कैल्शियम के लिए सिर्फ दूध नहीं, ये 8 फूड्स भी हैं बढ़िया ऑप्शन

दूध नहीं पीते? फिर भी पूरी हो सकती है कैल्शियम की जरूरत

कैल्शियम शरीर के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्व है। यह हड्डियों और दांतों को मजबूत रखने के साथ-साथ मांसपेशियों और नसों के सही काम में भी मदद करता है। कई लोगों को दूध पसंद नहीं होता या वे इसे पचा नहीं पाते। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। कई दूसरी चीजें भी हैं जो शरीर को अच्छा कैल्शियम दे सकती हैं। बस इन्हें अपनी रोज की डाइट का हिस्सा बनाना जरूरी है।