साड़ी पहनकर दिखेंगी स्टाइलिश जब बनवा लेंगी ब्लाउज में ये स्लीव डिजाइन

Blouse Sleeve Design: साड़ी पहनकर बिल्कुल स्टाइलिश दिखना चाहती हैं तो सिंपल ब्लाउज बनवाने की बजाय उसमे कुछ डिजाइन स्टिच करवाएं। नेकलाइन के अलावा डिजाइनर स्लीव आपको अट्रैक्टिव और भीड़ में हटके लुक देगी।

AparajitaSat, 6 Sep 2025 04:38 PM
1/9

ब्लाउज स्लीव डिजाइन

ब्लाउज में बनवाएं ऐसी डिजाइनर स्लीव, पहन लिया तो पलटकर जरूर देख लेंगे लोग साड़ी पहनकर दिखेंगी स्टाइलिश जब बनवा लेंगी ब्लाउज में ये स्लीव डिजाइन साड़ी का लुक डिजाइनर चाहती हैं तो ब्लाउज की नेकलाइन के साथ ही उसके स्लीव पर भी वर्क करें। सिंपल हाफ स्लीव या स्लीवलेस ब्लाउज पहनने की बजाय इन डिजाइंस को ट्राई करें। आने वाले हल्के सर्दियों के मौसम में इस तरह के ब्लाउज ट्रेंडी लुक देंगे और सबको पसंद भी आएंगे। चुन लें इन 8 में से बेस्ट स्लीव डिजाइन।

2/9

सिंपल फुल स्लीव डिजाइन

सिंपल प्रिंटेड फैब्रिक का ब्लाउज पीस है तो उस पर इस तरह के कलाइयों तक के फुल स्लीव को स्टिच करवाएं। ये क्लासी लुक देंगे और हल्की सर्दियों में खूबसूरत लगेगे। इस तरह के ब्लाउज के साथ डीप वी नेक या स्क्वेअर नेक गॉर्जियस दिखते हैं। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

3/9

फ्री स्टाइल बाजू

ब्लाउज को स्लीवलेस पहनने का शौक है लेकिन बाजु मोटी है तो इस तरह की फ्री स्टाइल डिजाइन को स्टिच करवा लें। साड़ी के साथ इस तरह की डिजाइन ब्यूटीफुल दिखेगी। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

4/9

बाजु पर लगवाएं फ्रिल

शार्ट स्लीव की ब्लाउज पहनने का शौक है तो उस पर भी डिजाइन क्रिएट कर सकती हैं। जैसे कि ये शार्ट स्लीव पर बना फ्रिल इसे अलग लुक दे रहा है। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

5/9

ड्रामेटिक बेल स्लीव

फुल बेल स्लीव को कई बार पहनी होंगी लेकिन इस तरह के ड्रामेटिक बेल स्लीव डिजाइन हटके दिखेंगे। झीनी सी साड़ी के साथ इस तरह के ब्लाउज का कॉम्बिनेशन हीरोइनों जैसा लुक देगा। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

6/9

ड्रामेटिक स्लीव

फुल स्लीव के साथ इस तरह की डिजाइन भी सुंदर दिखती है। थोड़ा ड्रामा ऐड करने के साथ ही साड़ी स्टाइलिश नजर आने लगती है। सबसे खास बात कि ये दिखने में भी क्लासी लगती है। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

7/9

गार्जियस स्लीव डिजाइन

ब्लाउज की नेकलाइन के सात ही इस तरह की स्लीव डिजाइन सिलवा ली तो लोग पलटकर देखे बगैर नहीं रहेंगे। वहीं ये डिजाइन लाजवाब नजर आएगी। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

8/9

क्लासी ब्लाउज डिजाइन

थ्री फोर्थ स्लीव में इस तरह के कफ्स लगाकर स्टिचिंग करवाने से ब्लाउज की डिजाइन अट्रैक्टिव बन जाती है। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

9/9

थ्री फोर्थ स्लीव

ब्लाउज में अगर नेट फैब्रिक हो तो इस तरह के ब्लाउज की डिजाइन स्टिच करवाएं। ये ब्यूटीफुल दिखेगा। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

