पूरे दिन घर को ताजा और खुशबूदार रखने के 8 आसान घरेलू उपाय

घर में साफ-सफाई और खुशबू

घर की खुशबू हमारे मूड, सेहत और मेहमानों पर पड़ने वाले पहले असर से गहराई से जुड़ी होती है। चाहे घर कितना ही साफ क्यों ना हो, अगर हवा में बदबू या भारीपन हो तो पूरा माहौल बिगड़ जाता है। किचन का धुआं, गीले कपड़े, बंद कमरों की सीलन और कम वेंटिलेशन अक्सर घर में खराब गंध की वजह बनते हैं। बहुत से लोग इसे छिपाने के लिए केमिकल एयर फ्रेशनर का सहारा लेते हैं, जो कुछ देर तो काम करते हैं लेकिन लंबे समय में सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। अच्छी बात यह है कि कुछ आसान, नेचुरल और रोजमर्रा के उपाय अपनाकर आप पूरे दिन अपने घर को ताजा, हल्का और सुकूनभरी खुशबू से भर सकते हैं- बिना किसी नुकसान के।