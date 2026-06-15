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महीनेभर से पहले 25 किलो वजन कम! जानिए शख्स की 8 असरदार वेट लॉस ट्रिक्स

वजन घटाने की सोच रहे हैं और कुछ बहुत मेहनत करने की इच्छा नहीं है तो आप 8 असरदार ट्रिक्स को अपनाकर वजन कम कर सकते हैं। यहां जानिए असरदार ट्रिक्स जो शख्स ने  25 किलो वजन कम करने के लिए अपनाईं।

Avantika JainJun 15, 2026 09:53 pm IST
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शख्स ने कैसे कम किया 25 किलो वजन

वेट लॉस एक ऐसा सफर है जिसमें शॉर्टकट के बजाय सही आदतें और कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। क्रैश डायट करने के बजाय अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में छोटे-छोटे बदलाव करेंगे, तो वजन आसानी से और हमेशा के लिए कम होगा। इंस्टाग्राम पर हेल्थ और फिटनेस स्पेशलिस्ट जी अली ने 25 किलो वजन कम किया और अपने ट्रांस्फॉर्मेशन में उन्होंने जिन आदतों को अपनाया उन्हें आप भी फॉलो कर सकते हैं जानिए।

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हर तीन घंटे में ठंडा पानी

शख्स ने वजन कम करने के लिए हर 90 मिनट में 300-500ml ठंडा पानी पिया और रोजाना ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की कोशिश की। ऐसा इसलिए क्योंकि शरीर इसे गर्म करने में ज्यादा एनर्जी खर्च करता है। इससे आसानी से एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न होती है जो रोज जुड़ती जाती है। उनका मानना है कि इससे स्किन भी बेहतर होती है।

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खाने के बाद शुगर-फ्री गम चबाया

पुरुष खाना खाने के बाद शुगर-फ्री गम चबाया करते थे। इससे मुंह व्यस्त रहा और क्रेविंग भी कम हुई। इस आदत से बिना वजह स्नैकिंग भी बंद हो गई।

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दिन में दो बार खाना

शख्स ने दिन में सिर्फ 2 बार खाना खाया और प्रोटीन की मात्रा ज्यादा रखी। वह नाश्ते में 50-60g प्रोटीन, वर्कआउट के बाद शेक और ज्यादा प्रोटीन वाला डिनर खाया।

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ज्यादा एक्टिव रहना

उन्होंने खुद को पूरे दिन ज्यादा एक्टिव रखा। वह कॉल पर बात करते हुए चलना, सेट के बीच जिम में चक्कर लगाना आसान और कम मेहनत वाला काम किया इससे कुल मिलाकर 12-14 हजार स्टेप्स हो जाते थे।

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तीखा खाना

शख्स ने तीखा खाना खाया। वह मिर्च, मसाले वाली चीजें खाते थे। उन्होंने खुद को अपनी पसंदीदा चीजें खाने से खुद को नहीं रोका। इससे भूख कंट्रोल करने में भी मदद मिली।

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स्टैंडिंग डेस्क खरीदा

शख्स ने वजन कम करने के लिए स्टैंडिंग डेस्क खरीदा। उनका मानना है कि बैठने से बेहतर खड़े रहना है। इसमें ज्यादा एनर्जी खर्च होती है और प्रोडक्टिविटी बेहतर होती है। ये छोटी आदत है लेकिन समय के साथ बड़ा असर कर सकती है।

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नींद को प्राथमिकता दी

वजन घटाने के लिए शख्स ने नींद को प्राथमिकता दी। इसमें सोने से 3 घंटे पहले कुछ नहीं खाया, 2 घंटे पहले पानी नहीं पिया और 1 घंटे पहले स्क्रीन नहीं देखी। इस रूटीन से देर रात खाने की आदत कम हुई।

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सप्लीमेंट्स

वजन घटाने के लिए उन्होंने सप्लीमेंट्स खाए, जिसमें क्रीटिन 10mg, मैग्नीशियम, ओमेगा 3, अश्वगंधा को रोजाना खाया। जिससे काफी फर्क दिखा।

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