चांदी की कमरबंद पहनकर नई बहू के लुक में लग जाएगा चार चांद, देख लें ये डिजाइन

सिल्वर कमरबंद डिजाइन

कमर पर बंधी कमरबंद ना केवल सेसी लुक देती है बल्कि ये ट्रेडिशन से भी जुड़ी है। साउथ इंडियन ब्राइड्स सोने की कमरबंद पहनती हैं तो वहीं नॉर्थ इंडिया में चांदी की कमरबंद को पहनने का प्रचलन है। अगर शादी के बाद नई बहू के लुक में कुछ एलिमेंट ऐड करने हैं तो सिल्वर कमरबंद को जरूर खरीद लें। चांदी की ये ब्यूटीफुल कमरबंद डिजाइन आपको परफेक्ट लुक देंगी।