमाल, प्लाजो का ओवरऑल लुक काफी फैंसी और मॉडर्न बन जाता है। अगर आप अभी तक वही बेसिक सिंपल प्लाजो बनवाती आ रही हैं, तो ये लेटेस्ट डिजाइन आपको जरूर देख लेने चाहिए। (All Images Credit-Pinterest)

2/9

स्टाइलिश प्लाजो डिजाइन

अपने बेसिक कुर्ते को स्टाइलिश इंडो वेस्टर्न टच देना है, तो कुछ इस तरह का प्लाजो आप स्टिच करा सकती हैं। इसमें प्लाजो की कटिंग यू शेप में की गई है, जिस वजह से ये नॉर्मल प्लाजो से काफी यूनिक और फैंसी लग रहा है। शॉर्ट कुर्ती के साथ इसकी डिटेलिंग और भी ज्यादा निखर कर आएगी।

3/9

प्लाजो पर कराएं कट वर्क

प्लाजो की मोहरी आमतौर पर सिंपल रखी जाती है। इसे फैंसी लुक देने के लिए आप ये खूबसूरत सा कट वर्क ट्राई कर सकती हैं। इसमें प्लाजो एंकल लैंग्थ रखा गया है, जिस वजह से कट वर्क की ये डिटेलिंग और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है।

4/9

स्लिट वर्क प्लाजो

इस तरह का लॉन्ग प्लाजो भी काफी ट्रेंड में है। इसमें प्लाजो की मोहरी पर छोटा सा स्लिट भी है, जिस वजह से ये और भी ज्यादा फैंसी लग रहा है। प्लाजो की डिटेलिंग में और जान डालने के लिए आप लेस और बीड्स का खूबसूरत काम भी करा सकती हैं।

5/9

फैंसी प्लाजो डिजाइन

एक इस तरह का बेसिक फैंसी वाइट प्लाजो आपके पास जरूर होना चाहिए। इसे आप किसी भी कुर्ती के साथ पेयर कर सकती हैं। इसमें भी प्लाजो की मोहरी पर बहुत सुंदर कट वर्क किया गया है। जालीदार पैटर्न वाला काम, प्लाजो को काफी स्टाइलिश टच दे रहा है।

6/9

बेल बॉटम शेप प्लाजो

आजकल बेल बॉटम शेप प्लाजो काफी ट्रेंड में बने हुए हैं। खासतौर से शॉर्ट कुर्ती और कमीज के साथ ये बेहद फैंसी लगते हैं। ये प्लाजो आमतौर पर ऊपर की तरह से फिटेड होते हैं, वहीं इनकी मोहरी काफी खुली हुई होती है। ये शेप पहनकर काफी ज्यादा फैंसी और स्टाइलिश लगती है।

7/9

फैंसी प्लाजो डिजाइन

ये वी शेप कट वर्क वाला प्लाजो भी काफी फैंसी लगेगा। खासतौर से अगर आपका सूट सिंपल है, तो ऐसे डिजाइन ही परफेक्ट रहते हैं। इसमें प्लाजो के साथ साथ कुर्ते की स्लीव्स और बॉर्डर पर भी यही पैटर्न बना हुआ है, जिस वजह से ओवरऑल सूट एकदम डिजाइनर लग रहा है।

8/9

स्टाइलिश मोहरी डिजाइन

प्लाजो की मोहरी को बेसिक रखने के बजाए आप ये फैंसी डिजाइन बनवा सकती हैं। इसमें खूबसूरत कट वर्क की लेयरिंग की गई है, जो काफी यूनिक और अट्रैक्टिव लग रही है। अगर आपका सूट सिंपल है, तो ऐसे डिजाइन उसमें डिटेलिंग एड करने का काम करते हैं।

9/9

साइड में लगवाएं बटन

सिंपल से प्लाजो को स्टाइलिश लुक देने का एक तरीका ये भी है कि आप इसकी साइड्स पर बटन अटैच करा लें। इससे प्लाजो बहुत ही मॉडर्न और अट्रैक्टिव लगता है। ये प्लाजो शॉर्ट कुर्ती और टॉप के साथ बेहद फैंसी लगेगा।

