करवाचौथ के लिए सिलवाएं ब्लाउज के ये 8 फैंसी डिजाइन, पतिदेव की नजरें नहीं हटेंगी!

करवाचौथ आने में कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में आप भी अपने आउटफिट की तैयारियों में लग गई होंगी। ज्यादातर महिलाएं इस दिन साड़ी वियर करती हैं, जिसमें थोड़ी और तैयारियों की जरूरत है। दरअसल साड़ी के साथ जब तक एक अच्छा ब्लाउज पीस ना हो, बात नहीं बनती। अब अच्छा ब्लाउज डिजाइन ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम है। भला कहां से लेटेस्ट डिजाइन ढूंढ कर लाएं। आपके इसी काम को आसान करने के लिए हमनें 8 लेटेस्ट डिजाइन एक जगह दे दिए हैं। आप इनमें से कोई भी पसंद कर सकती हैं। (All Images Credit-Pinterest)
करवाचौथ के लिए आप ये कट वर्क वाला फैंसी ब्लाउज स्टिच करा सकती हैं। ये बहुत ही सुंदर लगेगा। आप चाहें तो इसी तरह पफ स्लीव्स भी बनवा सकती हैं। ब्लाउज सिंपल है यानी उसपर कोई एंब्रॉयडरी वर्क नहीं है, तो आपको इसी तरह का डिजाइन स्टिच कराना चाहिए।
फ्रंट में थोड़े स्टाइलिश लुक के लिए आप नेकलाइन को थोड़ा ब्रॉड और डीप रखवा सकती हैं। इसमें शेप बहुत अच्छा आता है और ये पहना हुआ काफी अट्रैक्टिव लगता है। सिल्क और बनारसी साड़ियों में तो ऐसे ब्लाउज का लुक अलग ही आता है।
आजकल ब्लाउज बैक का ये डिजाइन काफी ट्रेंडी है। अगर आप बैकलेस पहनने में कंफर्टेबल नहीं है और कुछ अलग हटकर ऑप्शन ढूंढ रही हैं, तो इस बार ये डिजाइन ट्राई कर के देखें। इसमें लगी डोरी पर आप लटकन भी अटैच कर सकती हैं, लुक और भी प्यारा आएगा।
फ्रंट के लिए ये चोली कट नेकलाइन भी परफेक्ट रहेगी। ये काफी ट्रेंड में है और अट्रैक्टिव भी लगती है। ज्यादा हेवी लुक नहीं रखना चाहती हैं, लेकिन स्टेटमेंट ब्लाउज वियर करना है, तो फ्रंट में ये नेकलाइन बनवा लें। हर कोई आपके डिजाइनर ब्लाउज की तारीफ करेगा।
साड़ी पर हेवी बॉर्डर है, तो ये डिजाइन खासतौर से अच्छा लगेगा। इसमें बॉर्डर को अटैच कर के, हाइलाइट किया गया है, जो देखने में बहुत फैंसी लग रहा है। ये स्टेटमेंट डिजाइन होते हैं, हो सिंपल होते हैं लेकिन ब्लाउज को एकदम डिजाइनर टच देते हैं।
बैक को स्टाइलिश लुक देने के लिए फैंसी स्लिट भी अच्छा ऑप्शन है। अगर आप बैकलेस नहीं पहनना चाहती हैं और डोरी लटकन वाले ब्लाउज से भी बोर हो गई हैं, तो ये पैटर्न जरूर ट्राई करें। इसमें बटन या हुक अटैच करा के बहुत ही फैंसी लुक आएगा।
अगर आप थोड़ा मोडेस्ट और क्लासी लुक चाहती हैं, तो फ्रंट के लिए ये पैटर्न रख सकती हैं। इसमें फ्रंट सेक्शन पर चेन लगी है, जिससे फिटिंग भी अच्छी आती है और ये सुंदर लुक भी देता है।
ये ब्लाउज डिजाइन भी काफी फैंसी और लेटेस्ट है। करवाचौथ पर ग्लैमरस लुक चाहती हैं, तो यही डिजाइन स्टिच कराएं। ब्लाउज सिंपल हो या हेवी एंब्रॉयडरी वाला, ये पैटर्न हर एक के साथ अच्छा लगेगा।