महीनेभर से पहले 25 किलो वजन कम! जानिए शख्स की 8 असरदार वेट लॉस ट्रिक्स

वेट लॉस एक ऐसा सफर है जिसमें शॉर्टकट के बजाय सही आदतें और कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। क्रैश डायट करने के बजाय अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में छोटे-छोटे बदलाव करेंगे, तो वजन आसानी से और हमेशा के लिए कम होगा। इंस्टाग्राम पर हेल्थ और फिटनेस स्पेशलिस्ट जी अली ने 25 किलो वजन कम किया और अपने ट्रांस्फॉर्मेशन में उन्होंने जिन आदतों को अपनाया उन्हें आप भी फॉलो कर सकते हैं जानिए।
शख्स ने वजन कम करने के लिए हर 90 मिनट में 300-500ml ठंडा पानी पिया और रोजाना ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की कोशिश की। ऐसा इसलिए क्योंकि शरीर इसे गर्म करने में ज्यादा एनर्जी खर्च करता है। इससे आसानी से एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न होती है जो रोज जुड़ती जाती है। उनका मानना है कि इससे स्किन भी बेहतर होती है।
पुरुष खाना खाने के बाद शुगर-फ्री गम चबाया करते थे। इससे मुंह व्यस्त रहा और क्रेविंग भी कम हुई। इस आदत से बिना वजह स्नैकिंग भी बंद हो गई।
शख्स ने दिन में सिर्फ 2 बार खाना खाया और प्रोटीन की मात्रा ज्यादा रखी। वह नाश्ते में 50-60g प्रोटीन, वर्कआउट के बाद शेक और ज्यादा प्रोटीन वाला डिनर खाया।
उन्होंने खुद को पूरे दिन ज्यादा एक्टिव रखा। वह कॉल पर बात करते हुए चलना, सेट के बीच जिम में चक्कर लगाना आसान और कम मेहनत वाला काम किया इससे कुल मिलाकर 12-14 हजार स्टेप्स हो जाते थे।
शख्स ने तीखा खाना खाया। वह मिर्च, मसाले वाली चीजें खाते थे। उन्होंने खुद को अपनी पसंदीदा चीजें खाने से खुद को नहीं रोका। इससे भूख कंट्रोल करने में भी मदद मिली।
शख्स ने वजन कम करने के लिए स्टैंडिंग डेस्क खरीदा। उनका मानना है कि बैठने से बेहतर खड़े रहना है। इसमें ज्यादा एनर्जी खर्च होती है और प्रोडक्टिविटी बेहतर होती है। ये छोटी आदत है लेकिन समय के साथ बड़ा असर कर सकती है।
वजन घटाने के लिए शख्स ने नींद को प्राथमिकता दी। इसमें सोने से 3 घंटे पहले कुछ नहीं खाया, 2 घंटे पहले पानी नहीं पिया और 1 घंटे पहले स्क्रीन नहीं देखी। इस रूटीन से देर रात खाने की आदत कम हुई।
वजन घटाने के लिए उन्होंने सप्लीमेंट्स खाए, जिसमें क्रीटिन 10mg, मैग्नीशियम, ओमेगा 3, अश्वगंधा को रोजाना खाया। जिससे काफी फर्क दिखा।