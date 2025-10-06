ब्लाउज के फ्रंट में बनवाएं ये 8 डिजाइनर नेकलाइन, सहेलियां पूछेंगी कहां से सिलवाया!

ब्लाउज फ्रंट नेकलाइन

साड़ी बेशक कितनी कीमती हो, अगर ब्लाउज आपने सिंपल सिलवा लिया है, तो लुक में वो बात नहीं आती। और आजकल तो वैसे भी डिजाइनर ब्लाउज का जमाना है, तो आप भला पीछे क्यों रहें। ज्यादा कुछ नहीं तो स्पेशल लुक के लिए आप ब्लाउज की नेकलाइन खास रख सकती हैं। यहां हम आपके लिए फ्रंट नेकलाइन के कुछ फैंसी डिजाइन ले कर आए हैं, जिन्हें आप इस फेस्टिव सीजन ट्राई कर सकती हैं। ये ब्लाउज आपको तारीफें दिलवाएं बिना नहीं रहने वाले। (All Images Credit: Pinterest)