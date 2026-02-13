Hindustan Hindi News
पूरे दिन घर को ताजा और खुशबूदार रखने के 8 आसान घरेलू उपाय

घर की खुशबू सिर्फ साफ-सफाई से नहीं, बल्कि सही आदतों और नेचुरल उपायों से भी बनी रहती है। कुछ आसान घरेलू उपाय अपनाकर आप पूरे दिन अपने घर को ताजा, सुकूनभरा और महकता हुआ रख सकते हैं।

Shubhangi GuptaFeb 13, 2026 09:07 pm IST
घर में साफ-सफाई और खुशबू

घर की खुशबू हमारे मूड, सेहत और मेहमानों पर पड़ने वाले पहले असर से गहराई से जुड़ी होती है। चाहे घर कितना ही साफ क्यों ना हो, अगर हवा में बदबू या भारीपन हो तो पूरा माहौल बिगड़ जाता है। किचन का धुआं, गीले कपड़े, बंद कमरों की सीलन और कम वेंटिलेशन अक्सर घर में खराब गंध की वजह बनते हैं। बहुत से लोग इसे छिपाने के लिए केमिकल एयर फ्रेशनर का सहारा लेते हैं, जो कुछ देर तो काम करते हैं लेकिन लंबे समय में सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। अच्छी बात यह है कि कुछ आसान, नेचुरल और रोजमर्रा के उपाय अपनाकर आप पूरे दिन अपने घर को ताजा, हल्का और सुकूनभरी खुशबू से भर सकते हैं- बिना किसी नुकसान के।

सुबह हवा आने दें

दिन की शुरुआत में खिड़कियां और दरवाजे 20–30 मिनट के लिए खोल दें। इससे बंद बदबू बाहर निकलती है और ताजी हवा घर में आती है। यह सबसे नेचुरल और असरदार तरीका है घर को फ्रेश रखने का।

नींबू और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल

फ्रिज, किचन या सिंक के पास नींबू के छिलके और थोड़ा बेकिंग सोडा रखें। यह बदबू को सोख लेता है और हल्की ताजगी बनाए रखता है। हफ्ते में एक बार बदलना बेहतर रहता है।

नेचुरल खुशबू वाले दीये या मोमबत्ती

केमिकल खुशबू की बजाय सोया या बीजवैक्स से बनी हल्की खुशबू वाली मोमबत्तियां जलाएं। ये घर में सॉफ्ट, आरामदायक खुशबू फैलाती हैं और सिरदर्द भी नहीं करतीं।

एसेंशियल ऑयल स्प्रे बनाएं

पानी में कुछ बूंदें लैवेंडर, लेमनग्रास या यूकेलिप्टस ऑयल मिलाकर स्प्रे बनाएं। इसे पर्दों, सोफे या कमरे के कोनों में हल्का छिड़कें। खुशबू लंबे समय तक बनी रहती है।

कचरा और गीले कपड़े समय पर हटाएं

किचन का कचरा, गीले तौलिए और कपड़े बदबू की बड़ी वजह होते हैं। इन्हें रोज साफ करें और धूप में सुखाएं। इससे घर में सीलन और खराब गंध नहीं टिकती।

इंडोर पौधों की मदद लें

तुलसी, मनी प्लांट, एलोवेरा जैसे पौधे हवा को साफ रखते हैं। ये बदबू कम करते हैं और घर में नेचुरल फ्रेशनेस बनाए रखते हैं। हफ्ते में पत्तियां जरूर साफ करें।

दालचीनी और लौंग उबालें

पानी में दालचीनी, लौंग या इलायची उबालकर धीमी आंच पर रखें। इससे पूरे घर में गर्म, आरामदायक और नेचुरल खुशबू फैलती है, खासतौर पर शाम के समय।

पर्दे और कुशन साफ रखें

पर्दे, कुशन कवर और कार्पेट बदबू जल्दी पकड़ लेते हैं। इन्हें समय-समय पर धोएं या धूप में रखें। साफ फैब्रिक घर की खुशबू बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाते हैं।

रोज की छोटी आदतें बनाएं

दिन में एक बार झाड़ू-पोंछा, हल्का स्प्रे और ताजी हवा- ये छोटी आदतें मिलकर घर को पूरे दिन महकता रखती हैं। नियमितता ही असली उपाय है।

