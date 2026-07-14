कैल्शियम के लिए सिर्फ दूध नहीं, ये 8 फूड्स भी हैं बढ़िया ऑप्शन

कैल्शियम शरीर के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्व है। यह हड्डियों और दांतों को मजबूत रखने के साथ-साथ मांसपेशियों और नसों के सही काम में भी मदद करता है। कई लोगों को दूध पसंद नहीं होता या वे इसे पचा नहीं पाते। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। कई दूसरी चीजें भी हैं जो शरीर को अच्छा कैल्शियम दे सकती हैं। बस इन्हें अपनी रोज की डाइट का हिस्सा बनाना जरूरी है।
अगर दूध पीना पसंद नहीं है, तो दही, लस्सी और छाछ अच्छे विकल्प हैं। दही में कैल्शियम के साथ अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, जो पाचन को बेहतर बनाते हैं। गर्मियों में छाछ और लस्सी शरीर को ठंडक देने के साथ कैल्शियम की जरूरत भी पूरी कर सकती है। इन्हें दोपहर के खाने के साथ या शाम के समय आसानी से ले सकते हैं।
पनीर कैल्शियम का बेहतरीन स्रोत माना जाता है। इसे सब्जी, सलाद, सैंडविच या हल्का भूनकर भी खा सकते हैं। अगर आप नियमित मात्रा में पनीर खाते हैं, तो शरीर को अच्छी मात्रा में कैल्शियम मिल सकता है। ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा तला हुआ पनीर खाने की बजाय हल्का पका हुआ या ताजा पनीर चुनना बेहतर रहता है।
अगर सादा दूध पसंद नहीं है, तो उसमें केला, खजूर, बादाम या दूसरे सूखे मेवे मिलाकर स्वादिष्ट शेक बना सकते हैं। इससे दूध का स्वाद बदल जाता है और पीना आसान लगता है। यह कैल्शियम के साथ शरीर को ऊर्जा भी देता है। घर पर बना शेक बाजार के मीठे पेय से कहीं ज्यादा अच्छा विकल्प होता है।
अगर आपको मीठा पसंद है, तो दूध से बनी खीर या सेवइयां भी कैल्शियम पाने का एक आसान तरीका हो सकती हैं। इन्हें कभी-कभी नाश्ते या मिठाई के रूप में खाया जा सकता है। हालांकि इनमें चीनी होती है, इसलिए इन्हें सीमित मात्रा में खाना बेहतर है। चाहें तो गुड़ या कम चीनी डालकर भी इन्हें तैयार कर सकते हैं।
बादाम और सफेद तिल दोनों कैल्शियम के अच्छे स्रोत हैं। मुट्ठीभर बादाम स्नैक के रूप में खाए जा सकते हैं। वहीं सफेद तिल को लड्डू, चटनी, सलाद या सब्जी में मिलाकर आसानी से खा सकते हैं। ये दोनों चीजें शरीर को कैल्शियम के साथ कई दूसरे जरूरी पोषक तत्व भी देती हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं।
हरी सब्जियां भी कैल्शियम पाने का अच्छा तरीका हैं। पालक और ब्रोकली में कैल्शियम के साथ विटामिन और फाइबर भी भरपूर मात्रा में होते हैं। इन्हें सब्जी, सूप, सलाद या पराठे के रूप में डाइट में शामिल किया जा सकता है। रोजाना अलग-अलग हरी सब्जियां खाने से शरीर को कई जरूरी पोषक तत्व आसानी से मिल जाते हैं।
अगर आप दूध नहीं पीते, तो टोफू और सोया से बनी चीजें भी कैल्शियम पाने का अच्छा तरीका हो सकती हैं। टोफू को सब्जी, सलाद, सैंडविच या हल्का भूनकर खाया जा सकता है। यह खासकर उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जो पौधों से मिलने वाले भोजन को ज्यादा पसंद करते हैं। संतुलित डाइट में इन चीजों को शामिल करके कैल्शियम की जरूरत आसानी से पूरी की जा सकती है।
रागी कैल्शियम से भरपूर अनाज माना जाता है। इसका दलिया/शीरा नाश्ते में खाना एक अच्छा विकल्प है। यह लंबे समय तक पेट भरा रखता है और शरीर को जरूरी पोषण भी देता है। बच्चों से लेकर बड़े तक सभी इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें सूखे मेवे या फल भी मिलाए जा सकते हैं।