डिजाइनर ‘बुटीक’ वाला लगेगा ब्लाउज, जब स्लीव्स के ये 8 फैंसी पैटर्न बनवाएंगी! देखें फोटोज

ब्लाउज की बाजू के ये फैंसी डिजाइन सिलवाएं

आजकल स्टेटमेंट स्लीव्स का जमाना है और ब्लाउज में भी ये एक्सपेरिमेंट होने लगे हैं। अब वो फैशन गया जब सिर्फ ब्लाउज की नेकलाइन पर ध्यान दिया जाता था। अब तो स्लीव्स भी एक से एक डिजाइनर पैटर्न का चलन बढ़ गया है, जो ब्लाउज को एक स्टेटमेंट पीस बना देती हैं। डेली वियर की साड़ी हो या किसी स्पेशल मौके के लिए तैयार कर रही हों, हर एक ब्लाउज के लिए आपको खूबसूरत बाजू के डिजाइन मिल जाएंगे। यहां हम आपके लिए ऐसे ही कुछ फैंसी डिजाइन्स का कलेक्शन ले कर आए हैं। इन्हें सेव कर लें और अगली बार जब ब्लाउज स्टिच कराने जाएं, तो मास्टर जी से ऐसी ही फैंसी स्लीव्स बनवाएं। (All Images Credit- Pinterest)