सूट के साथ सिंपल प्लाजो बनवा लेती हैं? इस बार बनवाएं ये 7 फैंसी डिजाइन, बढ़ जाएगा लुक!

प्लाजो के फैंसी डिजाइन स्टिच कराएं

प्लाजो आजकल एथनिक फैशन का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। कंफर्ट और स्टाइल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन होने की वजह से महिलाएं इन्हें डेली वियर से ले कर फेस्टिव लुक के लिए पहनना पसंद करती हैं। खासतौर से गर्मियों में ये काफी आरामदायक और स्टाइलिश लुक देते हैं। आजकल तो प्लाजो के भी अलग-अलग डिजाइन ट्रेंड में आ रहे हैं, जो कंफर्टेबल होने के साथ-साथ पूरे लुक को ट्रेंडी और ग्रेसफुल बनाने में मदद करते हैं। तो चलिए ऐसे ही कुछ लेटेस्ट पैटर्न पर नजर डाल लेते हैं। (All Images Credit- Pinterest)