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कॉटन का फैब्रिक ले कर सिलवा लें ये 8 फैंसी सूट, गर्मियों में स्टाइलिश लगेंगे ये डिजाइन

Cotton Suit Stitching Ideas: गर्मियों में कॉटन के सूट काफी ज्यादा आरामदायक होते हैं। अगर आपने भी प्रिंटेड फैब्रिक ले लिया है, तो इस तरह के फैंसी डिजाइन स्टिच करा सकती हैं। हर एक डिजाइन बहुत ही स्टाइलिश है और देखने में सुंदर भी।

Anmol ChauhanJul 11, 2026 07:31 pm IST
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कॉटन फैब्रिक ले कर सिलवाएं ये फैंसी सूट सेट्स

गर्मियों के मौसम में कॉटन के सूट सबसे ज्यादा कंफर्टेबल और स्टाइलिश ऑप्शन होते हैं। आप ऑफिस-कॉलेज जाती हों या डेली वियर के लिए सूट सिलवाने की सोच रही हों, कॉटन का फैब्रिक ले कर स्टिच करा सकती हैं। आजकल तो इतने फैंसी और फ्लोरल प्रिंट वाले कॉटन फैब्रिक आने लगे हैं, जो देखने में काफी एलिगेंट लगते हैं। हालांकि इन्हें स्टिच कैसे कराएं ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है। यहां हम आपके लिए कुछ फैंसी स्टिचिंग आइडियाज ले कर आए हैं, जो काफी ट्रेंडी लगेंगे। (All Images Credit- Pinterest)

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फ्लोरल प्रिंट फैब्रिक ले कर सिलवाएं

फ्लोरल प्रिंट में सॉफ्ट और पेस्टल शेड का कॉटन फैब्रिक ले कर आप इस तरह का पाकिस्तानी कुर्ता सेट स्टिच करा सकती हैं। इनका ढीला फिट काफी ज्यादा एलिगेंट लगता है और कंफर्टेबल भी होता है। साथ में प्लाजो है और मैचिंग लेस लगवाकर काफी स्टाइलिश लुक मिलेगा। इसके साथ आप कॉन्ट्रास्ट शेड में या मैचिंग शेड में दुपट्टा ले सकती हैं।

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ढीले फिट में मिलेगा कंफर्ट

ढीले-ढाले सूट काफी आरामदायक होते हैं। ऐसे में आप कॉटन फैब्रिक से इस तरह का कुर्ता सेट भी बनवा सकती हैं। प्रिंटेड फैब्रिक में ही काफी स्टाइलिश सा सूट बनवा सकती हैं। इसका ढीला प्लाजो भी डेली वियर के लिए परफेक्ट रहता है। मैचिंग लेस लगवाकर सूट और भी डिजाइनर लगेगा।

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सिंपल कुर्ता के साथ प्रिंटेड सलवार

प्रिंटेड फैब्रिक ले कर आप इस तरह की एक सलवार स्टिच करा के रख सकती हैं। इसके साथ आप अपनी प्लेन बेसिक कुर्ती स्टाइल कर सकती हैं। बहुत ही क्लासी लुक लगता है। फ्लोई स्लीव्स और शॉर्ट लेंथ वाली कुर्ती के साथ ऐसी सलवार डेली वियर के लिए एक परफेक्ट आउटफिट हो सकती है।

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फर्शी सलवार के साथ शॉर्ट कुर्ती

दो अलग-अलग रंग के फैब्रिक ले कर आप सलवार और कुर्ती स्टिच करा सकती हैं। ये सॉफ्ट पर्पल और मिंट ग्रीन का कॉम्बिनेशन भी बहुत खूबसूरत है। लेस और नेकलाइन पर डोरी वाला पैटर्न काफी ज्यादा स्टाइल लगेगा। डेली वियर और आउटिंग के लिए ये एकदम परफेक्ट रहता है।

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लॉन्ग लेंथ वाला कुर्ता सेट

पेस्टल शेड्स में बेसिक फैब्रिक ले कर लॉन्ग लेंथ में पाकिस्तानी कुर्ता स्टिच करा सकती हैं। एंकल लेंथ कुर्ता काफी ज्यादा पॉलिश्ड और एलिगेंट लुक देता है। इसके साथ मैचिंग शिफॉन दुपट्टा कैरी कर सकती हैं। स्लीव्स पर लेस लगवाकर सूट की खूबसूरती और बढ़ जाती है।

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सलवार-सूट का कॉम्बिनेशन

प्रिंटेड कॉटन फैब्रिक ले कर आप सलवार-सूट स्टिच करा सकती हैं। सलवार बहुत ढीली होती है और देखने में भी काफी स्टाइलिश लगती है। डेली वियर के लिए ये सेट परफेक्ट है। कुर्ता सेट पर आप पॉम-पॉम बॉल्स और लेस लगवा सकती हैं, बहुत ही अच्छा लुक आता है।

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यू शेप में कुर्ता सेट स्टिच कराएं

सेम फैब्रिक में आप कुर्ता और प्लाजो का सेट स्टिच करा सकती हैं। ये को-ऑर्ड सेट काफी ज्यादा स्टाइलिश लुक देगा। पाकिस्तानी सूट सेट वाला फ्लोई डिजाइन बहुत ही कंफर्टेबल होता है और क्लासी भी लगता है। डेली वियर या ऑफिस-कॉलेज के लिए परफेक्ट रहेगा।

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पिंक कुर्ता सेट

पिंक कलर हर लड़की पर सुंदर लगता है। खासकर प्रिंटेड में इस तरह का फैब्रिक बहुत ही क्लासी लगेगा। आप इस तरह की शॉर्ट कुर्ती स्टिच करा सकती हैं, साथ में फ्लोई सलवार और लेस वर्क बहुत ही सुंदर लगेगा।

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