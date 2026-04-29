डिजाइनर ‘बुटीक’ वाला लगेगा ब्लाउज, जब स्लीव्स के ये 8 फैंसी पैटर्न बनवाएंगी! देखें फोटोज

आजकल स्टेटमेंट स्लीव्स का जमाना है और ब्लाउज में भी ये एक्सपेरिमेंट होने लगे हैं। अब वो फैशन गया जब सिर्फ ब्लाउज की नेकलाइन पर ध्यान दिया जाता था। अब तो स्लीव्स भी एक से एक डिजाइनर पैटर्न का चलन बढ़ गया है, जो ब्लाउज को एक स्टेटमेंट पीस बना देती हैं। डेली वियर की साड़ी हो या किसी स्पेशल मौके के लिए तैयार कर रही हों, हर एक ब्लाउज के लिए आपको खूबसूरत बाजू के डिजाइन मिल जाएंगे। यहां हम आपके लिए ऐसे ही कुछ फैंसी डिजाइन्स का कलेक्शन ले कर आए हैं। इन्हें सेव कर लें और अगली बार जब ब्लाउज स्टिच कराने जाएं, तो मास्टर जी से ऐसी ही फैंसी स्लीव्स बनवाएं। (All Images Credit- Pinterest)
गर्मियों में ज्यादातर महिलाएं हाफ स्लीव्स वाले ब्लाउज पहनना प्रिफर करती हैं। इनमें गर्मी भी कम लगती है और फैंसी लुक भी आता है। डेली वियर के लिए कुछ इस तरह का डिजाइन एकदम परफेक्ट रहेगा। मिनिमल सी लटकन और बीड्स लगवाकर आपका सिंपल सा ब्लाउज पीस काफी डिजाइनर लगेगा।
ये कट वर्क स्लीव्स काफी ज्यादा सुंदर लगती हैं। डेली वियर के ब्लाउज के लिए ये एकदम परफेक्ट और सिंपल पैटर्न है, जो काफी फैंसी भी लुक भी देता है। इसमें मैचिंग बटन लगवाकर डिजाइनर टच दिया जा सकता है। बनारसी साड़ी हो या कॉटन की, ये हर किसी के साथ जचेगा।
आप ये यूनिक स्लीव्स डिजाइन भी ट्राई कर सकती हैं। ये की होल पैटर्न है, जो काफी ज्यादा ट्रेंडी लुक देता है। इसमें पर्ल्स, बीड्स, मैचिंग बटन और लटकन; आप जो चाहें लगवा सकती हैं। स्लीव्स और भी ज्यादा हेवी हो जाएंगी, जिससे ब्लाउज का लुक और एन्हांस हो जाएगा।
पफ स्लीव्स काफी रॉयल लुक देती हैं। इसके साथ में ये रुच्ड पैटर्न काफी ज्यादा डिजाइनर लुक देगा। ऐसे स्लीव्स आप डेली वियर के लिए भी बनवा सकती हैं। ब्लाउज को थोड़ा और स्पेशल लुक देना है, तो साथ में इस तरह की पर्ल डिटेलिंग भी करा लें, चार चांद लग जाएंगे।
स्लीव्स पर ज्यादा कुछ नहीं, बस इस तरह का डायमंड कट वर्क भी करा लेंगी तो लुक काफी स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लगेगा। इनमें भी आप पर्ल डिटेलिंग और लेस वर्क करा सकती हैं। ये सब ब्लाउज को और ज्यादा फैंसी और हेवी लुक देने का काम करते हैं।
आप ब्लाउज की स्लीव्स पर कुछ इस तरह से बो भी अटैच करा सकती हैं। ये आपके लुक में काफी मॉडर्न और अट्रैक्टिव वाइब एड करेगा। इस तरह के ब्लाउज पीस आप बेसिक कलर्स में बनवाकर रख सकती हैं, जिन्हें आप हर साड़ी के साथ आराम से पेयर कर सकें।
ब्लाउज की स्लीव्स पर ये हार्ट शेप कट वर्क काफी ज्यादा क्यूट लगेगा। हाफ स्लीव्स हैं तो समर्स के लिए भी परफेक्ट हैं। डेली वियर साड़ियों के लिए आप ऐसे सिंपल लेकिन अट्रैक्टिव पैटर्न स्टिच करा सकती हैं।
अगर आपको कुछ अलग हटकर, थोड़ा सा हेवी डिजाइन बनवाना है तो ये वाला पैटर्न आपको जरूर पसंद आएगा। इसमें खूबसूरत डिटेलिंग के साथ फ्रिल वर्क भी है, जिससे ओवरऑल लुक काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। सिंपल साड़ियों को डिजाइनर और हेवी लुक देने का ये बढ़िया तरीका है।