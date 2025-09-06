ब्लाउज स्लीव डिजाइन

ब्लाउज में बनवाएं ऐसी डिजाइनर स्लीव, पहन लिया तो पलटकर जरूर देख लेंगे लोग साड़ी पहनकर दिखेंगी स्टाइलिश जब बनवा लेंगी ब्लाउज में ये स्लीव डिजाइन साड़ी का लुक डिजाइनर चाहती हैं तो ब्लाउज की नेकलाइन के साथ ही उसके स्लीव पर भी वर्क करें। सिंपल हाफ स्लीव या स्लीवलेस ब्लाउज पहनने की बजाय इन डिजाइंस को ट्राई करें। आने वाले हल्के सर्दियों के मौसम में इस तरह के ब्लाउज ट्रेंडी लुक देंगे और सबको पसंद भी आएंगे। चुन लें इन 8 में से बेस्ट स्लीव डिजाइन।