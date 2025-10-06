ब्लाउज के फ्रंट में बनवाएं ये 8 डिजाइनर नेकलाइन, सहेलियां पूछेंगी कहां से सिलवाया!

साड़ी बेशक कितनी कीमती हो, अगर ब्लाउज आपने सिंपल सिलवा लिया है, तो लुक में वो बात नहीं आती। और आजकल तो वैसे भी डिजाइनर ब्लाउज का जमाना है, तो आप भला पीछे क्यों रहें। ज्यादा कुछ नहीं तो स्पेशल लुक के लिए आप ब्लाउज की नेकलाइन खास रख सकती हैं। यहां हम आपके लिए फ्रंट नेकलाइन के कुछ फैंसी डिजाइन ले कर आए हैं, जिन्हें आप इस फेस्टिव सीजन ट्राई कर सकती हैं। ये ब्लाउज आपको तारीफें दिलवाएं बिना नहीं रहने वाले। (All Images Credit: Pinterest)
ब्लाउज हो या गाउन, स्वीहार्ट नेकलाइन बहुत ही प्यारा लुक देती हैं। इस बार अपने ब्लाउज पीस के लिए आप ये फैंसी डिजाइन ट्राई कर सकती हैं। डीप नेकलाइन आपको ग्लैमरस लुक देगी। इसके बॉर्डर पर आप बारीक लेस अटैच करा सकती हैं, इससे लुक और भी ज्यादा निखर कर आएगा।
इस तरह की कॉलर नेकलाइन आपको काफी सोबर और एलिगेंट लुक देगी। अगर आप मिनिमल डिजाइन पसंद करती हैं, तो आपके लिए ये फैंसी पैटर्न बेस्ट रहेगा। इसकी डिटेलिंग के लिए साड़ी का बॉर्डर इस्तेमाल करें, लुक बहुत ही प्यारा आएगा।
चोली कट नेकलाइन आजकल बहुत ट्रेंड में है। ट्रेडिशनल लुक में ग्लैमर का तड़का लगाना चाहती हैं, तो ये फैंसी पैटर्न ट्राई करें। अब ब्लाउज पीस अगर सिंपल है, तब तो ऐसे डिजाइन और भी ज्यादा निखर कर आते हैं।
इस तरह की फ्रंट नेकलाइन भी बेहद स्टाइलिश लगेगी। खासतौर से अगर आपके ब्लाउज पीस पर हेवी एंब्रॉयडरी वर्क है, तो आपको इसी तरह का ब्लाउज स्टिच कराना चाहिए। इसमें आप अपने कंफर्ट के हिसाब से ज्यादा या कम डीप नेकलाइन रख सकती हैं।
नेकलाइन को सिंपल रखने के बजाए ये फैंसी कट वर्क करा सकती हैं। ये भी बहुत सिंपल सा डिजाइन है लेकिन ओवरऑल ब्लाउज में एक डिटेलिंग एड करता है। सिल्क की साड़ियों के लिए ये बढ़िया रहेगा। आप लेस या मैचिंग बॉर्डर भी इसकी लाइनिंग पर अटैच करा सकती हैं।
आजकल ऐसी डीप प्लंज नेकलाइन भी ट्रेंड में चल रही है। लहंगा हो या साड़ी का ब्लाउज, ये सभी के साथ फैंसी लगती है। बेस्ट बात है कि आपका ब्लाउज हेवी हो या फिर सिंपल, ये डिजाइन आप हर किसी के साथ ट्राई कर सकती हैं। ये बहुत ही ग्लैमरस लुक देता है।
फ्रंट में डोरी लगवाकर भी आप ये फैंसी ब्लाउज बनवा सकती हैं। ये काफी डिजाइनर और ट्रेंडी लुक देगा। खासतौर से लहंगा है, या आपकी साड़ी थोड़ी सिंपल है, तो ऐसी डिटेलिंग वाला ब्लाउज स्टिच कराएं। ये बहुत ही सुंदर लुक देगा।
थोड़ा रॉयल लुक चाहती हैं तो ये क्लोज नेकलाइन ट्राई करें। ये भी देखने में बहुत एलिगेंट और क्लासी लगती है। कॉटन की साड़ियों में ये काफी ज्यादा निखर कर आती है।