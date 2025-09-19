8 fancy latest kurta set design to look more stylish daily wear during festivals त्योहार के दिनों में डेली वियर में पहनें इन ब्यूटीफुल डिजाइन के कुर्ते, दिखेंगी स्टाइलिश
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलत्योहार के दिनों में डेली वियर में पहनें इन ब्यूटीफुल डिजाइन के कुर्ते, दिखेंगी स्टाइलिश

त्योहार के दिनों में डेली वियर में पहनें इन ब्यूटीफुल डिजाइन के कुर्ते, दिखेंगी स्टाइलिश

Kurta Design For Daily Wear: त्योहारों का समय आने वाला है। खासतौर पर नवरात्रि के नौ दिन बेहद खास होते हैं। ऐसे में घर से लेकर बाहर जाने वाली महिलाएं कुछ ट्रेडिशनल और रोज के कपड़ों से हटकर पहनना चाहती हैं। जो कंफर्टेबल भी हो। तो वो इन डिजाइन को ट्राई करें।

AparajitaFri, 19 Sep 2025 06:47 PM
1/9

त्योहार में पहनें ये कुर्ता सेट

त्योहारों का टाइम शुरू होने वाला है। खासतौर पर नवरात्रि के नौ दिनों में बाहर काम करने वाली हो या फिर घर में रहने वाली महिलाएं। अक्सर ऐसे कपड़ों की डिमांड करती हैं जो रोजमर्रा से हटके कंफर्टेबल और फेस्टिवल रेडी दिखें। इस तरह के कुर्ता सेट फेस्टिवल में ब्यूटीफुल और कंफर्टेबल लुक देते हैं।

2/9

शार्ट कुर्ती लुक

शार्ट कुर्ती विद पलाजो के साथ ना केवल फेस्टिवल में ब्यूटीफुल दिखती है। बल्कि ऑफिस में भी ग्रेसफुल और कंफर्टेबल दिखती है। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

3/9

लहरिया प्रिंट

लहरिया प्रिंट की ये वैराइटी फेस्टिवल में ब्यूटीफुल दिखती है। साथ ही वाइब्रेंट कलर होने के बाद भी आपको ऑफिस में ग्रेसफुल और कलरफुल वाइब्स देंगे। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

4/9

बांधनी प्रिंट कुर्ता सेट

बांधनी प्रिंट डिजाइन वैसे तो त्योहारों पर सुंदर दिखती हैं। लेकिन ऑफिस जैसे डेली वियर में लड़कियां इसे शामिल नहीं करती। लेकिन इस तरह से स्टिच हुए कुर्ते ऑफिस में भी क्लासी और ब्यूटीफुल दिखेंगे। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

5/9

शियर कपड़े से बने कुर्ते

पैंट और अंडरटॉप के साथ ऊपर से शियर फैब्रिक के वर्क वाले कुर्ते को डेली वियर में पहनकर भी स्टाइलिश लगा जा सकता है। बस स्टिच करवाने का तरीका कफ्तान वाला सेलेक्ट करें। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

6/9

ओम्बर शेड कुर्ता

डेली वर्क वियर में वाइब्रेंड शेड के ओम्बर शेड कुर्ते के साथ पैंट को स्टिच करवाकर पहनें। ये अट्रैक्टिव और फेस्टिवल रेडी लुक देगा। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

7/9

थ्रेड वर्क कुर्ता

थ्रेड वर्क वाला कुर्ता ऑफिस से लेकर पार्टी हर जगह क्लासी लुक देता है। फेस्टिवल में दिखना है अट्रैक्टिव है तो थ्रेड वर्क वाला कुर्ता स्टिच करवा लें। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

8/9

हॉल्टर नेक शार्ट कुर्ती

ट्रेडिशनल वियर कम पहनती है तो इस तरह के शार्ट कुर्ती सेट को ट्राई कर सकती हैं। फेस्टिवल में ब्यूटीफुल दिखते हैं। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

9/9

एस्मेट्रिक कुर्ता

एस्मेट्रिक कुर्ता डिजाइन वी नेकलाइन में स्मार्ट और कैजुअल लुक देता है। जिसे आप त्योहारों में वर्क वियर के तौरा पर पहनकर रेडी हो सकती हैं। वहीं घर पर इसे लेयर वाले नेकलेस के साथ पेयर करें। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

Navratri kurti Design