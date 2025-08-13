चांदी की कमरबंद पहनकर नई बहू के लुक में लग जाएगा चार चांद, देख लें ये डिजाइन

कमर पर बंधी कमरबंद ना केवल सेसी लुक देती है बल्कि ये ट्रेडिशन से भी जुड़ी है। साउथ इंडियन ब्राइड्स सोने की कमरबंद पहनती हैं तो वहीं नॉर्थ इंडिया में चांदी की कमरबंद को पहनने का प्रचलन है। अगर शादी के बाद नई बहू के लुक में कुछ एलिमेंट ऐड करने हैं तो सिल्वर कमरबंद को जरूर खरीद लें। चांदी की ये ब्यूटीफुल कमरबंद डिजाइन आपको परफेक्ट लुक देंगी।
पूरी कमर पर चांदी की कमरबंद नहीं चाहती हैं तो साइड में लगी हैवी डिजाइन की कमरबंद को पहनें। नई बहू हैं तो लुक में चार चांद लग जाएगा। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)
पूरी कमर पर पायल की डिजाइन वाली ये कमरबंद ब्यूटीफुल दिखेगी। इस तरह की डिजाइन वाली वेस्टबैंड किसी भी एज ग्रुप की महिलाएं पहन सकती हैं। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)
घर की मालकिन वाला रौब झाड़ना है तो ऐसे चांदी के गुच्छे को कमर पर लटकाएं। ये काफी सेसी लुक देगा। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)
चांदी की ये सिंपल सी लेयर वाली और उसमे लगे छोटे घुंघरू वाली कमरबंद ब्यूटीफुल दिखेगी और सादगीभरा स्टाइल सबको पसंद आएगा। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)
पति की निगाहें ऐसे कमरबंद से नहीं हटेगी। स्पेशल लुक चाहिए तो एंटीक डिजाइन वाली सिल्वर वेस्टबैंड को पहन लें। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)
साउथ इंडियन ब्राइड्स कमर पर गोल्ड वेस्टबैंड पहनती है। ये डिजाइन लेयर वाली काफी ब्यूटीफुल दिखेगी। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)
सिल्वर मेटल में बनी ये राउंड शेप वाली कमरबंद की डिजाइन पतिदेव की नजरों से नहीं उतरेगी। तो फेस्टिव सीजन में ऐसी वेस्टबैंड को पहन लें। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)
चांदी के साथ ही कुंदन नग लगी डिजाइन की वेस्टबैंड को खरीदकर पहन लेंगी तो पतिदेव की निगाहें नहीं हटेंगी। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)