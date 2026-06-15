महीनेभर से पहले 25 किलो वजन कम! जानिए शख्स की 8 असरदार वेट लॉस ट्रिक्स

शख्स ने कैसे कम किया 25 किलो वजन

वेट लॉस एक ऐसा सफर है जिसमें शॉर्टकट के बजाय सही आदतें और कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। क्रैश डायट करने के बजाय अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में छोटे-छोटे बदलाव करेंगे, तो वजन आसानी से और हमेशा के लिए कम होगा। इंस्टाग्राम पर हेल्थ और फिटनेस स्पेशलिस्ट जी अली ने 25 किलो वजन कम किया और अपने ट्रांस्फॉर्मेशन में उन्होंने जिन आदतों को अपनाया उन्हें आप भी फॉलो कर सकते हैं जानिए।